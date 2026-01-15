Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1469
Спасибо за помощь.
Заменил. Открывает огромное количество ордеров(27657 ордеров), среди которых есть и те что мне нужны
Вот скрин начальных ордеров
Сейчас посмотрю
Спасибо большое за помощь.
У меня все четко работает
Удали все из папки "tester" и запусти Open Sell.mq4
А где находится папка "tester"? Я в нее никогда не заходил. Запустил ради интереса Open Sell ( не удаляя ничего из папки "tester" . У меня получился опять не тот результат
Может быть из за того что я не очистил папку "tester" , потому что не знаю где она лежит....
Здесь
А где находится папка "tester"? Я в нее никогда не заходил. Запустил ради интереса Open Sell ( не удаляя ничего из папки "tester" . У меня получился опять не тот результат
Понял. Спасибо. Извини за тупость.
Судя по ценам, то открывает все правильно
Очистил папку, запустил файл.
За 04.01.2010 мой код выдает вот такой результат( и именно он мне нужен)
Файл Open Sell за тот же день выдает почему то не тот результат который мне нужен (ниже)
Мне нужно, что код открывал ордера как в моем коде (первый скрин в этом посте) , но тратил на это минимум времени , то есть не вычислял значение LoU на каждом тике или каждой минуте, но при этом ордера открывал так как в первом скрине этого поста.
То есть мне нужно не только сократить время исполнения кода, но при этом и ордера открывать через 30 пп от каждого локального минимума
Спасибо большое за помощь.
еще раз
Мне нужен твой код,чтобы понять в чем суть.
В твоем коде LoU меняется на каждом тике если цена идет вниз, а моем LoU меняется только после открытия сделки.
