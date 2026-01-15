Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1469

ANDREY:

Спасибо за помощь.
Заменил. Открывает огромное количество ордеров(27657 ордеров), среди которых есть и те что мне нужны

Вот скрин начальных ордеров

Сейчас посмотрю

 
MakarFX:

Спасибо большое за помощь.

 
ANDREY:

У меня все четко работает

Удали все из папки "tester" и запусти Open Sell.mq4

Файлы:
Open_Sell.mq4  3 kb
 
MakarFX:

У меня все четко работает

А где находится папка   "tester"? Я в нее никогда не заходил. Запустил ради интереса  Open Sell ( не удаляя ничего из папки  "tester"   . У меня получился опять не тот результат

Может быть из за того что я не очистил папку  "tester" , потому что не знаю где она лежит....

 
ANDREY:

Здесь

 
ANDREY:

Судя по ценам, то открывает все правильно
 
MakarFX:

Здесь

Понял. Спасибо. Извини за тупость.

 
Судя по ценам, то открывает все правильно

Очистил папку, запустил файл.
За 04.01.2010 мой код выдает вот такой результат( и именно он мне нужен)

Файл   Open Sell за тот же день выдает почему то не тот результат который мне нужен (ниже)


Мне нужно, что код открывал ордера как в моем коде (первый скрин в этом посте) , но тратил на это минимум времени , то есть не вычислял значение  LoU на каждом тике или каждой минуте, но при этом ордера открывал так как в первом скрине этого поста. 

То есть мне нужно не только сократить время исполнения кода, но при этом и ордера открывать через 30 пп от каждого локального минимума

Спасибо большое за помощь.

 
ANDREY:

еще раз

MakarFX:

Мне нужен твой код,чтобы понять в чем суть.

В твоем коде LoU меняется на каждом тике если цена идет вниз, а моем LoU меняется только после открытия сделки.

 
MakarFX:

еще раз

   Это мой первый пост с моим кодом.
