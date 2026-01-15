Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1476

ANDREY:
В МТ4 таймер не работает в тестере, только в МТ5. Сори...сам не знал
 
MakarFX:
В МТ4 таймер не работает в тестере, только в МТ5. Сори...сам не знал

Понял. Спасибо.
Мне тут пришла такая мысль..... вот в тестере есть несколько режимов моделирования цены. По всем тикам - это самый долгий и затратный режим для тестирования. На нем тестер "едет" медленно по сравнению с другими режимами моделирования тиков. 
Скажи , а можно в коде Советника менять эти режимы? Например в блоке открытия ордеров - режим на каждом тике, а в блоке поиска минимума - режим по ценам открытия?
Спасибо.

 
ANDREY:

Понял. Спасибо.
Мне тут пришла такая мысль..... вот в тестере есть несколько режимов моделирования цены. По всем тикам - это самый долгий и затратный режим для тестирования. На нем тестер "едет" медленно по сравнению с другими режимами моделирования тиков. 
Скажи , а можно в коде Советника менять эти режимы? Например в блоке открытия ордеров - режим на каждом тике, а в блоке поиска минимума - режим по ценам открытия?
Спасибо.

нет

 
MakarFX:

нет

Понял.Спасибо.
А если я выбираю режим моделирования - каждый тик но таймфрейм выбираю не 1 минута, а допустим 1 час, программа все равно будет обрабатывать каждый тик?

 
ANDREY:

Понял.Спасибо.
А если я выбираю режим моделирования - каждый тик но таймфрейм выбираю не 1 минута, а допустим 1 час, программа все равно будет обрабатывать каждый тик?

да

Чтобы ты понимал, в тестере тики не реальные, а генерированные.

 
MakarFX:

да

Чтобы ты понимал, в тестере тики не реальные, а генерированные.

Понял. Спасибо. Вопросов по моему вопросу у меня больше не осталось......как мне кажется.

 
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК НЕ МОГУ ЗАГРУЗИТЬ ДЕМО ВЕРСИЮ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК(2021.05.20 18:06:55.763 MQL5 Market failed download product 'Bitcoin Robot' (www.mql5.com:443 send failed [426: ])

 
q797070:
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК НЕ МОГУ ЗАГРУЗИТЬ ДЕМО ВЕРСИЮ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК(2021.05.20 18:06:55.763 MQL5 Market failed download product 'Bitcoin Robot' (www.mql5.com:443 send failed [426: ])

У Вас MetaTrader 5 и операционная система 32-бита?
 
MakarFX:
Как тогда определить локальный минимум, если не проверять на каждом тике или минуте?

Долго думал..... и в конце концов в голову пришел оптимальный вариант при котором ни каких минимумов до образования локального минимума  искать вообще не нужно. Проверка происходит не ДО образования локального минимума, а ПОСЛЕ . Вот бы еще придумать что бы Bid проверялась не на каждом тике.....

double LoU,LoY1,Pr;
void OnTick()
{
if (Low[1]>Low[2]&&Low[2]<LoY1)
{
LoU=Low[2];
LoY1=Low[2];
}
//**************************************************************
if (Bid-LoU>=0.0030&&Pr!=LoU)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid, 3,0,0,"300",0);
Pr=LoU;
LoU=Bid;
LoY1=Bid;
}
}
 
ANDREY:

Долго думал..... и в конце концов в голову пришел оптимальный вариант при котором ни каких минимумов до образования локального минимума  искать вообще не нужно. Проверка происходит не ДО образования локального минимума, а ПОСЛЕ . Вот бы еще придумать что бы Bid проверялась не на каждом тике.....

Все равно, проверяет на каждом тике

и расчет минимума сбивается...откат на два бара назад

