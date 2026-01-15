Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1476
В МТ4 таймер не работает в тестере, только в МТ5. Сори...сам не знал
Понял. Спасибо.
Мне тут пришла такая мысль..... вот в тестере есть несколько режимов моделирования цены. По всем тикам - это самый долгий и затратный режим для тестирования. На нем тестер "едет" медленно по сравнению с другими режимами моделирования тиков.
Скажи , а можно в коде Советника менять эти режимы? Например в блоке открытия ордеров - режим на каждом тике, а в блоке поиска минимума - режим по ценам открытия?
Спасибо.
нет
Понял.Спасибо.
А если я выбираю режим моделирования - каждый тик но таймфрейм выбираю не 1 минута, а допустим 1 час, программа все равно будет обрабатывать каждый тик?
да
Чтобы ты понимал, в тестере тики не реальные, а генерированные.
Понял. Спасибо. Вопросов по моему вопросу у меня больше не осталось......как мне кажется.
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК НЕ МОГУ ЗАГРУЗИТЬ ДЕМО ВЕРСИЮ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК(2021.05.20 18:06:55.763 MQL5 Market failed download product 'Bitcoin Robot' (www.mql5.com:443 send failed [426: ])
Как тогда определить локальный минимум, если не проверять на каждом тике или минуте?
Долго думал..... и в конце концов в голову пришел оптимальный вариант при котором ни каких минимумов до образования локального минимума искать вообще не нужно. Проверка происходит не ДО образования локального минимума, а ПОСЛЕ . Вот бы еще придумать что бы Bid проверялась не на каждом тике.....
Долго думал..... и в конце концов в голову пришел оптимальный вариант при котором ни каких минимумов до образования локального минимума искать вообще не нужно. Проверка происходит не ДО образования локального минимума, а ПОСЛЕ . Вот бы еще придумать что бы Bid проверялась не на каждом тике.....
Все равно, проверяет на каждом тике
и расчет минимума сбивается...откат на два бара назад