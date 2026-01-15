Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1464
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как получить значения тика ask,bid.
Нюанс, У меня интегрирована в систему крипто биржа.
Проблема в том что в обзоре рынка и на самом графике котировки отражаются правильно, но при запросе через функции :
Котировки перестают отражаться правильно. Вообще засада!!!!!!!!!!
Какими еще способами можно получить значения?
Спецы прошу не проходите мимо!!! Треть жизни разрабатываю робота, на горизонте виднеется финиш , а тут такая жесть!!!
Михаил, в обзоре рынка стоит одно время, в журнале другое. Так должно быть? Что-то не въеду...
Вот и я не въеду , почему так!
Есть ли возможность запросить котировки иначе?
(MQL5) Привет. ПОмогите пожалуйста собрать в цикле информацию об открытых позициях. Я не могу сопоставить никак индекс открытой позиции и номер элемента массива. Не могу сконструировать код никак правильно. Вот мне нужно получить тип, объем, и цену, предположим, я создаю массивы заранее. Делаю цикл, выбираю в нем позицию по тикету, а дальше как? А и еще просьба, я пока учусь без ооп, можно без ооп пример, пж.
А в этом вопросе ООП никак не поможет. Для полного ответа не хватает информации. Позиции по разным инструментам? Надо выбрать только по одному? Сделайте дополнительный счётчик и если позиция «наша» то увеличиваем размер массива, пишем в последний элемент массива и увеличиваем счётчик до следующей «нашей» позиции.
Добрый день подскажите возможно ли вызывать функцию, если у меня есть только ее имя типа string и аргументы. В общем есть ли возомжно вызвать функцию по имени?
И в таком духе, впринцыпе это работает
Добрый день! Подскажите пожалуйста для чего перед ChartGetInteger в круглых скобках стоит (int)
Для того чтобы явно привести значение к нужному типу.функция возвращает тип long, а надо тип int.
Э, самого ответа пока не нашел, но временно пока просто видимо буду писать if (name == 'iMA') { iMA(...) }
а что мешает сразу вызвать МА, без имени "МА"?
Спасибо.