Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1467
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А можно попроще)))
Это мне где взять?
У индикатора код закрытый, как мне узнать имя этого перечисления?
И какой тип переменной мне нужен?
Просто я умею через iCustom индикаторы объединять, а дальше не судьба.)))
Если не сложно можно попроще)))ENUM_BASE_CORNER попробовал, все равно некажет.
А можно попроще)))
Это мне где взять?
У индикатора код закрытый, как мне узнать имя этого перечисления?
И какой тип переменной мне нужен?
Просто я умею через iCustom индикаторы объединять, а дальше не судьба.)))
Если не сложно можно попроще)))ENUM_BASE_CORNER попробовал, все равно некажет.
Вот пример.
Первый вариант это использование штатного перечисления ENUM_BASE_CORNER
Второй вариант — использование пользовательского перечисления enum
Затем в iCustom там где это надо, поставить переменную base или my_base в зависимости от того, какой вариант выберете.
Здравствуйте.
Подскажите,а то голову сломал.
Через iCustom прописываю индикатор и столкнулся с проблемой, в индикаторе есть текстовое меню с выбором, открывается и там несколько пунктов прописано, ну я думаю понятно)
Так вот, как мне его прописать у себя в меню?
extern int HIT = 0; не катит, перестает отображаться, оставляю без параметров отображается.
может через ENUM , там какой выбрать, или может что еще?
Заранее спасибо.
Вы все параметры в iCustom(,,,,,,,) прописали в правильной последовательности?
Всем доброго дня. Пытаюсь собрать данные при открытии ордеров . хочу при открытии ордера записать в файл значение индикатора адх на свечах 1,2,3.
Делаю для этого следующее. Открыл каталог данных, перешёл в папку тестер, в этой папке в папку файлс и там создал файл с именем «ZNA4_ADX.csv». далее в подключаемом файле библиотеки с расширением .mqh начал ваять функцию. Ниже закомментированный код функции.
Хочу чтобы данные записались примерно как на скрине ниже.
То есть красный цвет текста это шапка которую я напишу вручную. А строка 2 это уже то что мне надо чтобы записалось с помощью функции. То есть 1 номер ордера при тесте. И пошли три значения adx. Далее при открытии второго ордера в тесте нужна следующая строка где номер ордера станет 2 и значения adx запишутся для трёх свечей перед открытием этого ордера и так далее сколько ордеров в тесте выйдет…
Саму функцию в коде советника я вызываю как показано в куске кода ниже.
Тест идёт без ошибок- но в файле я получил вот такой результат (СКРИН НИЖЕ).
Получилась одна строка с первым ордером и тремя значениями, но в тесте было 189 открытых ордеров. Что я и где забыл увеличить переменную для подсчёта количества ордеров и как сделать так чтобы последующие после первого ордера данные записались во 2,3-189 строках? Большая просьба не надо меня отправлять на код бейс и прочие весёлые места- мне сложно читать текст, а чужой код практически не возможно. Поэтому подскажите понятным образом что надо добавить и куда чтобы я смог получить данные в нужном мне виде? P/S если не сложно выделите цветом момент с добавлением …
Всем доброго дня. Пытаюсь собрать данные при открытии ордеров . хочу при открытии ордера записать в файл значение индикатора адх на свечах 1,2,3.
Делаю для этого следующее. Открыл каталог данных, перешёл в папку тестер, в этой папке в папку файлс и там создал файл с именем «ZNA4_ADX.csv». далее в подключаемом файле библиотеки с расширением .mqh начал ваять функцию. Ниже закомментированный код функции.
Хочу чтобы данные записались примерно как на скрине ниже.
То есть красный цвет текста это шапка которую я напишу вручную. А строка 2 это уже то что мне надо чтобы записалось с помощью функции. То есть 1 номер ордера при тесте. И пошли три значения adx. Далее при открытии второго ордера в тесте нужна следующая строка где номер ордера станет 2 и значения adx запишутся для трёх свечей перед открытием этого ордера и так далее сколько ордеров в тесте выйдет…
Саму функцию в коде советника я вызываю как показано в куске кода ниже.
Тест идёт без ошибок- но в файле я получил вот такой результат (СКРИН НИЖЕ).
Получилась одна строка с первым ордером и тремя значениями, но в тесте было 189 открытых ордеров. Что я и где забыл увеличить переменную для подсчёта количества ордеров и как сделать так чтобы последующие после первого ордера данные записались во 2,3-189 строках? Большая просьба не надо меня отправлять на код бейс и прочие весёлые места- мне сложно читать текст, а чужой код практически не возможно. Поэтому подскажите понятным образом что надо добавить и куда чтобы я смог получить данные в нужном мне виде? P/S если не сложно выделите цветом момент с добавлением …
Если файл открывается только с одним флагом FILE_WRITE, то всё что было в файле удаляется. Чтобы сохранить в файле имеющиеся данные надо открывать файл для чтения и записи.
Затем не забывайте перемещать указатель в конец файла.
Если файл открывается только с одним флагом FILE_WRITE, то всё что было в файле удаляется. Чтобы сохранить в файле имеющиеся данные надо открывать файл для чтения и записи.
Затем не забывайте перемещать указатель в конец файла.
Значения массива находятся в ячейках оперативной памяти, которые следуют друг за другом. От максимальной длины незанятых ячеек может зависеть.
Здравствуйте, подскажите это обьявление двумерного массива? За ранее спасибо!
Нет, это инициализация уже объявленного.