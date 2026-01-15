Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1466
Спасибо, а можно хотябы один объективный примерчик. Вид сверху так сказать. А то я совсем нубасик и 2 дня как в теме :-)
вот наверное что то похожее
Вот я пытаюсь тоже научиться - вроде что то получается
Привет. Сорян, на скриншоте вижу, что тебе это удалось, но тут я не увидел, где в этом коде находится функция копирования данных предидущей свечи [1] ?
Подскажите пожалуйста курсы по программированию MQL 5 для чайников, от простого к сложному, где и с каких лучше начать, что бы получить больше результата и потерять меньше времени ? Буду благодарен :-)
Вот представьте себе, что к вам подходит друг и просит «научить работать в интернете». Сложно представить чему надо учить? Вот так-же сложно научить программированию. Есть задача — есть решение. А просто так… можно учить любой язык, основы у всех одинаковые. Программирование не столько написание кода, сколько постановка задачи, написание алгоритма решения и только потом написание кода. И завершающий этап, отладка и проверка полученного результата.
В коде SanAlrx я не понимаю зачем делать такие запасы скопированных данных если есть конкретная задача получить OHLC только первой свечи.
и зачем копировать значения текущей, только-что открытой свечи. Но… это его решение и его тараканы.
я сам учусь - например зашёл в документацию https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyrates , там есть пример скрипта, сохраняю его на компе и начинаю вчитываться и разбирать по деталям методом тыка.
и эту функцию - методом тыка и обнаружил.
это для BUY "SL"
Для SELL Нужно вот так
вот тут я просто цифру прописал - что бы можно было до 10 бара. Но это не нужно Вам - там нужна 1 (единица)
вот тут есть хороший пример - только сейчас зашёл на страничку и тут скрипт лучше подскажет, как это работает. https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_anchorpoint
Вот открывает и устанавливаются SL для BUY и SELL
Здравствуйте.
Подскажите,а то голову сломал.
Через iCustom прописываю индикатор и столкнулся с проблемой, в индикаторе есть текстовое меню с выбором, открывается и там несколько пунктов прописано, ну я думаю понятно)
Так вот, как мне его прописать у себя в меню?
extern int HIT = 0; не катит, перестает отображаться, оставляю без параметров отображается.
может через ENUM , там какой выбрать, или может что еще?
Заранее спасибо.
Поставьте пустую строку "" или пробел " "
Так я хотел его как-то прописать, что-бы менять настройки.
У меня для каждой пары свой пункт и как мне его выбирать?
А без того меню не актуально, а на скрине просто пример похожий.
Ну извините за невнимательность. В индикаторе есть перечисление. И в советнике, во входных параметрах в качестве типа переменной надо указывать имя этого перечисления.
Хотя, я не пробовал… и возможно придётся повторить это перечисление в советнике, или просто поставьте тип переменной ENUM_BASE_CORNER