Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2095
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте! Вопрос к специалистам.
Озадачился как сделать советник двуязычным: определил #define COUNTRY_LANG "Russian" и на этом построил функцию которая в зависимости от языка терминала возвращает строку либо на русском, либо на английском. Всё хорошо в теле советника - определения, комментарий, подсказки.
Но как сделать двуязычными названия параметров советника (extern bool param=true; //название параметра) - функцию отсюда не вызовешь. Подумал сделать два списка параметров - но как переключаться между списками в зависимости от языка терминала.
Что-то в голове шевельнулось когда перечитывал справку по #ifdef-#endif.
Может кто решил такую задачу, а то сейчас приходится компилировать два варианта советника с разными языками?
Как вы это представляете, первым пунктом стоит выбор языка, и по выбору языка, одному из пунктов вводных данных что то делается? Происходит выбор нужного коммента к инпут данным?
Так это точно не работает.
В том то и дело, в этом запрете. Я тоже сразу такой вариант попробовал. Видимо надо колдовать с препроцессорами.
Я уже пытался это реализовать.
Единственный вариант - вызов меню настроек после запуска
Виталий, я не понял почему надо переключать график на D1. Чушь какая-то…
Простите, проморгал Ваш вопрос. Отвечаю. Неоднократно (да и вчера тоже) наблюдал ситуацию: работаешь несколько дней на М15, забылся. У меня есь такой же скрипт, который кидает 2 линии на хай/лоу предыдущегодня. И так же, как и выложенный, берёт цены хай/лоу с Д1 (знаю, что можно по другому). Ну так вот, забылся, кинул скрипт на график - линии встали не туда куда надо. Преключаешься на Д1 (хоть на секунду), затем снова на М15. Кидаешь скрипт на график повторно и вуаля - линии встали куда нужно.
Знаете, если бы не это, я бы не стал рекомендовать зайти на Д1 перед броском скрипта на график на любом таймфрейме. Увы, но это реальность. Раз на раз, почему-то не приходится.
Простите, проморгал Ваш вопрос. Отвечаю. Неоднократно (да и вчера тоже) наблюдал ситуацию: работаешь несколько дней на М15, забылся. У меня есь такой же скрипт, который кидает 2 линии на хай/лоу предыдущегодня. И так же, как и выложенный, берёт цены хай/лоу с Д1 (знаю, что можно по другому). Ну так вот, забылся, кинул скрипт на график - линии всали не туда куда надо. Преключаешься на Д1 (хоть на секунду), затем снова на М15. Кидаешь скрипт на график повторно и вуаля - линии встали куда нужно.
Знаете, если бы не это, я бы не стал рекомендовать зайти на Д1 перед броском скрипта на график на любом таймфрейме. Увы, но это реальность. Раз на раз, почему-то не приходится.
А график обновить может? По сути вы обновляете данные м15.
А график обновить может? По сути вы обновляете данные м15.
Нет. Кинул на М15. Встали не верно. Переключился на Д1. Вернулся на М15. Бросил скрипт по-новой. Запрос в коде идёт к таймфрейму Д1
Пользуйтесь
Добрый день, Ростислав!
Судя по всему –
· индикатор запрограммирован, возможно, на число месяца, а не на число дневных свечей.
· Или индикатор не учитывает выходные дни
Сегодня, в понедельник, обнаружил, что:
· Индикатор правильно просчитывает максимум за 3 прошедших дневных свечи и рисует вполне себе правильный уровень.
· НО! Отрезок «рисует» только за одну предшествующую свечу, что, как мне представляется, стало следствием 2-х выходных дней.
· А может быть причина в другом? Я, увы, полный «чайник» в этом вопросе
Вертикальная линия на скрине – это третья предшествующая свеча на D1
Подправьте, пожалуйста, индикатор.
И простите меня за доставленные Вам хлопоты. Но я так радовался вчера, а сегодня что-то стало грустно!
Спасибо!
Сегодня, в понедельник, обнаружил, что:
Я смотрю замучили вас уже…
Я смотрю замучили вас уже…
Это Вас замучили, Ростислав!
Простите за хлопоты!
Спасибо за отзывчивость!
И за индикатор!
Удачи Вам!
С уважением!
Я смотрю замучили вас уже…
Алексей!
Я явный перфекционист!
Точно замучил всех Вас уже, но хочется уж доделать до конца.
Поставил отображение на D1 и ниже, но индикатор отображается и на W1
Поставил отображение на М15 и ниже, но индикатор отображается на всех ТФ, в т.ч. и на W1
Залез в индик предыдущей версии от Ростислава, т.к. эта версия нормально отображается в соответствии с регулировками. Нашел в нем блок с Delete
//--- indicator buffers mapping
ObjectsDeleteAll(0,"3_days_level_");
limit=PERIOD_D1*4/_Period;
//---
и попытался воткнуть его в последнюю версию. Увы! Не все так просто. Не компилируется. Пишет, что «limit» - это явно лишнее.
Вот и пришлось опять идти к Вам.
Ещё чуть-чуть доделать осталось.
Пожалуйста!
Спасибо!