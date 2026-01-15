Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1472
Pr - это переменная для того что бы через 30 пп открывался только 1 ордер. А без этой переменной открываются на каждом тике
Так тебе не нужна эта переменная...и уже нагрузка меньше)
Даже хуже...еще надо знать кол-во баров
Я подправил ...попробуй
Попробывал. Все тоже самое .
Твой код
Возможно и не нужна. Но борюсь я не с ней.....
1) Если ты борешься со скоростью работы, то любая оптимизация кода это плюс.
2) Разница в результатах из-за того, что у тебя нет инициализации LoU- при старте ничему не равна... EMPTY
Даже хуже...еще надо знать кол-во баров
Я подправил ...попробуй
Как вариант если Вid - Low[ ? ] >= 30 п. открыть ордер. Но как узнать номер этой Low[ ? ] после того как Вid поднимется выше этой Low[ ? ] на 30 пп ?
А если опустится Вid вниз, значить новый минимум...и от какого минимума надо вести расчет?
То есть если я присвою значение LoU при ее объявлении то код будет работать намного быстрее?
Я присвоил ей цену открытия первого бара от 04.01.2010.
А если опустится Вid вниз, значить новый минимум...и от какого минимума надо вести расчет?
Пусть опускается, главное что откроется ордер через 30 пп. А после его открытия пусть цена опускается что бы найти новый минимум. Ты представь- есть текущий Вid и он отстоит от Low[ 50 ] как раз на 30 п. и можно открыть ордер. if ( Вid - Low[ 50 ] > 30 п ) - открыть ордер. Но как узнать что это лоу именно пятидесятой свечи. То есть в этом случае нужно проверять не то что было до появления локального минимума, а то что было после его появления А это намного меньше проверок.
И в этом случае будет вообще не важно насколько цена опустится после открытия ордера.
Мне кажется что индикатор фракталов мне не подходит. Многие ордера он будет пропускать.
Голубым выделен ордер открытый мои кодом с проверкой цены на каждом тике. Как мне кажется фрактал ни о чем нужном для меня в данном случает не говорит.
Я фрактал привёл как пример. А как вы определяете минимум(в вашем случае) это видать военная тайна… или абсолютное непонимание о чём спрашивают.
Пусть опускается, главное что откроется ордер через 30 пп. А после его открытия пусть цена опускается что бы найти новый минимум. Ты представь- есть текущий Вid и он отстоит от Low[ 50 ] как раз на 30 п. и можно открыть ордер. if ( Вid - Low[ 50 ] > 30 п ) - открыть ордер. Но как узнать что это лоу именно пятидесятой свечи. То есть в этом случае нужно проверять не то что было до появления локального минимума, а то что было после его появления А это намного меньше проверок.
тебе не надо считать бары
после открытия ордера присваиваешь переменной значение Low[0](минимум текущего бара), потом после закрытия бара если значение Low[1] меньше переменной, присваиваешь новое значение,
если нет, остается старое т.е. минимум.