Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1465
Добрый день! Подскажите пожалуйста для чего перед ChartGetInteger в круглых скобках стоит (int)
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
Здравствуйте. Прошу подсказать.
Есть индикатор, должен отрисовывать линии High и Low дня на каждом баре меньшего таймфрейма.
Когда вешаю его на график, просто рисует линии по текущим значениям максимума и минимума дня (на рисунке, как должно быть).
Здесь ответ
Здесь ответ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ID графика это как?
Копают обычно справку.
Подскажите пожалуйста код для эксперта МТ4 и МТ5, что бы он выставил стоп лосс на 2-3 пункта выше максимума/минимума только что закрытой свечи.
Или где я могу посмотреть обучающий материал по этому вопросу. Заранее спасибо :-)
Объявляете массив типа MqlRates. Копируете OHLC и другие параметры закрытой свечи
и потом берёте значения High или Low от которых отстуавете 2-3 пункта и туда ставите стопы.
Ещё можно использовать
и
Спасибо, а можно хотябы один объективный примерчик. Вид сверху так сказать. А то я совсем нубасик и 2 дня как в теме :-)
Вот я пытаюсь тоже научиться - вроде что то получается