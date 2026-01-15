Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1465

Dzmitry Zaitsau:
Добрый день! Подскажите пожалуйста для чего перед ChartGetInteger в круглых скобках стоит (int)

   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS); 

ChartGetInteger возвращает значение формата long или bool. Через (int) происходит перевод ChartGetInteger в значение int. 
если int bars, значит и значение должно быть int при присваивании.

1. Непосредственно возвращает значение свойства.
long  ChartGetInteger( 
   long  chart_id,          // идентификатор графика 
   int   prop_id,           // идентификатор свойства 
   int   sub_window=0       // номер подокна, если требуется 
   );
 
2. Возвращает true или false в зависимости от успешности выполнения функции.  В случае успеха значение свойства помещается в приемную переменную, передаваемую по ссылке последним параметром
bool  ChartGetInteger( 
   long    chart_id,        // идентификатор графика 
   int     prop_id,         // идентификатор свойства 
   int     sub_window,      // номер подокна 
   long&   long_var         // сюда примем значение свойства 
   );
 

Здравствуйте. Прошу подсказать.

Есть индикатор, должен отрисовывать линии High и Low дня на каждом баре меньшего таймфрейма.

Когда вешаю его на график, просто рисует линии по текущим значениям максимума и минимума дня (на рисунке, как должно быть).

#property indicator_chart_window 
#property indicator_buffers 2       
#property indicator_color1 Blue     
#property indicator_color2 Red      

//datetime time=D'2021.03.30 00:00';

string strTime = "0:00";
 
double Buf_0[],Buf_1[];                   
double Sum_H=0;                    
double Sum_L=0;
//--------------------------------------------------------------------
int init()                         
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf_0);        
   SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
   SetIndexBuffer(1,Buf_1);        
   SetIndexStyle (1,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
   return(0);                        
  }
//--------------------------------------------------------------------
int start()                        
  {
   int i, Counted_bars;                    
//--------------------------------------------------------------------
   Counted_bars=IndicatorCounted(); 
   datetime time=StringToTime(strTime);
   int bar_index=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,time,false); 
   i=Bars-Counted_bars;          
   if (i>bar_index) i=bar_index-1;  
   while(i>=0)                      
     {
      Sum_H=iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0);
      Sum_L=iLow(Symbol(),PERIOD_D1,0);
      Buf_0[i]=Sum_H;
      Buf_1[i]=Sum_L;
      i--;                          
     }
//--------------------------------------------------------------------
   return(0);                        
  }
//--------------------------------------------------------------------
ifitstrue:

Здравствуйте. Прошу подсказать.

Есть индикатор, должен отрисовывать линии High и Low дня на каждом баре меньшего таймфрейма.

Когда вешаю его на график, просто рисует линии по текущим значениям максимума и минимума дня (на рисунке, как должно быть).

Здесь ответ

 
MakarFX:

Здесь ответ

Спасибо.
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ID графика это как?  

bool TrendCreate(const long chart_ID=0,     // ID графика 

К примеру, когда прикрепляем скрипт на eur/usd то какой id  у графика? Где капнуть, что б понять. 




                 
 
Dzmitry Zaitsau:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ID графика это как?  

bool TrendCreate(const long chart_ID=0,     // ID графика 

К примеру, когда прикрепляем скрипт на eur/usd то какой id  у графика? Где капнуть, что б понять. 

Копают обычно справку.

Документация по MQL5: Операции с графиками
Документация по MQL5: Операции с графиками
  • www.mql5.com
Операции с графиками - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Подскажите пожалуйста код для эксперта МТ4 и МТ5, что бы он выставил стоп лосс на 2-3 пункта выше максимума/минимума только что закрытой свечи.

Или где я могу посмотреть обучающий материал по этому вопросу. Заранее спасибо :-)

WindUP:

Подскажите пожалуйста код для эксперта МТ4 и МТ5, что бы он выставил стоп лосс на 2-3 пункта выше максимума/минимума только что закрытой свечи.

Или где я могу посмотреть обучающий материал по этому вопросу. Заранее спасибо :-)

Объявляете массив типа MqlRates. Копируете OHLC и другие параметры закрытой свечи 

int  CopyRates(
   string           symbol_name,       // имя символа
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,         // период
   int              start_pos,         // откуда начнем (начнём с 1)
   int              count,             // сколько копируем (надо всего 1)
   MqlRates         rates_array[]      // массив, куда будут скопированы данные
   );

и потом берёте значения High или Low от которых отстуавете 2-3 пункта и туда ставите стопы.

Ещё можно использовать 

double  iHigh(
   string           symbol,          // символ
   int              timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );

и

double  iLow(
   string           symbol,          // символ
   int              timeframe,       // период
   int              shift            // сдвиг
   );
CopyRates - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL4
CopyRates - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
CopyRates - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL4
 
Alexey Viktorov:

Объявляете массив типа MqlRates. Копируете OHLC и другие параметры закрытой свечи

и потом берёте значения High или Low от которых отстуавете 2-3 пункта и туда ставите стопы.

Ещё можно использовать

и

Спасибо, а можно хотябы один объективный примерчик. Вид сверху так сказать. А то я совсем нубасик и 2 дня как в теме :-)
WindUP:
Спасибо, а можно хотябы один объективный примерчик. Вид сверху так сказать. А то я совсем нубасик и 2 дня как в теме :-)

Вот я пытаюсь тоже научиться - вроде что то получается 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    CopyRates.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//---
sinput int    Inpcopiedrates = 2;    // какой бар
sinput double Inphigh        = 100;  // отступить от high
//---
datetime m_right_time = 0,m_left_Ctime = 0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   MqlRates rates[];
   ArraySetAsSeries(rates,true);
   int copied=CopyRates(Symbol(),0,0,Inpcopiedrates,rates);
   if(copied>0)
     {
      Print("Скопировано баров: "+copied);
      string format="open = %G, high = %G, low = %G, close = %G, volume = %d";
      string out;
      int size=fmin(copied,10);
      for(int i=0; i<size; i++)
        {
         out=i+":"+TimeToString(rates[i].time);
         out=out+" "+StringFormat(format,
                                  rates[i].open,
                                  rates[i].high,
                                  rates[i].low,
                                  rates[i].close,
                                  rates[i].tick_volume);
         Print(out);
         ObjectDelete(0,"CopyRateshigh");
         m_left_Ctime=rates[i].time;
         m_right_time=TimeCurrent();
         TrendCreate(0,"CopyRateshigh",clrBlue,STYLE_DASHDOTDOT,1);
         TrendPointChange(0,"CopyRateshigh",0,m_left_Ctime,rates[i].high+Inphigh/100);
         TrendPointChange(0,"CopyRateshigh",1,m_right_time,rates[i].high+Inphigh/100);
        }
     }
   else
      Print("Не удалось получить исторические данные по символу ",Symbol());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Create a trend line by the given coordinates                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendCreate(const long            chart_ID=0,        // chart's ID
                 const string          name="TrendLine",  // line name
                 const color           clr=clrRed,        // line color
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // line style
                 const int             width=1,           // line width
                 const int             sub_window=0,      // subwindow index
                 datetime              time1=0,           // first point time
                 double                price1=0,          // first point price
                 datetime              time2=0,           // second point time
                 double                price2=0,          // second point price
                 const bool            back=false,        // in the background
                 const bool            selection=false,   // highlight to move
                 const bool            ray_left=false,    // line's continuation to the left
                 const bool            ray_right=true,    // line's continuation to the right
                 const bool            hidden=true,       // hidden in the object list
                 const long            z_order=0)         // priority for mouse click
  {
//--- set anchor points' coordinates if they are not set
   ChangeTrendEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- reset the error value
   ResetLastError();
//--- create a trend line by the given coordinates
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TREND,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to create a trend line! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- set line color
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- set line display style
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- set line width
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- display in the foreground (false) or background (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- enable (true) or disable (false) the mode of moving the line by mouse
//--- when creating a graphical object using ObjectCreate function, the object cannot be
//--- highlighted and moved by default. Inside this method, selection parameter
//--- is true by default making it possible to highlight and move the object
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- enable (true) or disable (false) the mode of continuation of the line's display to the left
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- enable (true) or disable (false) the mode of continuation of the line's display to the right
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- hide (true) or display (false) graphical object name in the object list
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- set the priority for receiving the event of a mouse click in the chart
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- set the text
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,name);
//--- successful execution
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Move trend line anchor point                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // chart's ID
                      const string name="TrendLine", // line name
                      const int    point_index=0,    // anchor point index
                      datetime     time=0,           // anchor point time coordinate
                      double       price=0)          // anchor point price coordinate
  {
//--- if point position is not set, move it to the current bar having Bid price
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- reset the error value
   ResetLastError();
//--- move trend line's anchor point
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- successful execution
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check the values of trend line's anchor points and set default   |
//| values for empty ones                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                            datetime &time2,double &price2)
  {
//--- if the first point's time is not set, it will be on the current bar
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- if the first point's price is not set, it will have Bid value
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- if the second point's time is not set, it is located 9 bars left from the second one
   if(!time2)
     {
      //--- array for receiving the open time of the last 10 bars
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- set the second point 9 bars left from the first one
      time2=temp[0];
     }
//--- if the second point's price is not set, it is equal to the first point's one
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

CopyRates

