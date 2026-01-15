Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1475
я же подписал
Макар, прекращай человеку дурить голову. Ему достаточно переменной глобального уровня и текущей цены.
Таким образом на каждом тике будет проверяться разность текущей цены и цены в переменной LoU и если эта разница будет равна или превысит 30 пунктов — условие выполнено, переменная LoU примет новое значение и проверка разности будет вестись уже с другим значением.
Вот твой код
Но он почему то не открыл ни одного ордера.
У меня открывает. Проверь что пишет журнал
Доброго времени суток!
Создаю индикатор в отдельном окне. Хочу установить начальную высоту окна, к примеру 100
У нас есть стандартные функции:
Но они блокируют пользовательское изменние высоты, она навсегда остается 100((( А оч нужно чтобы было можно ручками потом изменить
Есть другие варианты?) Пока нашел только варик через WinAPI симулировать, что мы мышкой растягиваем окно (и то не уверен что смогу реализовать)
Сделайте так:
Доброго времени суток!
Просто удали
Вы не правы радикально....Благодаря Макару я значительно и самое главное очень полезно расширил свой форекс кругозор. Если бы не он неизвестно когда бы я узнал так много полезных для меня вещей. Побольше бы таких "дурильщиков" на этом форуме. Ведь именно он ,а не кто то другой, подсказал мне что решение моей проблемы лежит в применении EventSetTimer(60) Я ему очень признателен за быструю и качественную информационную поддержку.А то что Вы советуете , я знал это давно и в моем коде Ваш совет присутствует изначально.
Ты никогда не читаешь тему сначала и советуешь то что уже пройдено
Согласен с тобой на 100 %....не в обиду Алексею.....
У меня открывает. Проверь что пишет журнал