Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1459
Подниму свой, может, глупый вопрос. Проясните, пожалуйста. Интересует именно оптимизация "Каждый тик на основе реальных тиков". На основном компе, понятно, оптимизируется по реальным тикам. Не понятно, как в локальной сети.
поиском по статьям от Метаквот : "Cloud"
давно читал, должны удаленные агенты скачивать историю с Вашего ПК или если подключенны к такому же брокеру - берут реальные тики от брокера
но могу ошибаться, не пользовался
одна из статей от Метаквот на эту тему, может там есть информация https://www.mql5.com/ru/articles/2612
проще создать пустой фон нужного размера в МТ, заполнить буфер цветом,
Тарас, так в ресурс вставлять файл картинки или по-другому? Не понял что-то.
- создаем буфер нужного размера - ArrayResize
- заполняем его нужным цветом - ArrayFill
- создаем из него ресурс - ResourceCreate
- вставляем этот ресурс как битмап на чарт - ObjectCreate
Понял, спасибо. Вспомнил было что-то такое.
Не правильно. Просто продвинутые в программировании собрались именно тут. Отличия от квика действительно очень большие. Я квик не могу никак освоить, а вот МТ всё интуитивно понятно, не вызывает никаких проблем. А вот для брокеров, почему-то наоборот. Не любят они МТ5.
🤝. Алексей, а здесь есть люди( или служба),готовые помочь в настройке терминала? у меня демо счет для обучения. Параллельно хочу разобраться с технической стороной вопроса. Какие то коды, куда вставлять чтобы появился инструмент, график, линия и т.д. Сейчас у меня при открытии настроек выпадает только одна строка " торговля в один клик" и всё.)
Сначала нажмите F1 и почитайте.
Потом спрашивайте здесь что не понятно.
🤝Благодарю. Это уже читаю, потому и начал вопросы задавать). Первый вывод МТ4 понятнее ( или надежнее) чем МТ5)))
Второй вывод, МТ5 перспективней и так-же понятен. В плане ручной торговли на счетах hadge ничем не отличается от МТ4.
Нуждаюсь в вашем совете!
пытаюсь протестировать мультивалютный советник, но есть не точности результатов потому как функция void OnTick(); вызывается при наступлении тики на графике который выбран, а не той (второй валюты ) в советнике. Как я могу заменить void OnTick(); на другую функцию чтобы код выполнялся непрерывно?