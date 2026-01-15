Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1402
Случайность.
А если человек пишет сам для себя?
всё равно ведь не измерит расстояние от невидимой точки, пересечение-то будет в другом месте.
Я говорил о том, что если человек пишет для себя, то он понимает что делает и понимает что произойдёт и не скажет
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Taras Slobodyanik, 2021.02.28 09:37
следовательно и сделки такие никак не проверишь на правильность, будут висеть в воздухе, а пользователь будет говорить - вот МТ4 глючной весь)
так и рождаются Граали)
тогда уж не в переменную, а в буфер, потому как таких точек будет очень много.
В момент пересечения значение МА было не таким какое стало после закрытия бара. Следовательно это значение можно найти только в момент пересечения.
Это как хотите вы, чтобы значение запоминалось.
Но имейте ввиду что
на открытии свечи
Поэтому, если вам нужно моментально, в режиме реального времени лучше использовать
Лучше все цены, которые будут сравниваться, в условии, нормализовать, чтобы не удивляться :)
Всем доброго времени суток!
При написании кода для тестирования советника , мне нужно в режиме реального времени искать минимум внутри каждой минутной свечи. Для этого я выбрал предопределенную переменную Low[0] с индексом 0. Индекс ноль - для того что бы искала минимум на каждой текущей свече.
Вот мой код
void OnTick()
{
Print("------------", Low[0] );
}
На первой свече (желтой) переменная показывала минимум как мне и было нужно
А на всех последующих свечах до 2010.01.04 00:30:00 переменная показывает -1.6119 , тое есть повторяет минимум первой свечи, а не ищет минимумы внутри каждой минутной свечи.
На свече 2010.01.04 00:30:00 снова показывает каждый минимум
На следующих после этой показывает -1.6128 , тое есть повторяет минимум первой свечи, а не ищет минимумы внутри каждой минутной свечи.
Вместо переменной Low[0] , я использовал так же функцию iLow(NULL , 0,0) .Но эффект был абсолютно таким же.
ВОПРОС
Как при помощи указанной функции или переменной искать минимум внутри каждой минутной свечи, или при помощи какой другой функции это можно делать на языке MQL4?
Всем спасибо за помощь.