Добрый день, знатоки!

Помогите, пожалуйста!

Редактор терминала всегда открывался в таком виде - см скрин №1

А теперь стал открываться так - см скрин №2

Где я нарушил регулировки. Надо сделать так, чтобы он открывался  как раньше - с Панелями инструментов, Навигатором и Инструментами. А то их приходится каждый раз восстанавливать.

Спасибо Вам!

Был раньше такой глюк. Но в какой то версии он пропал.  Что это было я не понял. Ничего не переустанавливал. 

Обновиться до последней версии редактора. 
 
Подскажите, пожалуйста, можно ли в подвальном индикаторе задать отрисовку гистограммы от точки к точке, а не от ноля?
 
Сергей Таболин:

Для начала уберите свою портянку и вставьте код по человечески.

Пардон, вначале не совсем понял что нужно было сделать, пытаюсь учится )))), исправил.... Благодарю за подсказку...

 
MakarFX:
Подскажите, пожалуйста, можно ли в подвальном индикаторе задать отрисовку гистограммы от точки к точке, а не от ноля?

В mql5 есть, а в mql4 нет. Но можно исхитриться и нарисовать две гистограммы, от нуля до -N и от нуля до +N

 
Alexey Viktorov:

В mql5 есть, а в mql4 нет. Но можно исхитриться и нарисовать две гистограммы, от нуля до -N и от нуля до +N

Спасибо. Хитрость не походит, т.к. минимум окна будет фикмрованный
 
MakarFX:
Спасибо. Хитрость не походит, т.к. минимум окна будет фикмрованный

Ну посмотрите индикатор Heiken Ashi. Там ведь как-то решена эта проблема. Поэкспериментируйте… может и получится.

 
MakarFX:
Спасибо. Хитрость не походит, т.к. минимум окна будет фикмрованный

всё работает, не надо фантазий

одна гистограмма нужным цветом, вторая цветом фона заливает лишнее..всё что между ними - и есть искомое "от точки до точки"

буферов конечно уходит вдвое больше и не запутаться в очерёдности (что выше/что ниже)

 
Maxim Kuznetsov:

всё работает, не надо фантазий

одна гистограмма нужным цветом, вторая цветом фона заливает лишнее..всё что между ними - и есть искомое "от точки до точки"

буферов конечно уходит вдвое больше и не запутаться в очерёдности (что выше/что ниже)

Какие фантазии? Какой минимум окна будет в вашей теории?

