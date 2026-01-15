Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1406
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надеюсь все понятно
Извините посомтрите пожалуйста .сделки не открваются.
Извините посомтрите пожалуйста .сделки не открваются.
0_о
Это не похоже на советник для торговли, сделай так и пропиши туда условия
Завтра подробнее
0_о
Это не похоже на советник для торговли, сделай так и пропиши туда условия
Завтра подробнее
Все так и было сделанно.
Все так и было сделанно.
Вот так выглядит чистый шаблонКакая у тебя версия Метаэдитора?
Вот так выглядит чистый шаблонКакая у тебя версия Метаэдитора?
Я в нете нашел светник и просто скопировал его туда для проверки для наличия ошибок.Было пару штук незначительных .Исправил. Так были изначально индикаторы АО и АС. Вписал те ,что мне нужны.
Я в нете нашел светник и просто скопировал его туда для проверки для наличия ошибок.Было пару штук незначительных .Исправил. Так были изначально индикаторы АО и АС. Вписал те ,что мне нужны.
почему ты так написал?
почему ты так написал?
Чтобы открыла сделку,если у каждого два одинковых буфера ,то есть либо два красных либо два зеленых.
Чтобы открыла сделку,если у каждого два одинковых буфера ,то есть либо два красных либо два зеленых.
Ты не внимательно читал или не читал...
в том что ты написал не сравнения значений двух индикаторов
И зачем тебе сравнивать "FiboBars2" и "FiboBars_3", если "FiboBars_3" уже это делает?
Ты не внимательно читал или не читал...
в том что ты написал не сравнения значений двух индикаторов
И зачем тебе сравнивать "FiboBars2" и "FiboBars_3", если "FiboBars_3" уже это делает?
Я все понимаю и все читал о описании индикаторов,но мне нужно так.Я потом в личку могу поделится параметрами и что именно я хочу в итоге получить.Пока нужно чтобы сделки открылись.
Я все понимаю и все читал о описании индикаторов,но мне нужно так.Я потом в личку могу поделится параметрами и что именно я хочу в итоге получить.Пока нужно чтобы сделки открылись.
Это пример по значениям скриншота