MakarFX:

Надеюсь все понятно

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             AC_AO_Makar.mq4      |
//|                                               fxmvv@mail.ru      |
//+------------------------------------------------------------------+
extern double Lots       =  1;
extern double StopLoss   =  10000;
extern double TakeProfit =  10000;
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){}
int deinit(){}
int start()
{
   int total;
   if(Bars < 10)
   {
      Print("Bars less than 10");
      return(0); 
   } 
//====================================   
   bool Buy  =  (iCustom(NULL,0,"FiboBars2",10,5,1)&&iCustom(NULL,0,"FiboBars_3",2,19,190,5,1));
//help      
   bool Sell =  (iCustom(NULL,0,"FiboBars2",10,5,0)&&iCustom(NULL,0,"FiboBars_3",2,19,190,5,0));
//=================================
//Возвращает общее количество открытых и отложенных ордеров
   total = OrdersTotal(); 
   if(total < 1) // ордеров нет
   {
      if (Buy)
       if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,5,Bid-StopLoss*Point,
           Bid+TakeProfit*Point) == 0) 
           Sleep(5000);
//help  OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,price,slippage,stoploss, 
//takeprofit,      comment,magic,expiration,arrow_color);
      if(Sell)
       if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,5,Ask+StopLoss*Point,
          Ask-TakeProfit*Point) == 0) 
           Sleep(5000);
   }
//==================================== OrderClose,
   else // есть ордер
   {
     OrderSelect(0,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if (OrderSymbol() != Symbol()) return(0);
       
        if(OrderType() == OP_BUY && Sell) 
          OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,5);
        if(OrderType() == OP_SELL && Buy) 
          OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,5);
   }
}

Извините посомтрите пожалуйста .сделки не открваются.

 
darirunu1:

Извините посомтрите пожалуйста .сделки не открваются.

0_о

Это не похоже на советник для торговли, сделай так и пропиши туда условия



Завтра подробнее

 
MakarFX:

0_о

Это не похоже на советник для торговли, сделай так и пропиши туда условия



Завтра подробнее

Все так и было сделанно.

 
darirunu1:

Все так и было сделанно.

Вот так выглядит чистый шаблон

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Expert.mq4 |
//|                        Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Какая у тебя версия Метаэдитора?
 
MakarFX:

Вот так выглядит чистый шаблон

Какая у тебя версия Метаэдитора?

Я в нете нашел светник и просто скопировал его туда для проверки для наличия ошибок.Было пару штук незначительных .Исправил. Так были изначально индикаторы АО и АС. Вписал те ,что мне нужны.

 
darirunu1:

Я в нете нашел светник и просто скопировал его туда для проверки для наличия ошибок.Было пару штук незначительных .Исправил. Так были изначально индикаторы АО и АС. Вписал те ,что мне нужны.

почему ты так написал?

//====================================   
   bool Buy  =  (iCustom(NULL,0,"FiboBars2",10,5,1)&&iCustom(NULL,0,"FiboBars_3",2,19,190,5,1));
//help      
   bool Sell =  (iCustom(NULL,0,"FiboBars2",10,5,0)&&iCustom(NULL,0,"FiboBars_3",2,19,190,5,0));
 
MakarFX:

почему ты так написал?

Чтобы открыла сделку,если у каждого два одинковых буфера ,то есть либо два красных либо два зеленых.

 
darirunu1:

Чтобы открыла сделку,если у каждого два одинковых буфера ,то есть либо два красных либо два зеленых.

Ты не внимательно читал или не читал...

в том что ты написал не сравнения значений двух индикаторов

И зачем тебе сравнивать "FiboBars2" и "FiboBars_3", если  "FiboBars_3" уже это делает?

 
MakarFX:

Ты не внимательно читал или не читал...

в том что ты написал не сравнения значений двух индикаторов

И зачем тебе сравнивать "FiboBars2" и "FiboBars_3", если  "FiboBars_3" уже это делает?

Я все понимаю и все читал о описании индикаторов,но мне нужно так.Я потом в личку могу поделится параметрами и что именно я хочу в итоге получить.Пока нужно чтобы сделки открылись.

 
darirunu1:

Я все понимаю и все читал о описании индикаторов,но мне нужно так.Я потом в личку могу поделится параметрами и что именно я хочу в итоге получить.Пока нужно чтобы сделки открылись.

bool Sell;
bool Buy;

if(iCustom(_Symbol,Period(),"FiboBars_3",12,24,48,2,0)==1)
  {Sell=true; Buy=false;}
if(iCustom(_Symbol,Period(),"FiboBars_3",12,24,48,2,1)==1)
  {Sell=false; Buy=true;}

Это пример по значениям скриншота

