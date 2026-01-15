Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1400

Alexey Viktorov:

Ну посмотрите индикатор Heiken Ashi. Там ведь как-то решена эта проблема. Поэкспериментируйте… может и получится.

Это основной чарт, там не проблема. Меня интересует подвал
 

Пока вопрос решил OBJ_TREND

но не нравится при изменении масштаба(

 
Alexey Viktorov:

Ну посмотрите индикатор Heiken Ashi. Там ведь как-то решена эта проблема. Поэкспериментируйте… может и получится.

Помогла Ваша подсказка, но увы не подошла

При масштабе тоже плохо(

 
MakarFX:

Помогла Ваша подсказка, но увы не подошла

При масштабе тоже плохо(

А что плохо?

 
Alexey Viktorov:

А что плохо?

Визуально плохо

 

Всём привет!

Такая задача:
Цена пересекает МА вниз или вверх. 
Надо её запомнить, чтобы использовать далее в расчете количества пройденных пунктов.

Вот как я это понимаю:

double     FixPrice;        // переменная

   bool      Fix=false;        // маркер 

   if ( Fix==false) { 

       if ( Close[0] > MA_lo )   FixPrice = Close[0];   
   }                                                                              // делаем замер пока цена не пересечет МА

       if ( Close[0] < MA_lo )    Fix=true; 

       if ( Fix==true)                FixPrice_L = FixPrice ;

И вот дальше затык - цена не запоминается! 

Буду очень благодарен за помощь! 
Файлы:
2021-02-26_23-56-06.png  18 kb
 
  1. Научитесь вставлять код.
  2. Где объявлены переменные 
double     FixPrice;        // переменная
bool       Fix=false;       // маркер

 
klub2003:
И вот дальше затык - цена не запоминается! 
Буду очень благодарен за помощь! 

Объявлять глобально

double    FixPrice;        // переменная
bool      Fix=false;        // маркер

Или

static double    FixPrice;        // переменная
static bool      Fix=false;        // маркер
 
Konstantin Nikitin:

Объявлять глобально

Или

Ну так как правильно в итоге всё  должно  выглядеть, чтобы зафиксировать цену в момент пересечения МА?  
