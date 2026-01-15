Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1400
Ну посмотрите индикатор Heiken Ashi. Там ведь как-то решена эта проблема. Поэкспериментируйте… может и получится.
Пока вопрос решил OBJ_TREND
но не нравится при изменении масштаба(
Помогла Ваша подсказка, но увы не подошла
При масштабе тоже плохо(
А что плохо?
А что плохо?
Визуально плохо
Всём привет!
Такая задача:
Цена пересекает МА вниз или вверх.
Надо её запомнить, чтобы использовать далее в расчете количества пройденных пунктов.
Вот как я это понимаю:
double FixPrice; // переменная
bool Fix=false; // маркер
if ( Fix==false) {
if ( Close[0] > MA_lo ) FixPrice = Close[0];
} // делаем замер пока цена не пересечет МА
if ( Close[0] < MA_lo ) Fix=true;
if ( Fix==true) FixPrice_L = FixPrice ;
И вот дальше затык - цена не запоминается!
Объявлять глобально
Или
Объявлять глобально
Или