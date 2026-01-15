Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1401
Ну так как правильно в итоге всё должно выглядеть, чтобы зафиксировать цену в момент пересечения МА?
правильно будет найти предыдущее пересечение тогда когда это нужно, а не запоминать момент)
В момент пересечения значение МА было не таким какое стало после закрытия бара. Следовательно это значение можно найти только в момент пересечения.
следовательно и сделки такие никак не проверишь на правильность, будут висеть в воздухе, а пользователь будет говорить - вот МТ4 глючной весь)
Я хотел бы как бы сравнивать значения этих индикаторов с друг другом.
Помогите пожалуйста https://www.mql5.com/ru/code/30284
Добрый день. Хотел бы выснить каким образом прописать индикаторы iCustom(0,0,"FiboBars2",38,5,2)и iCustom(0,0,"Fibo Bars_3",0,1) в советник.
А запустить два сразу и сравнить
или что сравнить надо?
Добрый день .Сравнивать будем цвета,но вот сначала но понять как прописать в советник,чтобы работало.
Вот так прописал iCustom(0,0,"FiboBars2",38,5,2)и iCustom(0,0,"Fibo Bars_3",0,1) ,но тут надо с буферами разобраться
Любые вопросы новичков по MQL4 " ,а по сути простой вопрос для профи и не одного ответа.Мне советник писать не надо,просьба только каким образом прописать в советник.Ясное дело кустомные индикаторы iCustom(0,0,"FiboBars2",38,5,2)и iCustom(0,0,"Fibo Bars_3",0,1).Единственная просьба с буферами разобраться.Пожалуйста.
А если человек пишет сам для себя?
