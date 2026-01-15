Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1401

klub2003:
Ну так как правильно в итоге всё  должно  выглядеть, чтобы зафиксировать цену в момент пересечения МА?  

правильно будет найти предыдущее пересечение тогда когда это нужно, а не запоминать момент)

 
В момент пересечения значение МА было не таким какое стало после закрытия бара. Следовательно это значение можно найти только в момент пересечения.

 
следовательно и сделки такие никак не проверишь на правильность, будут висеть в воздухе, а пользователь будет говорить - вот МТ4 глючной весь)

 
Добрый день. Хотел бы выснить каким образом прописать индикаторы iCustom(0,0,"FiboBars2",38,5,2)и iCustom(0,0,"Fibo Bars_3",0,1) в советник.
Я хотел бы как бы сравнивать значения этих индикаторов с друг другом.
Помогите пожалуйста https://www.mql5.com/ru/code/30284
Добрый день. Хотел бы выснить каким образом прописать индикаторы iCustom(0,0,"FiboBars2",38,5,2)и iCustom(0,0,"Fibo Bars_3",0,1) в советник.
Я хотел бы как бы сравнивать значения этих индикаторов с друг другом.
Помогите пожалуйста https://www.mql5.com/ru/code/30284

А запустить два сразу и сравнить

или что сравнить надо?

 
А запустить два сразу и сравнить

или что сравнить надо?

Добрый день .Сравнивать будем цвета,но вот сначала но понять как прописать в советник,чтобы работало.

Вот так прописал iCustom(0,0,"FiboBars2",38,5,2)и iCustom(0,0,"Fibo Bars_3",0,1) ,но тут надо с буферами разобраться 

Тема"

Любые вопросы новичков по MQL4 " ,а по сути простой вопрос для профи и не одного ответа.Мне советник писать не надо,просьба только  каким образом прописать в советник.Ясное дело кустомные индикаторы   iCustom(0,0,"FiboBars2",38,5,2)и iCustom(0,0,"Fibo Bars_3",0,1).Единственная просьба с буферами разобраться.Пожалуйста.

следовательно и сделки такие никак не проверишь на правильность, будут висеть в воздухе, а пользователь будет говорить - вот МТ4 глючной весь)

А если человек пишет сам для себя?

 
Добрый день .Сравнивать будем цвета,но вот сначала но понять как прописать в советник,чтобы работало.

Вот так прописал iCustom(0,0,"FiboBars2",38,5,2)и iCustom(0,0,"Fibo Bars_3",0,1) ,но тут надо с буферами разобраться 

iCustom(NULL,0,"FiboBars2",10,1,"номер буфера");

iCustom(NULL,0,"FiboBars_3",2,19,190,1,"номер буфера");

Надеюсь все понятно

 
Тема"

Любые вопросы новичков по MQL4 " ,а по сути простой вопрос для профи и не одного ответа.Мне советник писать не надо,просьба только  каким образом прописать в советник.Ясное дело кустомные индикаторы   iCustom(0,0,"FiboBars2",38,5,2)и iCustom(0,0,"Fibo Bars_3",0,1).Единственная просьба с буферами разобраться.Пожалуйста.

А все профи прям вот сидят и ждут, когда-же вы зададите простой вопрос… Может вам набраться терпения? Или самому попробовать, почитать и найти ответ………
