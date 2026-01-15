Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1409
Вопрос по mql4 , а конкретнее по функции ArraySort()
Вот мой код
После того как LoY[0][0] после открытия ордера получила значение Bid( то есть 1.6134) функция ArraySort(LoY,WHOLE_ARRAY,0,MODE_ASCEND) отсортировала массив по возрастанию по первому измерению и поместила элемент массива с самым большим значением в самый верх массива. То есть LoY[0][0] вместе со своим значением стала LoY[30][0] в отсортированном по возрастанию массиве. Это логично и поэтому я с этим согласен.
Что на мой взгляд не логично и не приемлемо для меня? Почему ArraySort() LoY[15][0] поместила под индексом 0 не смотря на то что ее значение (1.61040) равно значениям всех остальных элементов массива кроме тридцатого. Так же не понятно почему ArraySort() LoY[30][0] поместила под индексом 15 не смотря на то что ее значение (1.61040) равно значениям всех остальных элементов массива кроме тридцатого.
ВОПРОС. Как сделать так что бы на данном тике элементом с индексом 0 был LoY[1][0] , а элементом с индексом 15 был LoY[15][0], а элементом с индексом 29 был LoY[30][0]
То есть как сделать так что функция и в дальнейшем не сортировала элементы с одинаковыми значениями. Ведь это не логично и бессмысленно.
Спасибо за помощь.
Вероятно такой алгоритм сортировки. Происходят некоторые перестановки элементов массива.
Попробуйте другие варианты сортировки.
Спасибо большое за совет. Подскажите пожалуйста в mql4 другие варианты сортировки есть? Если есть где они находятся в Справочнике?
попробуйте:
правда функция для одномерного массива, но можно переделать
Спасибо большое.
Подскажите, пожалуйста,
код ищет открытые графики и создает метку с названием символа, но если два графика с одинаковым символом,
то создает метку только на одном графике.Что я делаю не так?
Идентификаторы графиков (ChartID()) одного и того же символа отличаются. Их используйте.
ChartFirst()+i
т.е. перебираю все открытые графики
или я не правильно тебя понял? Можно как-то наглядно, в виде кода?
Очень странно, на всех новых открытых графиках ставит метку, только один график игнорирует (
Внимательно почитайте документацию и пример кода. У вас неправильно организован цикл.Только не говорите, что цикл for и while одинаково работают. Проблема не в этом, а в выделенных строках.