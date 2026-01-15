Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1407
Это пример по значениям скриншота
Извините сравнивать "FiboBars2" и "FiboBars_3".Тут только "FiboBars_3". Да и стоит только поменять параметры фиболевел так сделок больше нет .
Если поставить одинаковые параметры, то...
Если сделать FiboBars_3 на нулевом баре ,а FiboBars2 на первом,то получается другая картина .
Далее ждемс формирования свечи FiboBars_3,то есть закрытия и если он не совпадает уже закрытый с цветом с FiboBars2 то сделка по цвету FiboBars_3.
Я не совсем понимаю о чем ты, но можно сделать
для 0 бара
и для 1 бара
Это сравнение одного и того же индикатора FiboBars_3,а где сравнение с FiboBars2
К сожалению я не могу тебя заставить думать
Еще раз "FiboBars_3" - это сравнение "FiboBars2" с разными параметрами!
для 0 бара вносишь одни параметры
и для 1 бара вносишь другие параметры
Мозги кипят. Надо немного отступить...
Вот посмотрите.Это два индикатора в коде FiboBars2" i+1,а в коде FiboBars_3 просто i, но параметры одинаковые .
i-нулевой бар в коде.
а это один индикатор FiboBars_3 с 0 и 1 баром
Вообщем ясно .Вмдать дело дальше с места не двинется.Прсто поймите да не нужен мне FiboBars_3 в двух экземплярах . FiboBars2 нужен был.