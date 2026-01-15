Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1407

MakarFX:

Это пример по значениям скриншота

Извините  сравнивать "FiboBars2" и "FiboBars_3".Тут только  "FiboBars_3". Да и стоит только поменять параметры фиболевел так сделок больше нет .

 
Извините  сравнивать "FiboBars2" и "FiboBars_3".Тут только  "FiboBars_3". Да и стоит только поменять параметры фиболевел так сделок больше нет .

Еще раз "FiboBars_3" - это сравнение "FiboBars2" с разными параметрами!

Если поставить одинаковые параметры, то...


 
Еще раз "FiboBars_3" - это сравнение "FiboBars2" с разными параметрами!

Если поставить одинаковые параметры, то...


Если сделать   FiboBars_3 на нулевом баре ,а   FiboBars2 на первом,то получается другая картина .

Далее ждемс формирования свечи  FiboBars_3,то есть закрытия и если он не совпадает уже закрытый с цветом с  FiboBars2  то сделка по цвету  FiboBars_3.

 
Если сделать   FiboBars_3 на нулевом баре ,а   FiboBars2 на первом,то получается другая картина .

Далее ждемс формирования свечи  FiboBars_3,то есть закрытия и если он не совпадает уже закрытый с цветом с  FiboBars2  то сделка по цвету  FiboBars_3.

Я не совсем понимаю о чем ты, но можно сделать

для 0 бара

iCustom(_Symbol,Period(),"FiboBars_3",12,24,48,2,0,0)

и для 1 бара

iCustom(_Symbol,Period(),"FiboBars_3",12,24,48,2,0,1)
 
Я не совсем понимаю о чем ты, но можно сделать

для 0 бара

и для 1 бара

Это сравнение одного и того же индикатора FiboBars_3,а где сравнение с  FiboBars2

 
Это сравнение одного и того же индикатора FiboBars_3,а где сравнение с  FiboBars2

К сожалению я не могу тебя заставить думать

Еще раз "FiboBars_3" - это сравнение "FiboBars2" с разными параметрами!

для 0 бара вносишь одни параметры

iCustom(_Symbol,Period(),"FiboBars_3",12,24,48,2,0,0)

и для 1 бара вносишь другие параметры 

iCustom(_Symbol,Period(),"FiboBars_3",12,24,48,2,0,1)
 
К сожалению я не могу тебя заставить думать


Мозги кипят. Надо немного отступить...

 
Вот посмотрите.Это два индикатора в коде  FiboBars2" i+1,а в коде  FiboBars_3 просто i, но  параметры одинаковые .

i-нулевой бар в коде.

Файлы:
GBPUSDH1.png  48 kb
 
а это один индикатор FiboBars_3 с 0 и 1 баром


 
Вообщем ясно .Вмдать дело дальше с места не двинется.Прсто поймите да не нужен мне  FiboBars_3 в двух экземплярах .  FiboBars2 нужен был.

