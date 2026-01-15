Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1408
Вообщем ясно .Вмдать дело дальше с места не двинется.Прсто поймите да не нужен мне FiboBars_3 в двух экземплярах . FiboBars2 нужен был.
Ты говорил тебе надо сравнить "FiboBars2" i+1 и "FiboBars_3" i
Я тебе показал как
для 0 бара
и для 1 бара
вот два рисунка .в одном параметры FiboBars2" i+1 в другом "FiboBars_3" i. параметры фибо левел одинквые .Как же они одинаковые, если на рисунке видно,что значения не всегда совпадают,то есть цвета не всегда одинаковые.
А как они могут быть одинаковые, если ты сделал сдвиг i+1 ?
В этом вся соль. нужно именно так и тогда система с двумя индикаторами работает.Я врчную торгую .Хотел на автомате попробовать.
Либо не понимаешь что хочешь, либо не можешь правильно объяснить.
Я тебе давал примеры как делать, а какие параметры или какие индикаторы вводить решать тебе.
Мне нужно чтобы на графике был
1) Если не указан сдвиг, то при таких значениях у них всегда будет одинаковый цвет
2) Функция "iCustom()" выдает цифровое значение буфера, а не цвет
Как ты хочешь их сравнить?
В вашем случае,если как вы утверждаете цвета будут одинаковые ,то по сути сравнивать нечего . В случае как вы выразлись со сдвигом просто сравниваем и находим разногласия в цветах или как вы выразлсь в буферах. Визульано мы же все равно видим буфер в цвете.Вот я сравниваю цвета.Машиа сравнивает буфера.
Чтобы машина могла сравнить буферы, надо задать условие для сравнения. Как ты хочешь их сравнить?
Цвет - понятие абстрактное. Особенно, если в настройках индикаторов задать одинаковые цвета.
Сравнивать нужно не цвета линий, а их наличие или отсутствие. Т.е. - наличие в буфере значения, отличного от пустого или нуля - зависит от конкретного индикатора.