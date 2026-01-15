Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1408

Новый комментарий
 
darirunu1:

Вообщем ясно .Вмдать дело дальше с места не двинется.Прсто поймите да не нужен мне  FiboBars_3 в двух экземплярах .  FiboBars2 нужен был.

Ты говорил тебе надо сравнить "FiboBars2" i+1 и  "FiboBars_3" i

Я тебе показал как 

для 0 бара

iCustom(_Symbol,Period(),"FiboBars_3",12,24,48,2,0,0)

и для 1 бара

iCustom(_Symbol,Period(),"FiboBars_3",12,24,48,2,0,1)


 
MakarFX:

Ты говорил тебе надо сравнить "FiboBars2" i+1 и  "FiboBars_3" i

Я тебе показал как 

для 0 бара

и для 1 бара


вот два рисунка .в  одном параметры  FiboBars2" i+1  в другом  "FiboBars_3" i. параметры фибо левел одинквые .Как же они одинаковые, если на рисунке видно,что значения не всегда совпадают,то есть цвета не всегда одинаковые.

darirunu1:

вот два рисунка .в  одном параметры  FiboBars2" i+1  в другом  "FiboBars_3" i. параметры фибо левел одинквые .Как же они одинаковые, если на рисунке видно,что значения не всегда совпадают,то есть цвета не всегда одинаковые.

А как они могут быть одинаковые, если ты сделал сдвиг i+1 ?


 
MakarFX:

А как они могут быть одинаковые, если ты сделал сдвиг i+1 ?


В этом вся соль. нужно именно так и тогда система с двумя индикаторами работает.Я врчную торгую .Хотел на автомате попробовать.

 
darirunu1:

В этом вся соль. нужно иммено так и тогда сисема с двумя индикаторами работает.Я врчную торгую .хотел на автомате попробовать.

Либо не понимаешь что хочешь, либо не можешь правильно объяснить.

Я тебе давал примеры как делать, а какие параметры или какие индикаторы вводить решать тебе.

 
MakarFX:

Либо не понимаешь что хочешь, либо не можешь правильно объяснить.

Я тебе давал примеры как делать, а какие параметры или какие индикаторы вводить решать тебе.

Мне нужно чтобы на графике был 

iCustom(NULL,0,"FiboBars2",45,5,"номер буфера");

и 



iCustom(NULL,0,"FiboBars_3",45,45,45,5,"номер буфера");
И когда их сигналы не совпадали по цвету открывалась сделка.

 
darirunu1:

Мне нужно чтобы на графике был 

1) Если не указан сдвиг, то при таких значениях у них всегда будет одинаковый цвет

2) Функция "iCustom()" выдает цифровое значение буфера, а не цвет


Как ты хочешь их сравнить?

 
MakarFX:

1) Если не указан сдвиг, то при таких значениях у них всегда будет одинаковый цвет

2) Функция "iCustom()" выдает цифровое значение буфера, а не цвет


Как ты хочешь их сравнить?

В вашем случае,если как вы утверждаете цвета будут одинаковые ,то по сути сравнивать нечего . В случае как вы выразлись со сдвигом просто сравниваем и находим разногласия в цветах или как вы выразлсь в буферах. Визульано мы же все равно видим буфер в цвете.Вот я сравниваю цвета.Машиа сравнивает буфера.

 
darirunu1:

В вашем случае,если как вы утверждаете цвета будут одинаковые ,то по сути сравнивать нечего . В случае как вы выразлись со сдвигом просто сравниваем и находим разногласия в цветах или как вы выразлсь в буферах. Визульано мы же все равно видим буфер в цвете.Вот я сравниваю цвета.Машиа сравнивает буфера.

Чтобы машина могла сравнить буферы, надо задать условие для сравнения. Как ты хочешь их сравнить?

 
darirunu1:

В вашем случае,если как вы утверждаете цвета будут одинаковые ,то по сути сравнивать нечего . В случае как вы выразлись со сдвигом просто сравниваем и находим разногласия в цветах или как вы выразлсь в буферах. Визульано мы же все равно видим буфер в цвете.Вот я сравниваю цвета.Машиа сравнивает буфера.

Цвет - понятие абстрактное. Особенно, если в настройках индикаторов задать одинаковые цвета.

Сравнивать нужно не цвета линий, а их наличие или отсутствие. Т.е. - наличие в буфере значения, отличного от пустого или нуля - зависит от конкретного индикатора.

