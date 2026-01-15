Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 697
Может кто подскажет, как в тексте индикатора можно поставить ограничения на использование в разных таймфреймах. При загрузке индикатора в свойствах это есть, а вот как ограничить это программно????
Если проверяется в OnInit(), то можно выдать сообщение о несоответствии графика и либо return INIT_FAILED;, либо график терминала подстроить под требуемый: ChartSetSymbolPeriod(0,NULL,InpTimeframeWork);
Добрый день!
Помогите плиз разобраться с проблемой активацией копировщика. Я купил копировщик в маркете давно еще по 25 $. Сей час он стоит 35$ я его хочу применить на VPS, но почему то не могу загрузить из маркета в мт4. Предлагает только купить. У меня еще 7 свободных активаций. Не могу разобраться в чем дело, подскажите что мне нужно сделать, что бы активировать копировщика https://www.mql5.com/ru/market/product/4319 ?
Заранее Спасибо
Этот вариант мне знаком, а вот через свойства как. Как настроить в программе закладку "Отображение", чтобы не пускала в ненужные уровни.
}
Вставляйте код правильно:
}
сколько вложений if допускается?
Пока не устанете их писать