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Индикаторы

Fibo Bars 3 - индикатор для MetaTrader 4

Основан на известном индикаторе Fibo bars 2 создатель Иван Корнилов
Опубликовал:
Lowtestx5
Lowtestx5

Lowtestx5

4 кода 7 комментариев
Просмотров:
17277
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Есть такой индикатор в Code Base Fibo Bars 2 создателя Ивана Карнилова. При работе с ним возникла идея одновременного совмещения нескольких Fibo Bars 2 в одном индикаторе. Смысл получается такой, есть Fibo Bars 2 c большим периодом, есть два других периода, работа ведется в направлении старшего, когда два более младших периода совпадают цветом баров старшего периода. Как только какой-то из двух Fibo Bars 2 меньшего периода начинает окрашиваться в цвет, противоречащий цвету старшего периода индикатор окрашивается в желтый цвет, показывая тем самым трейдеру, что возникшее движение идет против основного тренда. 

Параметры:

period - чем больше период тем менее чувствительный индикатор 

fiboLevel - Уровень коррекции

level1 - 0.236

level2 - 0.382

level3 - 0.5

level4 - 0.618

level5 - 0.762

Выбирая уровень fiboLevel в Fibo Bars 3 он будет единым для всех слоев Fibo Bars 2.

Чтобы настроить индикатор под свои требования и торгуемые интервалы необходимо посмотреть на начальном Fibo Bars 2 что для вас будет считаться старшим трендом. После чего на младших периодах Fibo Bars 2 посмотреть какие коррекции вы хотите торговать, а что уже будет считаться разворотом для вас.

 

Настройки очень гибкие, если использовать осцилляторы в моменты когда Fibo Bars 3 окрашен в желтый цвет, то можно находить еще более ранние точки входа. Удерживать сделку можно либо до достижения перекупленности/перепроданности осциллятора, либо пока вновь не появится желтый цвет на Fibo Bars 3.

Обновлен 27.07.20, спасибо soko за помощь в отладке кода!

Если найдете еще интересные примеры как работать с данным индикатором, пишите буду рад! 

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