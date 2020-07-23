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Fibo Bars 3 - индикатор для MetaTrader 4
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Есть такой индикатор в Code Base Fibo Bars 2 создателя Ивана Карнилова. При работе с ним возникла идея одновременного совмещения нескольких Fibo Bars 2 в одном индикаторе. Смысл получается такой, есть Fibo Bars 2 c большим периодом, есть два других периода, работа ведется в направлении старшего, когда два более младших периода совпадают цветом баров старшего периода. Как только какой-то из двух Fibo Bars 2 меньшего периода начинает окрашиваться в цвет, противоречащий цвету старшего периода — индикатор окрашивается в желтый цвет, показывая тем самым трейдеру, что возникшее движение идет против основного тренда.
Параметры:
period - чем больше период тем менее чувствительный индикатор
fiboLevel - Уровень коррекции
level1 - 0.236
level2 - 0.382
level3 - 0.5
level4 - 0.618
level5 - 0.762
Выбирая уровень fiboLevel в Fibo Bars 3 он будет единым для всех слоев Fibo Bars 2.
Чтобы настроить индикатор под свои требования и торгуемые интервалы необходимо посмотреть на начальном Fibo Bars 2 что для вас будет считаться старшим трендом. После чего на младших периодах Fibo Bars 2 посмотреть какие коррекции вы хотите торговать, а что уже будет считаться разворотом для вас.
Настройки очень гибкие, если использовать осцилляторы в моменты когда Fibo Bars 3 окрашен в желтый цвет, то можно находить еще более ранние точки входа. Удерживать сделку можно либо до достижения перекупленности/перепроданности осциллятора, либо пока вновь не появится желтый цвет на Fibo Bars 3.
Обновлен 27.07.20, спасибо soko за помощь в отладке кода!
Если найдете еще интересные примеры как работать с данным индикатором, пишите буду рад!
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