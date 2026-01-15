Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1375
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/integer/symbolconstants
Игорь, спасибо. Пробовал. При попытке в одну из этих функций ввести " или "/ переменная two_pair начинает являться текстом, а не переменной. А мне нужно, что бы в строку, которая содержится в переменной был вставлен символ ". Так что этот вариант не подходит.
Если я правильно понял, то валютная пара при указании валютной пары в любом индикаторе должна указываться в виде например "EURUSD". В связи с этим вопрос
Как можно вставить символ " в строку? Так как валютная пара в журнал печатается в виде USDJPY, а не "USDJPY".
https://www.mql5.com/ru/docs/strings
Валютная пара - это строка. Как вы её соберёте - никого не волнует. Главное - чтобы эта Ваша "пара" была в обзоре рынка.
Ниче не ясно, ну ладно.
Пишут что такое есть на ММВБ (ФОРТС), еще в альпари сказали что у них такое на конкурсных счетах.
Возможно, с выражениями "Только", "всегда". "никогда", "никто кроме" и подобными нужно быть более аккуратными.Подскажите, на обычных торговых счетах ситуации когда брокер закрыл открытые позиции и открыл их заново бывают?
В форекс-конторах такое встречал всего один раз, давно, и это было в румусе.
Игорь, спасибо. Пробовал. При попытке в одну из этих функций ввести " или "/ переменная two_pair начинает являться текстом, а не переменной. А мне нужно, что бы в строку, которая содержится в переменной был вставлен символ ". Так что этот вариант не подходит.
так пишите:
string s = ""\" + "EURUSD" + ""\" ;
разберетесь, потом уберете кавычки для ""\" , потом попробуйте эти же манипуляции, для переменной в которой хранится значение "EURUSD"
но суть одна - чтобы получить кавычки, нужно использовать специальные символы
Если я правильно понял, то валютная пара при указании валютной пары в любом индикаторе должна указываться в виде например "EURUSD". В связи с этим вопрос
Как можно вставить символ " в строку? Так как валютная пара в журнал печатается в виде USDJPY, а не "USDJPY".
Советов много, а правильного ни одного.
Зачем вам нужны кавычки??? Достаточно такого
string two_pair = Major_pair + Currency;
two_pair это будет "USDJPY", именно то, что должно быть использовано в параметрах функции.
Советов много, а правильного ни одного.
Зачем вам нужны кавычки??? Достаточно такого
two_pair это будет "USDJPY", именно то, что должно быть использовано в параметрах функции.
думаю тут проблема в другом - скорее всего, тут попытка "сделайте за меня", а не научиться решать свою проблему
думаю тут проблема в другом - скорее всего, тут попытка "сделайте за меня", а не научиться решать свою проблему
Да вроде не похоже на это. Человек выложил свою поделку и задал конкретный вопрос, «как сделать», но сделать не то, что надо, а то, что ему показалось правильным. Поэтому и ответ мой, что не нужны ему кавычки.
А для тех кто хочет распечатать кавычки надо просто воспользоваться функцией
Да вроде не похоже на это. Человек выложил свою поделку и задал конкретный вопрос, «как сделать», но сделать не то, что надо, а то, что ему показалось правильным. Поэтому и ответ мой, что не нужны ему кавычки.
А для тех кто хочет распечатать кавычки надо просто воспользоваться функцией
проверил Ваш вариант -
проверил Ваш вариант -
И?
И?
учусь - Спасибо! буду теперь знать.