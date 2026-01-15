Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1375

Igor Makanu:

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/integer/symbolconstants

Игорь, спасибо. Пробовал. При попытке в одну из этих функций ввести " или "/ переменная two_pair  начинает являться текстом, а не переменной. А мне нужно, что бы в строку, которая содержится в переменной был вставлен символ ". Так что этот вариант не подходит.

Michail_David:

Если я правильно понял, то валютная пара при указании валютной пары в любом индикаторе должна указываться в виде например "EURUSD". В связи с этим вопрос


Как можно вставить символ " в строку? Так как валютная пара в журнал печатается в виде USDJPY, а не "USDJPY". 

https://www.mql5.com/ru/docs/strings

Валютная пара - это строка. Как вы её соберёте - никого не волнует. Главное - чтобы эта Ваша "пара" была в обзоре рынка.

Andrey Sokolov:

Ниче не ясно, ну ладно.

Пишут что такое есть на ММВБ (ФОРТС), еще в альпари сказали что у них такое на конкурсных счетах.

Возможно, с выражениями  "Только", "всегда". "никогда", "никто кроме" и подобными нужно быть более аккуратными.

Подскажите, на обычных торговых счетах ситуации когда  брокер закрыл открытые позиции и открыл их заново бывают?

В форекс-конторах такое встречал всего один раз, давно, и это было в румусе.

 
Michail_David:

Игорь, спасибо. Пробовал. При попытке в одну из этих функций ввести " или "/ переменная two_pair  начинает являться текстом, а не переменной. А мне нужно, что бы в строку, которая содержится в переменной был вставлен символ ". Так что этот вариант не подходит.

так пишите:

string s =   ""\" + "EURUSD" + ""\" ;

разберетесь, потом уберете  кавычки для ""\" , потом попробуйте эти же манипуляции, для переменной в которой хранится значение  "EURUSD"


но суть одна - чтобы получить кавычки, нужно использовать специальные символы

 
Michail_David:

Если я правильно понял, то валютная пара при указании валютной пары в любом индикаторе должна указываться в виде например "EURUSD". В связи с этим вопрос


Как можно вставить символ " в строку? Так как валютная пара в журнал печатается в виде USDJPY, а не "USDJPY". 

Советов много, а правильного ни одного.

Зачем вам нужны кавычки??? Достаточно такого 

string two_pair = Major_pair + Currency;

two_pair это будет "USDJPY",  именно то, что должно быть использовано в параметрах функции.

 
Alexey Viktorov:

Советов много, а правильного ни одного.

Зачем вам нужны кавычки??? Достаточно такого

two_pair это будет "USDJPY",  именно то, что должно быть использовано в параметрах функции.

думаю тут проблема в другом -   скорее всего, тут попытка "сделайте за меня", а не научиться решать свою проблему

 
Igor Makanu:

думаю тут проблема в другом -   скорее всего, тут попытка "сделайте за меня", а не научиться решать свою проблему

Да вроде не похоже на это. Человек выложил свою поделку и задал конкретный вопрос, «как сделать», но сделать не то, что надо, а то, что ему показалось правильным. Поэтому и ответ мой, что не нужны ему кавычки.

А для тех кто хочет распечатать кавычки надо просто воспользоваться функцией 

string kav;
StringSetCharacter(kav, 0, 34);
Print(kav);
Alexey Viktorov:

Да вроде не похоже на это. Человек выложил свою поделку и задал конкретный вопрос, «как сделать», но сделать не то, что надо, а то, что ему показалось правильным. Поэтому и ответ мой, что не нужны ему кавычки.

А для тех кто хочет распечатать кавычки надо просто воспользоваться функцией

проверил Ваш вариант - 

kav 2

 
SanAlex:

проверил Ваш вариант - 


И?

2021.02.03 13:29:17.584 !00 (EURJPY,W1) "
2021.02.03 13:29:19.884 !00 (EURJPY,W1) "
2021.02.03 13:29:21.944 !00 (EURJPY,W1) "
2021.02.03 13:29:23.804 !00 (EURJPY,W1) "
2021.02.03 13:29:32.704 !00 (EURJPY,W1) "
2021.02.03 13:29:35.434 !00 (EURJPY,W1) "
Alexey Viktorov:

И?

учусь - Спасибо! буду теперь знать.

kav 3.PNGч

