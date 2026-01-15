Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1378

Помогите сделать управление масштабом графика с клавы.

Окно графика создано вручную, какое имя объекта использовать в ObjectSetInteger я не знаю, решил чтобы было наверняка сделать через ChartObject.mqh.

В ончартивент пишу

CChartObject object;  

      if(lparam=='9')
        Print(object.SetInteger(OBJPROP_CHART_SCALE,0,4));


В журнале получаю false. Как это победить?

 
MakarFX:
экстерн переменные - что это?

не константный инпут. Есть только в 4ке.

 
psyman:

Помогите сделать управление масштабом графика с клавы.

Окно графика создано вручную, какое имя объекта использовать в ObjectSetInteger я не знаю, решил чтобы было наверняка сделать через ChartObject.mqh.

В ончартивент пишу


В журнале получаю false. Как это победить?

#define KEY_UP             38 
#define KEY_DOWN           40 

void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
 {
//---
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN) {
    static int p=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
     if(lparam==KEY_UP) {
      if(p>4) p=-1;
       if(p<5) {
         ChartSetInteger(0,CHART_SCALE,++p);
       }
     }
     if(lparam==KEY_DOWN) {
      if(p<1) p=6;
       if(p>0) {
         ChartSetInteger(0,CHART_SCALE,--p);
       }
     }
   }
 }
 
MakarFX:

1 Слишком размыто условие, чтобы помочь...

2 Используй разные "магики"

Попробую объяснить.

Появился сигнал на покупку.

Открываю BUY и на уровне его STOPLOSS ставиться SELLSTOP.

Если BUY закрывается по TAKEPROFIT, то ждем следующего сигнала на вход.

Если цена выбивает STOPLOSS ордера и срабатывает SELLSTOP, то на уровне STOPLOSS ставиться BUYSTOP. И так далее, пока последний ордер не закроется в плюс. То есть переворачиваемся туда-сюда.

 
Forallf:

Попробую объяснить.

Появился сигнал на покупку.

Открываю BUY и на уровне его STOPLOSS ставиться SELLSTOP.

Если BUY закрывается по TAKEPROFIT, то ждем следующего сигнала на вход.

Если цена выбивает STOPLOSS ордера и срабатывает SELLSTOP, то на уровне STOPLOSS ставиться BUYSTOP. И так далее, пока последний ордер не закроется в плюс. То есть переворачиваемся туда-сюда.

Что значить вторая серия?
 
MakarFX:
Что значить вторая серия?

Появился сигнал в BUY запускаем серию ордеров-перевертышей (как в предыдущем посте), которая закончится плюсовым ордером.

Но пока первая серия не закончена может появиться новый сигнал на BUY или SELL. Входим в рынок уже на основании нового сигнала по известному принципу (запускается вторая серия ордеров).

Может быть и третья и четвертая... Со второй бы разобраться)

Forallf:

Попробую объяснить.

Появился сигнал на покупку.

Открываю BUY и на уровне его STOPLOSS ставиться SELLSTOP.

Если BUY закрывается по TAKEPROFIT, то ждем следующего сигнала на вход.

Если цена выбивает STOPLOSS ордера и срабатывает SELLSTOP, то на уровне STOPLOSS ставиться BUYSTOP. И так далее, пока последний ордер не закроется в плюс. То есть переворачиваемся туда-сюда.

вот типа такого - только без ордеров ( SELLSTOP - BUYSTOP ) как закрывается позиция открывается в противоположную сторону (первую позицию нужно открыть в ручную )

Снимок.PNG

Файлы:
buy9sell_Revers.mq5  47 kb
 
SanAlex:

вот типа такого - только без ордеров ( SELLSTOP - BUYSTOP ) как закрывается позиция открывается в противоположную сторону (первую позицию нужно открыть в ручную )


Спасибо. Видел такие советники. Но нужно со стоповыми ордерами. И для мт4.

 
Forallf:

Спасибо. Видел такие советники. Но нужно со стоповыми ордерами. И для мт4.

Ты хочешь помощь или советник?
Forallf:

Спасибо. Видел такие советники. Но нужно со стоповыми ордерами. И для мт4.

я предложил - Вам решать. - может кому и пригодится 

