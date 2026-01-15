Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1378
Помогите сделать управление масштабом графика с клавы.
Окно графика создано вручную, какое имя объекта использовать в ObjectSetInteger я не знаю, решил чтобы было наверняка сделать через ChartObject.mqh.
В ончартивент пишу
В журнале получаю false. Как это победить?
экстерн переменные - что это?
не константный инпут. Есть только в 4ке.
1 Слишком размыто условие, чтобы помочь...
2 Используй разные "магики"
Попробую объяснить.
Появился сигнал на покупку.
Открываю BUY и на уровне его STOPLOSS ставиться SELLSTOP.
Если BUY закрывается по TAKEPROFIT, то ждем следующего сигнала на вход.
Если цена выбивает STOPLOSS ордера и срабатывает SELLSTOP, то на уровне STOPLOSS ставиться BUYSTOP. И так далее, пока последний ордер не закроется в плюс. То есть переворачиваемся туда-сюда.
Что значить вторая серия?
Появился сигнал в BUY запускаем серию ордеров-перевертышей (как в предыдущем посте), которая закончится плюсовым ордером.
Но пока первая серия не закончена может появиться новый сигнал на BUY или SELL. Входим в рынок уже на основании нового сигнала по известному принципу (запускается вторая серия ордеров).
Может быть и третья и четвертая... Со второй бы разобраться)
вот типа такого - только без ордеров ( SELLSTOP - BUYSTOP ) как закрывается позиция открывается в противоположную сторону (первую позицию нужно открыть в ручную )
вот типа такого - только без ордеров ( SELLSTOP - BUYSTOP ) как закрывается позиция открывается в противоположную сторону (первую позицию нужно открыть в ручную )
Спасибо. Видел такие советники. Но нужно со стоповыми ордерами. И для мт4.
я предложил - Вам решать. - может кому и пригодится