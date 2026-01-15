Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1380

O-Yama:
Хотел попробовать использовать obj_rectangle_label, но текст поверх не не пишется. 

Сначала obj_rectangle_label, а потом сверху OBJ_LABEL в нужном месте

 
MakarFX:

Сначала obj_rectangle_label, а потом сверху OBJ_LABEL в нужном месте

На мой взгляд лучше использовать ресурсы…

 
MakarFX:

Сначала obj_rectangle_label, а потом сверху OBJ_LABEL в нужном месте

А obj_rectangle_label не будет перекрывать собственно надпись? Нужно ли устанавливать какие-то дополнительные свойства для объектов или какие-то приоритеты для фигур? 
 
O-Yama:
Другой вариант-одна огромная кнопка, но привязка текста в ней снизу посередине(хотелось бы по центру), как это изменить - пока не знаю, и возможно ли это.

У меня привязка автоматом строго по центру


 
O-Yama:
А obj_rectangle_label не будет перекрывать собственно надпись? Нужно ли устанавливать какие-то дополнительные свойства для объектов или какие-то приоритеты для фигур? 

Очередность создания

MakarFX:

Сначала obj_rectangle_label, а потом сверху OBJ_LABEL в нужном месте

 
Alexey Viktorov:

На мой взгляд лучше использовать ресурсы…

Можно, пожалуйста, конкретнее...я не понимаю что Вы имели ввиду?
 
MakarFX:

Очередность создания

Огромное спасибо Вам! Странно, что у меня не вышло сделать именно так, либо метак затупил , либо ещё chart redraw надо было сделать, либо ещё что-то.) Вы очень мне помогли! 
 

Как подсчитать количество всех тиков на каждом событии OnTick() за последние 10 сек?


#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."

#property link      "https://www.mql5.com"

#property version   "1.00"

MqlTick Tick_Mql[];

void OnTick()

  {

ulong ten_msc = TimeCurrent() - 10000;

int TickLength = CopyTicks(_Symbol,Tick_Mql,COPY_TICKS_ALL,ten_msc,0);

  }


При таком коде считает не правильно (с каждым новым событием TickLength увеличивается на единицу)

 
MakarFX:
Можно, пожалуйста, конкретнее...я не понимаю что Вы имели ввиду?

Ничего сверхъестественного. Обычный OBJ_BITMAP_LABEL и в него всё что душа пожелает в виде ресурса. Канвас тоже работает в OBJ_BITMAP_LABEL.

Но ваш вариант гораздо проще для новичка.

 
Boris:

Как подсчитать количество всех тиков на каждом событии OnTick() за последние 10 сек?

При таком коде считает не правильно (с каждым новым событием TickLength увеличивается на единицу)

Пожалуйста научитесь вставлять код в сообщение.

А по вопросу: Читайте документацию по CopyTicksRange

int  CopyTicksRange(
   const string     symbol_name,           // имя символа
   MqlTick&         ticks_array[],         // массив для приёма тиков
   uint             flags=COPY_TICKS_ALL,  // флаг, определяющий тип получаемых тиков
   ulong            from_msc=0,            // дата, начиная с которой запрашиваются тики
   ulong            to_msc=0               // дата, по которую запрашиваются тики
   );
