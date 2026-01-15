Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1380
Хотел попробовать использовать obj_rectangle_label, но текст поверх не не пишется.
Сначала obj_rectangle_label, а потом сверху OBJ_LABEL в нужном месте
На мой взгляд лучше использовать ресурсы…
Другой вариант-одна огромная кнопка, но привязка текста в ней снизу посередине(хотелось бы по центру), как это изменить - пока не знаю, и возможно ли это.
У меня привязка автоматом строго по центру
А obj_rectangle_label не будет перекрывать собственно надпись? Нужно ли устанавливать какие-то дополнительные свойства для объектов или какие-то приоритеты для фигур?
Очередность создания
Как подсчитать количество всех тиков на каждом событии OnTick() за последние 10 сек?
При таком коде считает не правильно (с каждым новым событием TickLength увеличивается на единицу)
Можно, пожалуйста, конкретнее...я не понимаю что Вы имели ввиду?
Ничего сверхъестественного. Обычный OBJ_BITMAP_LABEL и в него всё что душа пожелает в виде ресурса. Канвас тоже работает в OBJ_BITMAP_LABEL.
Но ваш вариант гораздо проще для новичка.
Пожалуйста научитесь вставлять код в сообщение.
А по вопросу: Читайте документацию по CopyTicksRange