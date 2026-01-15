Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1374

Новый комментарий
 
Andrey Sokolov:

это форекс брокер или вообще что?

Это БАНК.
 
MakarFX:
Это БАНК.

Ниче не ясно, ну ладно.

Пишут что такое есть на ММВБ (ФОРТС), еще в альпари сказали что у них такое на конкурсных счетах.

Возможно, с выражениями  "Только", "всегда". "никогда", "никто кроме" и подобными нужно быть более аккуратными.

Подскажите, на обычных торговых счетах ситуации когда  брокер закрыл открытые позиции и открыл их заново бывают?
 
Andrey Sokolov:

Ниче не ясно, ну ладно.

Пишут что такое есть на ММВБ (ФОРТС), еще в альпари сказали что у них такое на конкурсных счетах.

Возможно, с выражениями  "Только", "всегда". "никогда", "никто кроме" и подобными нужно быть более аккуратными.

Подскажите, на обычных торговых счетах ситуации когда  брокер закрыл открытые позиции и открыл их заново бывают?
Это индивидуально, в Украине по закону банки закрывают сделки на валютном рынке в течении текущих суток(типа для отчетности).
 
Уважаемые профи. Нужна помощь. Например имеем индикатор MACD. Его структура iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0). Как изменить NULL для получения расчётов не для этой валютной пары, а для другой на этом же графике валютной пары? Сделал так iMACD("USDJPY",0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0), но это ни к чему не приводит. Все расчёты по нулям. Что не верно сделано?
 
Michail_David:
Уважаемые профи. Нужна помощь. Например имеем индикатор MACD. Его структура iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0). Как изменить NULL для получения расчётов не для этой валютной пары, а для другой на этом же графике валютной пары? Сделал так iMACD("USDJPY",0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0), но это ни к чему не приводит. Все расчёты по нулям. Что не верно сделано?

А символ "USDJPY" в обзоре рынка присутствует?

[Удален]  
Michail_David:
Уважаемые профи. Нужна помощь. Например имеем индикатор MACD. Его структура iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0). Как изменить NULL для получения расчётов не для этой валютной пары, а для другой на этом же графике валютной пары? Сделал так iMACD("USDJPY",0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0), но это ни к чему не приводит. Все расчёты по нулям. Что не верно сделано?

а если так схимичить 

GBPJPYH4

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 ExamplesMACD.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009-2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql5.com"
#property description "Moving Average Convergence/Divergence"
#include <MovingAverages.mqh>
//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Silver
#property indicator_color2  Red
#property indicator_width1  2
#property indicator_width2  1
#property indicator_label1  "Examples MACD"
#property indicator_label2  "Examples Signal"
//--- input parameters
input string             InpPara="USDJPY";            // Para
input int                InpFastEMA=12;               // Fast EMA period
input int                InpSlowEMA=26;               // Slow EMA period
input int                InpSignalSMA=9;              // Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price
//--- indicator buffers
double ExtMacdBuffer[];
double ExtSignalBuffer[];
double ExtFastMaBuffer[];
double ExtSlowMaBuffer[];

int    ExtFastMaHandle;
int    ExtSlowMaHandle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtMacdBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtSignalBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ExtFastMaBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(3,ExtSlowMaBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- sets first bar from what index will be drawn
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,InpSignalSMA-1);
//--- name for indicator subwindow label
   string short_name=StringFormat("ExamplesMACD(%d,%d,%d)",InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- get MA handles
   ExtFastMaHandle=iMA(InpPara,0,InpFastEMA,0,MODE_EMA,InpAppliedPrice);
   ExtSlowMaHandle=iMA(InpPara,0,InpSlowEMA,0,MODE_EMA,InpAppliedPrice);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Moving Averages Convergence/Divergence                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(rates_total<InpSignalSMA)
      return(0);
//--- not all data may be calculated
   int calculated=BarsCalculated(ExtFastMaHandle);
   if(calculated<rates_total)
     {
      Print("Not all data of ExtFastMaHandle is calculated (",calculated," bars). Error ",GetLastError());
      return(0);
     }
   calculated=BarsCalculated(ExtSlowMaHandle);
   if(calculated<rates_total)
     {
      Print("Not all data of ExtSlowMaHandle is calculated (",calculated," bars). Error ",GetLastError());
      return(0);
     }
//--- we can copy not all data
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<0)
      to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      if(prev_calculated>0)
         to_copy++;
     }
//--- get Fast EMA buffer
   if(IsStopped()) // checking for stop flag
      return(0);
   if(CopyBuffer(ExtFastMaHandle,0,0,to_copy,ExtFastMaBuffer)<=0)
     {
      Print("Getting fast EMA is failed! Error ",GetLastError());
      return(0);
     }
//--- get SlowSMA buffer
   if(IsStopped()) // checking for stop flag
      return(0);
   if(CopyBuffer(ExtSlowMaHandle,0,0,to_copy,ExtSlowMaBuffer)<=0)
     {
      Print("Getting slow SMA is failed! Error ",GetLastError());
      return(0);
     }
//---
   int start;
   if(prev_calculated==0)
      start=0;
   else
      start=prev_calculated-1;
//--- calculate MACD
   for(int i=start; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
      ExtMacdBuffer[i]=ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,ExtMacdBuffer,ExtSignalBuffer);
//--- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Alexey Viktorov:

А символ "USDJPY" в обзоре рынка присутствует?

Да. Присутствует, Виктор.

 
SanAlex:

а если так схимичить 

Алекс, не получится. Индикатор предполагает отрисовку двух MACD одновременно по двум валютным парам. А с этим кодом получается раздуто до невозможности. При этом хочу ещё добавить расчёт корреляции. Но спасибо, наводку, в каком виде должна быть указана валютная пара ты дал.

 

Если я правильно понял, то валютная пара при указании валютной пары в любом индикаторе должна указываться в виде например "EURUSD". В связи с этим вопрос


void OnInit()

  {
input string Currency = "JPY"; //Выбор валютной пары
input string Major_pair = "USD"; // Выбор валюты для корреляции
input bool Direct_correlation = true; // Выбор прямой и обратной корреляции
string Major_currpair = Symbol();
string two_pair;
//--------------------------------------------------------------------
int position =StringFind(Major_currpair,Major_pair,0);
   if(position == -1)
      Print("Не верно указана валюта корреляции");
   if(Direct_correlation == true)
      two_pair =StringConcatenate(Currency,Major_pair);
   else
      two_pair =StringConcatenate(Major_pair,Currency);
   Print("Two_pair = ", two_pair);
   Print("Major_currpair = ",Major_currpair);
}

Как можно вставить символ " в строку? Так как валютная пара в журнал печатается в виде USDJPY, а не "USDJPY". 

 
Michail_David:

Как можно вставить символ " в строку? Так как валютная пара в журнал печатается в виде USDJPY, а не "USDJPY". 

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/integer/symbolconstants

1...136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381...2693
Новый комментарий