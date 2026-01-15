Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1374
это форекс брокер или вообще что?
Это БАНК.
Ниче не ясно, ну ладно.
Пишут что такое есть на ММВБ (ФОРТС), еще в альпари сказали что у них такое на конкурсных счетах.
Уважаемые профи. Нужна помощь. Например имеем индикатор MACD. Его структура iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0). Как изменить NULL для получения расчётов не для этой валютной пары, а для другой на этом же графике валютной пары? Сделал так iMACD("USDJPY",0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0), но это ни к чему не приводит. Все расчёты по нулям. Что не верно сделано?
А символ "USDJPY" в обзоре рынка присутствует?
а если так схимичить
Да. Присутствует, Виктор.
Алекс, не получится. Индикатор предполагает отрисовку двух MACD одновременно по двум валютным парам. А с этим кодом получается раздуто до невозможности. При этом хочу ещё добавить расчёт корреляции. Но спасибо, наводку, в каком виде должна быть указана валютная пара ты дал.
Если я правильно понял, то валютная пара при указании валютной пары в любом индикаторе должна указываться в виде например "EURUSD". В связи с этим вопрос
Как можно вставить символ " в строку? Так как валютная пара в журнал печатается в виде USDJPY, а не "USDJPY".
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/integer/symbolconstants