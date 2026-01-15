Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1376

SanAlex:

учусь - Спасибо! буду теперь знать.


Вот этот скрипт запустите.

/********************Script program start function*******************/
void OnStart()
 {
  string kav = "";
  ushort numb[] = {83, 97, 110, 65, 108, 101, 120};
  for(int i = 0; i < 7; i++)
   {
    string n = "";
    StringSetCharacter(n, 0, numb[i]);
    StringAdd(kav, n);
   }
  Print(kav);
 }/*******************************************************************/
Alexey Viktorov:

Вот этот скрипт запустите.

Спасибо! очень хорошие примеры для учения - Спасибо! 

kav 4

 
Igor Makanu:

думаю тут проблема в другом -   скорее всего, тут попытка "сделайте за меня", а не научиться решать свою проблему

Если бы у меня всё получилось, я б не стал спрашивать. Всегда сначала пробую свои идеи, а потом, если ничего не выходит, спрашиваю.

 
Alexey Viktorov:

Советов много, а правильного ни одного.

Зачем вам нужны кавычки??? Достаточно такого

two_pair это будет "USDJPY",  именно то, что должно быть использовано в параметрах функции.

По сути StringAdd выполняет ту же функцию, но не получается. MACD, получаемый параметры с текущего графика идёт нормально, а MACD с этой валютной пары стоит по нулям. Но получается, как вы говорите, что всё равно для него, как я напишу USDJPY или "USDJPY". Я правильно понял?

 
У меня возник вопрос. Можно какой то функцией проверить валютную пару на соответствие обзору рынка?
Michail_David:

По сути StringAdd выполняет ту же функцию, но не получается. MACD, получаемый параметры с текущего графика идёт нормально, а MACD с этой валютной пары стоит по нулям. Но получается, как вы говорите, что всё равно для него, как я напишу USDJPY или "USDJPY". Я правильно понял?

Не правильно.

В коде

string vp = "EURUSD" // Это правильно
string vp = EURUSD   // Это не правильно

А вообще то, Вы бы хотя бы почитали документацию! Там всё чётко написано как, что, почему... Бывают редкие исключения, но они Вашего вопроса не касаются.

Что касается "USDEUR" - то такой пары нет нигде! (могу ошибаться) Это уже "пользовательский" символ. Его в обзоре нет. Если создадите и добавите - тогда проблем не будет, а так...

Читайте документацию.

 
Сергей Таболин:

Не правильно.

В коде

А вообще то, Вы бы хотя бы почитали документацию! Там всё чётко написано как, что, почему... Бывают редкие исключения, но они Вашего вопроса не касаются.

Что касается "USDEUR" - то такой пары нет нигде! (могу ошибаться) Это уже "пользовательский" символ. Его в обзоре нет. Если создадите и добавите - тогда проблем не будет, а так...

Читайте документацию.

Документацию уже построчно перечитал. Не понял. Поэтому и решил переспросить. Спасибо, что разжевали. Теперь всё понял.

 
Сергей Таболин:

Не правильно.

В коде

А вообще то, Вы бы хотя бы почитали документацию! Там всё чётко написано как, что, почему... Бывают редкие исключения, но они Вашего вопроса не касаются.

Что касается "USDEUR" - то такой пары нет нигде! (могу ошибаться) Это уже "пользовательский" символ. Его в обзоре нет. Если создадите и добавите - тогда проблем не будет, а так...

Читайте документацию.

То-ли лыжи плохие… Что-то я не нахожу в сообщениях Michail_David упоминания о такой паре… Везде говорится USDJPY

 
Всем спасибо за помощь. С кавычками разобрался, валютная пара в обзоре есть, но всё равно никакого эффекта. Похоже проблема в получении данных на эту валютную пару. Буду разбираться, почему не приходят данные на эту валютную пару. Спасибо вам всем огромное
 
Alexey Viktorov:

То-ли лыжи плохие… Что-то я не нахожу в сообщениях Michail_David упоминания о такой паре… Везде говорится USDJPY

Я сам не понял, Алексей, где он эту валютную пару выкопал ))

