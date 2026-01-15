Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1376
учусь - Спасибо! буду теперь знать.
Вот этот скрипт запустите.
Спасибо! очень хорошие примеры для учения - Спасибо!
думаю тут проблема в другом - скорее всего, тут попытка "сделайте за меня", а не научиться решать свою проблему
Если бы у меня всё получилось, я б не стал спрашивать. Всегда сначала пробую свои идеи, а потом, если ничего не выходит, спрашиваю.
Советов много, а правильного ни одного.
Зачем вам нужны кавычки??? Достаточно такого
two_pair это будет "USDJPY", именно то, что должно быть использовано в параметрах функции.
По сути StringAdd выполняет ту же функцию, но не получается. MACD, получаемый параметры с текущего графика идёт нормально, а MACD с этой валютной пары стоит по нулям. Но получается, как вы говорите, что всё равно для него, как я напишу USDJPY или "USDJPY". Я правильно понял?
Не правильно.
В коде
А вообще то, Вы бы хотя бы почитали документацию! Там всё чётко написано как, что, почему... Бывают редкие исключения, но они Вашего вопроса не касаются.
Что касается "USDEUR" - то такой пары нет нигде! (могу ошибаться) Это уже "пользовательский" символ. Его в обзоре нет. Если создадите и добавите - тогда проблем не будет, а так...
Читайте документацию.
Документацию уже построчно перечитал. Не понял. Поэтому и решил переспросить. Спасибо, что разжевали. Теперь всё понял.
То-ли лыжи плохие… Что-то я не нахожу в сообщениях Michail_David упоминания о такой паре… Везде говорится USDJPY
Я сам не понял, Алексей, где он эту валютную пару выкопал ))