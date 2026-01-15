Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1369

MakarFX:

Я его добил)

теперь все уровни считает правильно

Лениво мне проверять, но что-то сомневаюсь я в правильности кода.

Мои мысли по поводу оформления кодов-подсказок:

Код не должен быть в одну строку. Когда код разбит на части его проще понимать и легче наблюдать в отладчике.

Если вас не затруднит, покажите снимок фибки растянутой снизу вверх и значения 2-3 уровней кроме опорных, т.е. уровня 0 и 100. И второй снимок, растянутый сверху вниз и так-же значения опорных уровней и 2-3 любых на выбор. Если есть желание пусть будет распечатка всех уровней.

 
Alexey Viktorov:

Лениво мне проверять, но что-то сомневаюсь я в правильности кода.

Мои мысли по поводу оформления кодов-подсказок:

Код не должен быть в одну строку. Когда код разбит на части его проще понимать и легче наблюдать в отладчике.

Если вас не затруднит, покажите снимок фибки растянутой снизу вверх и значения 2-3 уровней кроме опорных, т.е. уровня 0 и 100. И второй снимок, растянутый сверху вниз и так-же значения опорных уровней и 2-3 любых на выбор. Если есть желание пусть будет распечатка всех уровней.

Так?

 

Всем привет! Пытаюсь сделать так что бы каждый новый лот мог увеличиваться........ что я не так делаю что у меня лоты не умножаются?

//----
double GetLot()
  {
   double MinLot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
   double Prots = Risk/100;
   double Lotsi=MathFloor(AccountFreeMargin()*Prots/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)
                          /MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP))*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);// Лоты
   if(Lotsi<MinLot)
      Lotsi=MinLot;
   return(Lotsi);
  }
//----
 
MakarFX:

По первой части(подсчет ордеров) рекомендую:

Далее

А ошибка, скорее всего здесь(выделил желтым)

Макар, большое спасибо что скинулл хорошей функции и спасибо, что заметил пропажу магика- поди Американские шпионы похители О_о))))))))))))))))))) магик добавил и всё заработало:-) Ещё раз благодарю
 
MakarFX:

Так?

Ага.
 
1 Здравствуйте уважаемые форумчане.  Нужен код mql4, превращающий убыточный ордер советника в прибыльный без всяких стопов и профитов.  Идея понятна со скрина.  Советник открыл ордер, который оказался убыточным.  Нужна программа, которая закроет его по сигналу пересечения ценой линии индикатора.
 
DanilaMactep:
Макар, большое спасибо что скинулл хорошей функции и спасибо, что заметил пропажу магика- поди Американские шпионы похители О_о))))))))))))))))))) магик добавил и всё заработало:-) Ещё раз благодарю
Пожалуйста.
 
Max330:
Здравствуйте уважаемые форумчане.  Нужен код mql4, превращающий убыточный ордер советника в прибыльный без всяких стопов и профитов.  Идея понятна со скрина.  Советник открыл ордер, который оказался убыточным.  Нужна программа, которая закроет его по сигналу пересечения ценой линии индикатора.

Я тоже хочу такое!!!

Сергей Дыбленко:

Всем привет! Пытаюсь сделать так что бы каждый новый лот мог увеличиваться........ что я не так делаю что у меня лоты не умножаются?

я из этого кода себе нахимичил https://www.mql5.com/ru/forum/107406#comment_3018721

- можно сделать как с убытка увеличивать так же можно и с увеличения средств 

вот тут в этой ветке из этого кода выше химичил https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page54#comment_16379772 

- так же там есть эксперт для мт4 и мт5 с этой функцией.

SanAlex:

я из этого кода себе нахимичил https://www.mql5.com/ru/forum/107406#comment_3018721

- можно сделать как с убытка увеличивать так же можно и с увеличения средств 

вот тут в этой ветке из этого кода выше химичил https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page54#comment_16379772 

- так же там есть эксперт для мт4 и мт5 с этой функцией.

double Lots=0.1;
double ab=AccountBalance();
 
if (ab>=100 && ab<120) Lots=0.2;
if (ab>=120 && ab<200) Lots=0.3;
if (ab>=400          ) Lots=2.0;

Это не работает вообще! Бред какой то!

