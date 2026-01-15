Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1369
Я его добил)
теперь все уровни считает правильно
Лениво мне проверять, но что-то сомневаюсь я в правильности кода.
Мои мысли по поводу оформления кодов-подсказок:
Код не должен быть в одну строку. Когда код разбит на части его проще понимать и легче наблюдать в отладчике.
Если вас не затруднит, покажите снимок фибки растянутой снизу вверх и значения 2-3 уровней кроме опорных, т.е. уровня 0 и 100. И второй снимок, растянутый сверху вниз и так-же значения опорных уровней и 2-3 любых на выбор. Если есть желание пусть будет распечатка всех уровней.
Так?
Всем привет! Пытаюсь сделать так что бы каждый новый лот мог увеличиваться........ что я не так делаю что у меня лоты не умножаются?
По первой части(подсчет ордеров) рекомендую:
Далее
А ошибка, скорее всего здесь(выделил желтым)
Макар, большое спасибо что скинулл хорошей функции и спасибо, что заметил пропажу магика- поди Американские шпионы похители О_о))))))))))))))))))) магик добавил и всё заработало:-) Ещё раз благодарю
Здравствуйте уважаемые форумчане. Нужен код mql4, превращающий убыточный ордер советника в прибыльный без всяких стопов и профитов. Идея понятна со скрина. Советник открыл ордер, который оказался убыточным. Нужна программа, которая закроет его по сигналу пересечения ценой линии индикатора.
Я тоже хочу такое!!!
Всем привет! Пытаюсь сделать так что бы каждый новый лот мог увеличиваться........ что я не так делаю что у меня лоты не умножаются?
я из этого кода себе нахимичил https://www.mql5.com/ru/forum/107406#comment_3018721
- можно сделать как с убытка увеличивать так же можно и с увеличения средств
вот тут в этой ветке из этого кода выше химичил https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page54#comment_16379772
- так же там есть эксперт для мт4 и мт5 с этой функцией.
Это не работает вообще! Бред какой то!