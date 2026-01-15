Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1372
Всем добрый день.
Попробуй
Спасибо всем за помощь НО моих мозгов которых нет не хватило сделать то что нужно мне!
типа такого имеешь ввиду ? только тут увеличивается лот если позиции в минусе - а тебе я так понял, нужно увеличивать когда позиции в плюсе ???
.................................................................................................................................................................................................
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вся прибыль - зависит от этих двух функции . Только нужно правильно их настроить и в нормального эксперта впихнуть
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а это от того эксперта выше - который просто для примера
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Смотри Саша, а то ГРААЛЬ построишь)
в одного Грааль скучно строить - вместе веселей!!!
Нужна помощь! Как создать массив для iCustom, чтобы найти ближайшее значение неравное 0? МТ4
Коллеги-трейдеры!
Как скрестить iLowest (наименьшее значение например за x баров) и индикативное значение iAD (вал объемов, который выдает естественно не процентные данные а фактические в неких пунктах), нужно соответственно наименьшее значение за x баров по iAD. Благодарю. МТ4
Статья вам в помощь
Также статью можно посмотреть и MakarFX,
есть там ответ на его вопрос.
