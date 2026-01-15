Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1325
изменять значение внешней переменной внутри mql4-программы нельзя
F1 в помощь
Не один раз в видео уроках видел как такие переменные изменялись без каких либо проблем. Поэтому послать меня на ф1 ну как-то не прилично что ли;)))))) Т.ч прошу дать реально понятный и дельный совет как эту грааль машину запустить)))))))))))))))))))
если для вас ютуб авторитетней справки разработчиков, то ничего вы не запустите
все просто - нужно следовать правилам
Сделайте так:
И по чаще заглядывайте в справку.
По нормальному говоря для стоплосса мне нужно создать локальную пеерменную в он тик и в неё присвоить значение атр?
да, как в примере выше
+ цены нужно нормализовать
Нельзя менять input переменные, а extern которые он применяет, можно.
Добрый день. Пытаюсь в советник прикрутить стоп лосс рас читанный на индикаторе atr. Входные переменные такие.
В он тик делаю вот таким макаром получение значений атр в переменную для стоп лосса.
Далее при открытие ордеров пишу вот таким макаром.
Но ничего не работает. Вывел через принт значение переменной стоп лосса пишет что её значение = 0. Что я не так делаю ,где нужно поправить и подкрутить, что бы заработало?
Во входных параметрах у вас в переменной sl период ATR, а не размер стопа. Затем в эту переменную вы заносите размер стопа. И начинается чехарда. Сделайте отдельные переменные для периода ATR типа int и для значения индикатора типа double.
Ещё ошибка в том, что получив значение индикатора, вы ещё раз умножаете это значение на _Point
Сделайте отдельные переменные для периода ATR типа int
double
double