Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1325

Новый комментарий
 
DanilaMactep:

изменять значение внешней переменной внутри mql4-программы нельзя

F1 в помощь

 
Iurii Tokman:

изменять значение внешней переменной внутри mql4-программы нельзя

F1 в помо

Iurii Tokman:

изменять значение внешней переменной внутри mql4-программы нельзя

F1 в помощь

Не один раз в видео уроках видел как такие переменные изменялись без каких либо проблем. Поэтому послать меня на ф1 ну как-то не прилично что ли;)))))) Т.ч прошу дать реально понятный и дельный совет как эту грааль машину запустить)))))))))))))))))))

 
DanilaMactep:

Не один раз в видео уроках видел как такие переменные изменялись без каких либо проблем. Поэтому послать меня на ф1 ну как-то не прилично что ли;)))))) Т.ч прошу дать реально понятный и дельный совет как эту грааль машину запустить)))))))))))))))))))

если для вас ютуб авторитетней справки разработчиков, то ничего вы не запустите
все просто - нужно следовать правилам

 
DanilaMactep:

Не один раз в видео уроках видел как такие переменные изменялись без каких либо проблем. Поэтому послать меня на ф1 ну как-то не прилично что ли;)))))) Т.ч прошу дать реально понятный и дельный совет как эту грааль машину запустить)))))))))))))))))))

Сделайте так:

 extern   ENUM_TIMEFRAMES   PeriodForWork_sl        =  PERIOD_H4;           // ТФ РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ СТОП ЛОСА ПО АТР
 extern int per= 14; // ПЕРИОД АТR СТОП ЛОССА


//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
double sl=iATR( NULL,PeriodForWork_sl,per,1);// ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ АТР ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СТОПЛОССА

Comment("  sl = ",DoubleToString(sl,_Digits));
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

И по чаще заглядывайте в справку.

 
Iurii Tokman:

если для вас ютуб авторитетней справки разработчиков, то ничего вы не запустите
все просто - нужно следовать правилам

По нормальному говоря для стоплосса мне нужно создать локальную пеерменную в он тик и в неё присвоить значение атр?
 
DanilaMactep:
По нормальному говоря для стоплосса мне нужно создать локальную пеерменную в он тик и в неё присвоить значение атр?

да, как в примере выше
+ цены нужно нормализовать

 
Iurii Tokman:

изменять значение внешней переменной внутри mql4-программы нельзя

F1 в помощь

Нельзя менять input переменные, а extern которые он применяет, можно.

 
DanilaMactep:

Добрый день. Пытаюсь в советник прикрутить стоп лосс рас читанный на индикаторе atr. Входные переменные такие.

В он тик делаю вот таким макаром получение значений атр в переменную для стоп лосса.

 Далее при открытие ордеров пишу вот таким макаром.


Но ничего не работает. Вывел через принт значение переменной стоп лосса пишет что её значение = 0. Что я не так делаю ,где нужно поправить и подкрутить, что бы заработало?

Во входных параметрах у вас в переменной sl период ATR, а не размер стопа. Затем в эту переменную вы заносите размер стопа. И начинается чехарда. Сделайте отдельные переменные для периода ATR типа int и для значения индикатора типа double.

Ещё ошибка в том, что получив значение индикатора, вы ещё раз умножаете это значение на _Point

 
Alexey Viktorov:

Сделайте отдельные переменные для периода ATR типа int 


double


 
Iurii Tokman:

double


double это значение индикатора, а период индикатора тип int
1...131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332...2693
Новый комментарий