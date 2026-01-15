Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1331
Извините, встрял тут в разговор, не заметил...
Тема общая, а твои коды всегда интересные...
много взял себе на вооружение)
.
українською технічне завдання розуміється краще
Я таким уровнем пока не обладаю, мой родной язык русский :)...але на побутовому рівні розумію
Я из СССР...у меня два родных языка)
а у нас три, суржик еще
С математикой у меня плоховасто- каким образом в коде высчитать растояние от открытия ордера до стопа, чтобы подставить вместо sl? вывод сделал вот такАнормализовал значение лота вот так
Получается остаётся понять как в коде высчитать растояние от открытия до стопа?
Абсолютную величину разницы цены открытия и цены стопа разделить на шаг цены.
и это значение sl пойдёт в формулу.
Учитывая, что вы ставите стоп рассчитанный по индикатору ATR, то достаточноИ это будет уже нормализованный размер лота.
цена открытия покупок
цена стоплосса покупок
спред
Понятней стало, осталось только понять в цену покупок и продаж присваиваю какое значение. по коду у меня открытие ордера идёт вот таким макаром.
Тобишь переменным цена открытия покупак присваиваю Ask,f переменной цена открытия продаж присваиваю Bid?
Судя по этой функции тебе стоплосс уже известен...не пойму в чем вопрос
Сделал по коду так как советовали. Вначале по коду у меня идёт условие на выбор типа стопа - по атр или фиксированный
Далее свою нормализацию я закомментировал, а присвоил вот таким образом
Далее по коду у меня идёт вычисление профита- там проблем не было и после вычисления профита добавил страшную формулу которую советовали
Всё скомпилировалось без ошибок. А при запуске теста в журнале вылетает ошибка что происходит деление на ноль насколько я понимаю и тест прекращается. Где я тут накосячил-то или чего не сделал правильно?