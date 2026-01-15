Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1319
В каком смысле "формат маскирования "? Как обычно, к примеру "*.csv", отдельно указываем директорию для начала поиска.
ну "обычно" разное может быть. Стандартные для ОС можно же ещё расширить по своим нуждам. Например дату в названии задавать разными форматами и т.п.
Ищу функцию для поиска в директории файла по маске, поиск должен проходить во всех поддиректориях, функция должна возвращать массив с полным путем к файлу. Прошу поделится такой функцией.
FileFindFirst поддерживает поиск по маске. Осталось написать рекурсивную функцию для всех подкаталогов.
Если такой вопрос возникает, значит задачу такую рановато решать, надо подучить матчасть. Но сейчас вместо злого меня придут добрые дяденьки и всё спокойно объяснят.
А я просто спрошу - а ты смотрел что в этом методе происходит вообще?
Пока не вижу смысла усложнять.
FileFindFirst
Теорию я знаю, спасибо.
Всем добрый день. Пытаюсь написать советник на пользовательском индикаторе.
На графике он рисует стрелки вот такого плана
У индикатора вот столько настроек. первая часть.
и вторая часть настроек
Индикатор ищет дивергенции по одному из 4-х классических индикаторов- ао, стохастик, rsi, macd.
Особенность индикатора заключается в том, что сигнальную стрелку он рисует при открытие свечи то есть на нулевом баре и пока свеча формируется стрелка висит, а после закрытия свечи не перерисовывается.
В индикаторе 8 буферов. Т.к может нарисоваться 8 стрелок- 4 на продажу по каждому из стандартных индикаторов и 4 на покупку.
Выглядит это дело в окне данных вот так:
Как я понимаю нулевой буфер это стрелка по стохастику на сел. Первый буфер это стрелка по стохастику на бай. Второй буфер стрелка по ао на сел. Третий буфер это стрелка по ао на бай. Четвёртый буфер это стрелка по rsi на сел. Пятый это стрелка rsi на бай. Шестой это стрелка по MACD на сел. И седьмой буфер это стрелка по MACD на бай.
Я перенёс в советник все входные параметры индикатора:
Дальше в он тик для начала хочу реализовать самую простую логику- появилась стрелка на любом из буферов открываю ордер…
Для начала объявил переменные для получения сигналов по ао- на бай и на сел и через функцию iCustom получаю значение для ао бай из третьего буфера и для ао сел из второго. И точно так же получаю значения для стохастик бай из нулевого буфера и для стохастик сел из первого буфера.
После того как получил значения из буферов в переменные делаю проверку на наличие стрелки на графике.
В тестере стратегий получается что если во входных параметрах включаю анализ по АО то сделки открываются- всё нормально… А если включаю анализ по стохастику то ничего не происходит- ни ошибок ни ещё чего-то. Подскажите мне пожалуйста- что я делаю не правильно в получении значения индикаторного буфера или в проверке что в нём что-то есть? Как исправить мою ошибку?
Заранее благодарю. p/s сразу отвечаю на возможный вопрос, а почему коментарии написаны капсом- не больной ли я, так делать? Пишу так так как мне это удобно смотреть в силу моей инвалидности первой группы после комы в 1,5 месяца.
Для начала в коде много лишних скобок
а чтобы посмотреть в чем проблема не вчитываясь в код, надо советника запустить в тестере
Туплю. 132 бара. У меня на каждом баре 6 значений. Как массивом записать? Структурой не хочется)
Эээээ
то?