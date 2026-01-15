Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1329
Привет.Как здесь сделать лидерский счет?
топ ?
Всем добрый день. Пытаюсь в Грааль машину прикрутить расчёт размера лота, чтобы лот выставлялся в процентах от депозита при потере. То есть если срабатывает стоп лос то от депозита теряется заданный процент, либо если депозит маленький для этого процента то лот выставляется минимально возможный для брокера… нашёл на каком-то сайте описание скрипта, который подобное делает и перенёс код скрипта к себе, но лот считается не корректно. .сделал так. Во входные переменные объявил переменную отвечающую за максимальный риск.
Далее в он тик объявляю переменные. Переменную которая хранит в себе размер свободных средств на счёте. Переменную стоимости одного пункта по инструменту. Переменную минимального лота у брокера. Переменную которая хранит значение максимального лота у брокера. И переменную которая хранит шаг размера лота.
А далее расчитывается объём лота с заданным риском при определённом стоп лоссе. Стоп лосс рассчитывается по атр либо фиксированный в пунктах- этот расчёт работает правильно т.к если лот ставлю фиксированный то всё хорошо открывается и работает. Сама формула расчёта объёма лота вот такая.
После всех расчётов через принт вывожу значение лота, чтобы посмотреть его.
Что выводится в журнале
На первый взгляд функция нормальная. Только в формулу надо вставлять sl не цену стоплосса ордера, а расстояние от открытия ордера до стопа в пунктах.
Дальше: нормализовать лот надо до точности не _Digits в до Step — (ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ЛОТА) и в Print надо выводить через DoubleToString() с той-же точностью, тогда увидите то что хотели увидеть.
Всем добрый день. Пытаюсь в Грааль машину прикрутить расчёт размера лота,
Я себе сделал так
На первый взгляд функция нормальная. Только в формулу надо вставлять sl не цену стоплосса ордера, а расстояние от открытия ордера до стопа в пунктах.
Дальше: нормализовать лот надо до точности не _Digits в до Step — (ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ЛОТА) и в Print надо выводить через DoubleToString() с той-же точностью, тогда увидите то что хотели увидеть.
С математикой у меня плоховасто- каким образом в коде высчитать растояние от открытия ордера до стопа, чтобы подставить вместо sl? вывод сделал вот такАнормализовал значение лота вот так
Получается остаётся понять как в коде высчитать растояние от открытия до стопа?
Получается остаётся понять как в коде высчитать растояние от открытия до стопа?
Большое спасибо за кусок кода, но вопрос теперь заключается в том какими типами объявлять переменные из этого куска кода и какие значения в них присваивать? Я ж не волшебник, а только учусь
Большое спасибо за кусок кода, но вопрос теперь заключается в том какими типами объявлять переменные из этого куска кода и какие значения в них присваивать? Я ж не волшебник, а только учусь
цена открытия покупок
цена стоплосса покупокспред
Приветствую!
мне кто-то помочь может?