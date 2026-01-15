Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1322

Что-то зачастил я к вам!

Коллеги, ищу какой-то способ быстрого анализа, плагина, интернет-ресурса, утилитки, чего угодно, где можно было бы быстро (время самое важное) анализировать все эмитенты на бирже, их ведь около 200-400. А вот чтобы выбрать из массива 5-10 инструментов для торговли на день кроме популярных валютных пар, - акции, индексы, криптавалюта и т.д. Вот например прилагаю три графика и надо чтобы программа подобрала похожие графики за последнюю неделю например как выглядит тот, что с зеленой галочкой, отсортировывала и не предалагала те, которые похожи с отметкой красным крестиком. 

zuq.png  40 kb
p51a6.png  54 kb
Порт-моне тв:

Говорят у корпораций мощный ИИ. У вас есть стимул проверить, спросите Алису)

А серьёзно, скринеров полно, только они не рисунок графика фильтруют, а показатели попроще и формализованнее - выше/ниже ЕМА14 на Д1. Неделя зеленая или красная и т.д.

 

Здравствуйте.

Подскажите как привязать показания индикатора (каждого столбика гистограммы) к открытию часовой свечи на минутных графиках.

#property strict
#property indicator_separate_window
//---
#property indicator_buffers 1
#property indicator_level1     0
#property indicator_levelcolor clrSilver
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
#property indicator_color1 clrLightSkyBlue
//---
input int        countHour     = 5;

datetime openHour = 0;

double buffer_1[];
double prop;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM, STYLE_SOLID);
   SetIndexBuffer(0, buffer_1);

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   for(int i=5000; i>=0; i--)
     {
      double dfa = 0;
              for(int j=0; j<countHour; j++)
                       dfa +=(iHigh(NULL, PERIOD_H1, i+j) - iLow(NULL, PERIOD_H1, i+j));
              buffer_1[i] = dfa/countHour;
     }

   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

У меня что-то не получается.))) Что я делаю не так? Рисует столбик гистограммы (усредненной волатильности за час) под каждой свечой на М1, М5 и т.д.

Madmas:

У меня что-то не получается.))) Что я делаю не так? Рисует столбик гистограммы (усредненной волатильности за час) под каждой свечой на М1, М5 и т.д.

Не уверен, что правильно понял твою речь...

тебе так надо?


 
Порт-моне тв:
Кто еще может помочь? Как сделать паузу в тиках или свечах(бара), не заснуть (Sleep), а именно например после закрытия сделки 100 баров не торговать, ничего не делать, чтобы функция и в тестере работала и на реале. 
Вопрос еще актуален?
 
MakarFX:

Не уверен, что правильно понял твою речь...

тебе так надо?


Агась. А можно код глянуть? ))))
 
Madmas:
Агась. А можно код глянуть? ))))

Вот только в тестере не работает...и не знаю почему(

#property strict
#property indicator_separate_window
//---
#property indicator_buffers 1
#property indicator_level1     0
#property indicator_levelcolor clrSilver
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
#property indicator_color1 clrTeal
//---
input int        countHour     = 5;

datetime openHour = 0;

double buffer_1[];
int index1=-1;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   SetIndexStyle(0, DRAW_HISTOGRAM, STYLE_SOLID);
   SetIndexBuffer(0, buffer_1);

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int limit=rates_total-prev_calculated-countHour-1;
  
   for(int i=limit;i>=0;i--)
     {
      if(TimeSeconds(time[i])==0)
      index1=iBarShift(Symbol(), PERIOD_H1, time[i], false);
      double dfa = 0;
      for(int j=0; j<countHour; j++)
      dfa +=(iHigh(NULL, PERIOD_H1, index1+j) - iLow(NULL, PERIOD_H1, index1+j)); 
      
              buffer_1[i] = dfa/countHour;
     }

   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
MakarFX:
Вопрос еще актуален?
Да. 
 
Порт-моне тв:
Да. 
покажи свой код закрытия ордера
 
MakarFX:

Вот только в тестере не работает...и не знаю почему(

Большое спасибо
