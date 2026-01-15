Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1322
Что-то зачастил я к вам!
Коллеги, ищу какой-то способ быстрого анализа, плагина, интернет-ресурса, утилитки, чего угодно, где можно было бы быстро (время самое важное) анализировать все эмитенты на бирже, их ведь около 200-400. А вот чтобы выбрать из массива 5-10 инструментов для торговли на день кроме популярных валютных пар, - акции, индексы, криптавалюта и т.д. Вот например прилагаю три графика и надо чтобы программа подобрала похожие графики за последнюю неделю например как выглядит тот, что с зеленой галочкой, отсортировывала и не предалагала те, которые похожи с отметкой красным крестиком.
Говорят у корпораций мощный ИИ. У вас есть стимул проверить, спросите Алису)
А серьёзно, скринеров полно, только они не рисунок графика фильтруют, а показатели попроще и формализованнее - выше/ниже ЕМА14 на Д1. Неделя зеленая или красная и т.д.
Здравствуйте.
Подскажите как привязать показания индикатора (каждого столбика гистограммы) к открытию часовой свечи на минутных графиках.
У меня что-то не получается.))) Что я делаю не так? Рисует столбик гистограммы (усредненной волатильности за час) под каждой свечой на М1, М5 и т.д.
Не уверен, что правильно понял твою речь...
тебе так надо?
Кто еще может помочь? Как сделать паузу в тиках или свечах(бара), не заснуть (Sleep), а именно например после закрытия сделки 100 баров не торговать, ничего не делать, чтобы функция и в тестере работала и на реале.
Агась. А можно код глянуть? ))))
Вот только в тестере не работает...и не знаю почему(
Вопрос еще актуален?
Да.
Вот только в тестере не работает...и не знаю почему(