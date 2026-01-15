Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1321
Кто еще может помочь? Как сделать паузу в тиках или свечах(бара), не заснуть (Sleep), а именно например после закрытия сделки 100 баров не торговать, ничего не делать, чтобы функция и в тестере работала и на реале.
найти последний закрытый ордер в истории с Вашим магиком и символом
у этого ордера будет доступно время закрытия
каждый тик узнавать сколько сейчас времени и вычитать это время от найденного времени закрытого ордера, а счем сравнивать дело Ваше, хоть в барах - у бара есть время открытия и ТФ, хоть просто в секундах
единственная проблема - первый ордер, нужно при определении последнего закрытого ордера если не нашли в истории, то вернуть 0, т.е. 1970.01.01
писать код не буду - в КИМовских функциях должно быть как найти последний закрытый ордер
вы мне лучше скажите как это работает.
int WaitXBars = 100;
datetime signalTime = TimeCurrent();
if (iBarShift(NULL,0, signalTime) < 100) return; // to skip..
В тестере не хочет. А то что вы написали - сложно и отталкивает.
А то что вы написали - сложно и отталкивает.
ничего не имею против, ждите может кто подскажет как проще, я как надежнее предложил
у вас всегда текущий бар - нулевой
и он всегда меньше 100, так как НОЛЬ меньше СТА
вам написали что нужно время последней закрытой позиции
и даже указали где искать
там даже есть функция которая возвращает номер бара, уже все готово
ничего не имею против, ждите может кто подскажет как проще, я как надежнее предложил
если есть возможность - пришлите пример с кодом по сделке, ничего в инете не нашел
https://www.mql5.com/ru/forum/131859
что-то я не никак въехать не могу, гже указывается количество баров ожидания тогда?
https://www.mql5.com/ru/forum/131859
что-то я не никак въехать не могу, гlе указывается количество баров ожидания тогда?
в вашем примере уже указано
только время нужно поменять