Порт-моне тв:

проблема не решилась, открыл на одном графике ордер, на втором не хочет, считает OrdersTotal видимо снова по всем (если что магик поменял, даже скомпилировал отдельный советник) 

 double Openone,    //цена открытия первой свечи
Opentwo,    //цена открытия второй свечи
Closeone,   //цена закрытия первой свечи
Closetwo,   //цена закрытия второй свечи
Lowone,     //цена минимальная первой свечи
Lowtwo,     //цена минимальная второй свечи
Lowthree,   //цена минимальная третьей свечи
Openthree,  //цена открытия третьей свечи
Closethree, //цена закрытия третьей свечи
CloseOrder, //закрыть ордер
Highone,    //цена максимальная первой свечи
Hightwo,    //цена максимальная второй свечи
Highthree,    //цена максимальная второй свечи
Highfour,    //цена максимальная второй свечи
Highfive,    //цена максимальная второй свечи
Highsix,    //цена максимальная второй свечи
Highseven,    //цена максимальная второй свечи
Higheight,    //цена максимальная второй свечи
Lowfour,    //цена минимальная четвертой свечи
Lowfive,    //цена минимальная пятой свечи
Lowsix,    //цена минимальная шестой свечи
Lowseven,    //цена минимальная седьмой свечи
Loweight,    //цена минимальная восьмой свечи
Closefour,  //цена закрытия четвертой свечи
Openfour,
Low15,
Low25, 
SLbuy, TPbuy,  SLsell, TPsell,   //цена открытия четвертой свечи
OrderOpenPrice;
int ticket, ticketclose; 
int OrderOfSymbol;

или переименуй или удали

 
MakarFX:
Поставь функцию из моего поста.
наконец заработало, но я если честно не понял в чем тогда разница, мог бы объяснить?
 
ты выложил мне код в котором не поменял OrdersTotal() на OrderOfSymbol

я сразу не заметил

 
а вот в чем дело, спс. Еще вопрос из разряда "глупый", если вообще такое в mql, что бы цена купленного Аsk`а по ордеру постоянно сравнивалась с текущим Аск? Так для примера я например хотел бы прописать функцию что в случае по прошествии определенного периода нет нужного хода, то по истечении периода я бы включил эту функции выхода на безубыток (про трал я знаю), меня именно интересует текущее сравнение Аска и купленного Аска, никак не могу это тоже реализовать... 
 
Порт-моне тв:
а вот в чем дело, спс. Еще вопрос из разряда "глупый", если вообще такое в mql, что бы цена купленного Аsk`а по ордеру постоянно сравнивалась с текущим Аск? Так для примера я например хотел бы прописать функцию что в случае по прошествии определенного периода нет нужного хода, то по истечении периода я бы включил эту функции выхода на безубыток (про трал я знаю), меня именно интересует текущее сравнение Аска и купленного Аска, никак не могу это тоже реализовать...  
   for(int pos=0;pos<OrdersTotal();pos++)
      if(OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol()==_Symbol)
            if(OrderOpenPrice()+ point < == > Ask)

желтым нужный тебе ход цены

синим нужное тебе сравнение с Ask

P.S. только зачем тебе Ask, если покупки закрываются по Bid ?

 
о, здорово! Все Верно, я имел ввиду вообще текущую цену (Bid). Буду пробовать писать. Спасибо за помощь! Хорошего вам дня!
 
добавь

if(OrderType()==OP_BUY)

 
Почему DLL не работает с Offline Chart в MT4?
 

Приветствую. Подскажите, пожалста.

OrdersHistoryTotal()  возвращает количество закрытых и удаленных ордеров в истории текущего счета, загруженной в клиентском терминале, 

те вот здесь  .

Вопрос 1: можно ли получить дату "от"  или выбранный период?

Вопрос2: можно ли получить историю больше чем загружено в терминале, или загрузить программно?

 
Вопрос 1: не понял вопроса(

Вопрос 2: нет, нельзя

