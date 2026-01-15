Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1310
проблема не решилась, открыл на одном графике ордер, на втором не хочет, считает OrdersTotal видимо снова по всем (если что магик поменял, даже скомпилировал отдельный советник)
или переименуй или удали
Поставь функцию из моего поста.
наконец заработало, но я если честно не понял в чем тогда разница, мог бы объяснить?
ты выложил мне код в котором не поменял OrdersTotal() на OrderOfSymbol
я сразу не заметил
а вот в чем дело, спс. Еще вопрос из разряда "глупый", если вообще такое в mql, что бы цена купленного Аsk`а по ордеру постоянно сравнивалась с текущим Аск? Так для примера я например хотел бы прописать функцию что в случае по прошествии определенного периода нет нужного хода, то по истечении периода я бы включил эту функции выхода на безубыток (про трал я знаю), меня именно интересует текущее сравнение Аска и купленного Аска, никак не могу это тоже реализовать...
желтым нужный тебе ход цены
синим нужное тебе сравнение с Ask
P.S. только зачем тебе Ask, если покупки закрываются по Bid ?
о, здорово! Все Верно, я имел ввиду вообще текущую цену (Bid). Буду пробовать писать. Спасибо за помощь! Хорошего вам дня!
добавь
if(OrderType()==OP_BUY)
Приветствую. Подскажите, пожалста.
OrdersHistoryTotal() возвращает количество закрытых и удаленных ордеров в истории текущего счета, загруженной в клиентском терминале,
те вот здесь .
Вопрос 1: можно ли получить дату "от" или выбранный период?
Вопрос2: можно ли получить историю больше чем загружено в терминале, или загрузить программно?
Вопрос 1: не понял вопроса(
Вопрос 2: нет, нельзя