Array out of range in Нужна Помощь

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Приветствую Всех ! Заранее всем спасибо ! 

Ошибка такого типа:

Есть линия   Low_D1_Level  относительно  которой мы ищем в массиве  Bar_data_D1 [][6]; новый уровень  Min_D_Level 

//--- глобальные переменные 

double   Low_D1_Level;

double   Bar_data_D1 [][6]; // Копирует в массив данные баров указанного графика и возвращает количество скопированных баров D1

Первое измерение массива содержит количество баров. Второе измерение имеет 6 элементов со значениями:

0 - время (time),
1 - цена открытия (open),
2 - наименьшая цена (low),
3 - наивысшая цена (high),
4 - цена закрытия (close),
5 - объём (volume).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                        Функция Level 
//+------------------------------------------------------------------+
void Level() 
ArrayCopyRates(Bar_data_D1,_Symbol,PERIOD_D1); // Копирует в массив данные баров указанного графика и возвращает 
Low_D1_Level   = iLow (_Symbol,PERIOD_D1,1);   // Возвращает значение минимальной цены бара  D1
//--- Min_D_Leve  
 for(int i = 1; 0 <= Bar_data_D1 [i][2] ;i++)
    {
     Print(" i = ",i," Bar_data_D1 [i][2] = ",Bar_data_D1 [i][2]);
     if( Bar_data_D1 [i][2] < Low_D1_Level)
       {
        Min_D_Level = Bar_data_D1 [i][2];break;
       }
    } 
//---

распечатка Print

2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 998 Bar_data_D1 [i][2] = 1.3364
2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 999 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33562
2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 1000 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33532
2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 1001 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33705
2020.12.09 15:19:29.109 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1: array out of range in '_Test.mq4' (451,34)
2020.12.09 15:19:29.110 2016.12.16 00:00:00  Testing pass stopped due to a critical error in the EA
2020.12.09 15:19:29.110 EURUSD,H1: 136637 tick events (25 bars, 63904705 bar states) processed in 0:00:17.844 (total time 0:00:24.547)

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / iLow
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / iLow
  • www.mql5.com
Значение минимальной цены бара (указанного параметром shift) соответствующего графика или 0 в случае ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError(). Функция всегда возвращает актуальные данные, для этого она при каждом вызове делает запрос к таймсерии по указанным символу/периоду. Это...
  
array out of range in '_Test.mq4' (451,34)


В строке 451,34 происходит выход за пределы массива.

Смотрите в , то что за <=

 for(int i = 1; 0 <= Bar_data_D1 [i][2] ;i++)
  
 for(int i = 1; ;i++)
    {
     Print(" i = ",i," Bar_data_D1 [i][2] = ",Bar_data_D1 [i][2]);
     if( Bar_data_D1 [i][2] < Low_D1_Level)
       {
        Min_D_Level = Bar_data_D1 [i][2];break;
       }
    } 
//---
изначально было так
 

может подскажете есть вариант получше ? как это реализовать 

 

момент остановки советника

линии перерисовываются раз в сутки  


График EURUSD, H1, 2020.12.09 10:21 UTC, Gerchik and Co Limited, MetaTrader 4, Real

 

 2020 год 

хотел протестировать 5 лет и столкнулся   Array out of range

 

до ближайшего минимума 3500 бар +- , а он зависает на 1000,1001,1002

почему он не идет дальше по массиву?

 

КОД ПОДПРАВИЛ : Ошибки нет , дальше по массиву не идет и линию не перерисовывает этим днём  


//--- Min_D_Leve  
 for(int i = 1; i<ArrayRange(Bar_data_D1,0) ;i++)
    {
     Print(" i = ",i," Bar_data_D1 [i][2] = ",Bar_data_D1 [i][2]);
     if(Bar_data_D1 [i][2]>=0)
       {
        if( Bar_data_D1 [i][2] < Low_D1_Level)
          {
           Min_D_Level = Bar_data_D1 [i][2];break;
          }
       }   
    } 
    



Print

2020.12.09 17:03:30.363 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 996 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33147

2020.12.09 17:03:30.363 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 997 Bar_data_D1 [i][2] = 1.3426

2020.12.09 17:03:30.363 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 998 Bar_data_D1 [i][2] = 1.3364

2020.12.09 17:03:30.363 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 999 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33562

2020.12.09 17:03:30.363 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 1000 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33532

2020.12.09 17:03:30.363 2016.12.16 00:00:00  _Test EURUSD,H1:  i = 1001 Bar_data_D1 [i][2] = 1.33705






 
Dark Kchlyzov:


ошибка может быть и не здесь. Без кода сложно понять

 
MakarFX:

ошибка может быть и не здесь. Без кода сложно понять


//--глобальные переменные



double   Low_D1_Level;


double   Bar_data_D1 [][6]; // Копирует в массив данные баров указанного графика и возвращает количество скопированных баров D1
//--- тело
void On_Timer()
{
 if(Day()!= Time_Day)
   {
    Level();
    Time_Day = Day();
   }

}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                        Функция Level 
//+------------------------------------------------------------------+
void Level() 

ArrayCopyRates(Bar_data_D1,_Symbol,PERIOD_D1); // Копирует в массив данные баров указанного графика и возвращает 
Low_D1_Level   = iLow (_Symbol,PERIOD_D1,1);   // Возвращает значение минимальной цены бара  D1

//--- Min_D_Leve  
 for(int i = 1; 0 <= Bar_data_D1 [i][2] ;i++)
    {
     Print(" i = ",i," Bar_data_D1 [i][2] = ",Bar_data_D1 [i][2]);
     if( Bar_data_D1 [i][2] < Low_D1_Level)
       {
        Min_D_Level = Bar_data_D1 [i][2];break;
       }
    } 
//---

Что ещё нужно ?

Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
Документация по MQL5: Основы языка / Переменные / Глобальные переменные
  • www.mql5.com
Глобальные переменные создаются путем размещения их объявлений вне описания какой-либо функции. Глобальные переменные определяются на том же уровне, что и функции, т. е. не локальны ни в каком блоке. Область видимости глобальных переменных - вся программа, глобальные переменные доступны из всех функций, определенных в программе...
 
Массив Bar_data_D1 объявите с типом MqlRates. В итоге он станет одномерным. Или же вместо MqlRates объявите свою структуру, если поля spread и real_volume посчитаете лишними.
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура исторических данных
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура исторических данных
  • www.mql5.com
Структура исторических данных - Структуры данных - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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