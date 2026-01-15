Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1313
че то не понимаю, может не про то окно. Я про окно чарта, где бары. Эти двигаются. Есть еще окна диалогов при загрузке советников индикаторов, окна алертов, месседжа, но они все двигаются. Про какое окно речь? Библа диалога не причем. у меня тоже без библиотек в 4ке
Вот окно сова
Его и хочу двигать по графику когда надо.
Это не окно, панель. Двигать можно, не подскажу даже с кодом. Код нужен, и перерисовывать в общем. Найти где рисуется панель и задаются координаты, далее по событиям мышкой, прицепили (нажали) двинули, стерли нарисовали новую. Как то так. Но не рисователь я совсем.
При удалении в советнике чистить коммент не надо, а в индикаторе надо. Так задумано?
Адекватный программист как минимум напишетЕсли были использованы комментарии, то он их почистит после себя. А многие начинающие на это не обращают внимание. Вот и весь секрет.
Так и написал, и написал об этом выше.) Вопрос был зачем разное поведение в советниках и индикаторах. Есть ли скрытый смысл или исторически сложилось от разные команд писателей)
Вообще-то нет явных общих требований по этому поводу.
Я разве говорил о требования? Я лишь сказал, что кто-то учитывает данный момент, а кто-то нет.
не так
в библиотеке EASY AND FAST https://www.mql5.com/ru/articles/3527 реализована возможность запускать окно программы в подокне индикатора путем загрузки файла "SubWindow.mq5", в mql5 все работает, в mql4 тоже содержание все компилируется без ошибок но подокно не открывается, что можно сделать?
Всем привет!
Пытаюсь прикрутить к (любому)индикатору проверку на счет!
естественно включаю его в init() и в start(), но при перезапуске терминала, он ругается на то что счет недействителен!
Что не так делаю?