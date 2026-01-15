Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 655
Добрый день!
Подскажите, можно ли создать скрипт, который при перетаскивании его на определенный бар выдавал его дату? Можно ли это сделать? Если да, то какой функцией? Читал справочник и форумы, но так ничего не нашел ничего. Дайте идею или направление. Спасибо!
можно, вот готовый делал кому то , в папку индикатор бросьте
исходный код нужен, может видно будет
а так читайте в справке когда выполняется OnInit()
Сам код очень старый и объемный, кнопку внедрял в него методом тыка
Прикрепляю код, очищенный от всего лишнего, кроме самой кнопки
Нужно реализовать так, что бы при смене таймфрейма кнопка не отжималась, такое вообще возможно7!
Недавно я выкладывал один код, тута, в нём есть кнопка. Может пригодится для понимания...
Приветствую. Подскажите, пожалста, откуда такое значение при вычитании?
" Bid: ", Bid," buyPrice: ", buyPrice," Bid-buyPrice: ", Bid-buyPrice
buyPrice=Bid; задается при открытии
Или вместо (string) используйте DoubleToString() с нужной точностью.
Спасиб. Для расчетов применил double(Bid-buyPrice)
Только почему так было?
2. Отладчик
https://www.mql5.com/ru/articles/654
Спасибо, но там есть такая строка:
"Использование отладчика - это нововведение MetaEditor 5, в четвертом MetaEditor его нет"
тупик)
Есть. На текущих данных. В МТ5 есть отладка на исторических данных.
Спасиб. Для расчетов применил double(Bid-buyPrice)
Только почему так было?
1. Зачем?
2. Что было? Как было?