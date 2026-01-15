Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 655

Новый комментарий
 
Добрый времени суток! Подскажите пожалуйста как реализовать такое вот дело?:


В индикаторе создал кнопку, при нажатии которой выполняется определенное условие. Но при переключении таймфрейма или графика она сбрасывается в начально НЕнажатое состояние. А нужно что бы это происходило исключительно вручную, - отжатие кнопки.

Как быть? Чувствую, что решение вопроса в  одной строчке, но опыта и знаний не хватает.
 
Kot:

Добрый день!

Подскажите, можно ли создать скрипт, который при перетаскивании его на определенный бар выдавал его дату? Можно ли это сделать? Если да, то какой функцией? Читал справочник и форумы, но так ничего не нашел ничего. Дайте идею или направление. Спасибо!

можно, вот готовый делал кому то , в папку индикатор бросьте

Сергей Николаев:
Добрый времени суток! Подскажите пожалуйста как реализовать такое вот дело?:

В индикаторе создал кнопку, при нажатии которой выполняется определенное условие. Но при переключении таймфрейма или графика она сбрасывается в начально НЕнажатое состояние. А нужно что бы это происходило исключительно вручную, - отжатие кнопки.

Как быть? Чувствую, что решение вопроса в  одной строчке, но опыта и знаний не хватает.

исходный код нужен, может видно будет

а так читайте в справке когда выполняется  OnInit() 

Файлы:
HighLow_TF.mq4  28 kb
 
Igor Makanu:

исходный код нужен, может видно будет


Сам код очень старый и объемный, кнопку внедрял в него методом тыка
Прикрепляю код, очищенный от всего лишнего, кроме самой кнопки


Нужно реализовать так, что бы при смене таймфрейма кнопка не отжималась, такое вообще возможно7!

Файлы:
xmdz52.mq4  9 kb
 
Сергей Николаев:


Сам код очень старый и объемный, кнопку внедрял в него методом тыка
Прикрепляю код, очищенный от всего лишнего, кроме самой кнопки

Недавно я выкладывал один код, тута, в нём есть кнопка. Может пригодится для понимания...

 

Приветствую. Подскажите, пожалста, откуда такое значение при вычитании? 

"   Bid: ", Bid,"   buyPrice: ", buyPrice,"   Bid-buyPrice: ", Bid-buyPrice

buyPrice=Bid; задается при открытии

 
Andrey Sokolov:

Приветствую. Подскажите, пожалста, откуда такое значение при вычитании? 

"   Bid: ", Bid,"   buyPrice: ", buyPrice,"   Bid-buyPrice: ", Bid-buyPrice

buyPrice=Bid; задается при открытии

Comment("   Bid: ", (string)Bid,"   buyPrice: ", (string)buyPrice,"   Bid-buyPrice: ", string(Bid-buyPrice));

Или вместо (string) используйте DoubleToString() с нужной точностью.

 
Artyom Trishkin:

Или вместо (string) используйте DoubleToString() с нужной точностью.

Спасиб. Для расчетов применил double(Bid-buyPrice)

Только почему так было?

 
Igor Makanu:

2. Отладчик

https://www.mql5.com/ru/articles/654

Спасибо, но там есть такая строка:

"Использование отладчика - это нововведение MetaEditor 5, в четвертом MetaEditor его нет"

тупик)

 
Ghabo:

Спасибо, но там есть такая строка:

"Использование отладчика - это нововведение MetaEditor 5, в четвертом MetaEditor его нет"

тупик)

Есть. На текущих данных. В МТ5 есть отладка на исторических данных.

 
Andrey Sokolov:

Спасиб. Для расчетов применил double(Bid-buyPrice)

Только почему так было?

1. Зачем?

2. Что было? Как было?

1...648649650651652653654655656657658659660661662...2693
Новый комментарий