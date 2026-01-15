Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1151
Может кто то знает как отличить графический объект созданный программой от объекта созданного вручную в терминале ?
Раньше терминальные объекты имели имя начинающееся с #
Сейчас нет такого различия в мт 5
Добрый день. есть ли способ задать крутизну трендовой линии не в пунктах между первым экстремумом и вторым (мы по ним строим трендовую линию), а в процентах? Т.е экст 2 относительно экст 1 находится на х%. На mql почитал форум там советуют создавать виртуальные координаты, которые зависят от шкалы цены и времени, если меняется масштаб, они тоже будут меняться. @Artyom Trishkin
в градусах можно)
думал, об этом, но если масштабировать график, то градусы будут меняться, лучше чтобы была относительная величина %
если считать с фиксированным масштабом то будут постоянные значения.
Добрый день. У меня вопрос по MQL5.
Как посчитать все расходы связанные с позицией?
В МТ4 для этой цели я получал и складывал своп и комиссию по ордеру через функции OrderSwap() и OrderCommission();
В МТ5 надо сделать тоже самое, но из-за неттинга и хеджинга у меня возникли сложности. Необходимо универсальное решение, которое будет корректно работать в обоих режимах.
Своп по позиции я смогу получить через функцию PositionGetDouble(POSITION_SWAP);
А вот комиссия платится за каждую сделку, которая поучаствовала в формировании позиции. Стало быть надо получить всю историю сделок по позиции HistorySelectByPosition(position_id).
После чего пройтись в цикле по всем сделкам этой позиции и просуммировать комиссии HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_COMMISSION).
Однако, кроме комиссий я обнаружил в справке ещё одну статью расходов на сделку: DEAL_FEE - оплата за проведение сделки. Начисляется сразу после совершения сделки.
Разве это не тоже самое что и комиссия? И как быть с этими расходами, тоже их суммировать вместе с комиссией DEAL_COMMISSION?
Поправьте, если я не прав.
Подскажите, пожалуйста, и MQL4 чтобы взять предыдущее значение МА я писал
в MQL5 для iMA нет параметра " i+1"
как теперь это делать?Хочу переделать этот индикатор под МТ5
Откройте файл эксперта "Moving Average.mq5" и посмотрите пример работы с индикаторами в MQL5.
