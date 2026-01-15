Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1151

Может кто то знает как отличить графический объект созданный программой от объекта созданного вручную в терминале ?

Раньше терминальные объекты имели имя начинающееся  с #

Сейчас нет такого различия в мт 5

 
 Добрый день. есть ли способ задать крутизну трендовой линии не в пунктах между первым экстремумом и вторым (мы по ним строим трендовую линию), а в процентах? Т.е экст 2 относительно экст 1 находится на х%.  На mql почитал форум там советуют создавать виртуальные координаты, которые зависят от шкалы цены и времени, если меняется масштаб, они тоже будут меняться.  @Artyom Trishkin
 
 Добрый день. есть ли способ задать крутизну трендовой линии не в пунктах между первым экстремумом и вторым (мы по ним строим трендовую линию), а в процентах? Т.е экст 2 относительно экст 1 находится на х%.  На mql почитал форум там советуют создавать виртуальные координаты, которые зависят от шкалы цены и времени, если меняется масштаб, они тоже будут меняться.  @Artyom Trishkin

в градусах можно)

1

2

 
в градусах можно)


думал, об этом, но если  масштабировать график, то градусы будут меняться, лучше чтобы была относительная величина % 

 
думал, об этом, но если  масштабировать график, то градусы будут меняться, лучше чтобы была относительная величина % 

если считать с фиксированным масштабом то будут постоянные значения.

 

Добрый день. У меня вопрос по MQL5.


Как посчитать все расходы связанные с позицией?

В МТ4 для этой цели я получал и складывал своп и комиссию по ордеру через функции OrderSwap() и OrderCommission();

В МТ5 надо сделать тоже самое, но из-за неттинга и хеджинга у меня возникли сложности. Необходимо универсальное решение, которое будет корректно работать в обоих режимах.

Своп по позиции я смогу получить через функцию PositionGetDouble(POSITION_SWAP);

А вот комиссия платится за каждую сделку, которая поучаствовала в формировании позиции. Стало быть надо получить всю историю сделок по позиции HistorySelectByPosition(position_id).

После чего пройтись в цикле по всем сделкам этой позиции и просуммировать комиссии HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_COMMISSION).

Однако, кроме комиссий я обнаружил в справке ещё одну статью расходов на сделку: DEAL_FEE - оплата за проведение сделки. Начисляется сразу после совершения сделки. 

Разве это не тоже самое что и комиссия? И как быть с этими расходами, тоже их суммировать вместе с комиссией DEAL_COMMISSION?

Поправьте, если я не прав.

 
Подскажите, пожалуйста, и MQL4 чтобы взять предыдущее значение МА я писал

iMA(Symbol(), period01, 5, 0, MethodMa, PriceMa, i+1)

в MQL5 для iMA нет параметра " i+1"

как теперь это делать?

Хочу переделать этот индикатор под МТ5
 
Подскажите, пожалуйста, и MQL4 чтобы взять предыдущее значение МА я писал

в MQL5 для iMA нет параметра " i+1"

как теперь это делать?

Хочу переделать этот индикатор под МТ5

Откройте файл эксперта "Moving Average.mq5" и посмотрите пример работы с индикаторами в MQL5.

 
Подскажите, пожалуйста, и MQL4 чтобы взять предыдущее значение МА я писал

в MQL5 для iMA нет параметра " i+1"

как теперь это делать?

Хочу переделать этот индикатор под МТ5
Хоть +1, хоть +1000, главное получить их можно одним разом. Особое внимание обратите на индексацию массива.
