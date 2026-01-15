Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1154
МТ4
Что это за пункт и что он делает, нигде не нашёл описание?
Как его отключить по-умолчанию?
Пытаюсь запустить пример из мануала с криптованием, только вместо метода CRYPT_DES использую CRYPT_AES256. В итоге ошибка 4029 после метода CryptEncode
Разобрался. Ключ ему нужен позабористее ))
Здравствуйте!
Я туплю и не могу сам разобраться, пожалуйста подскажите в чём может быть проблема или хотя бы направление укажите.
Разные индикаторы синхронно начинают показывать другой кусок истории. Происходит это эпизодически, не каждый день.
Думал причина в том, что индикаторы некорректно обрабатывают динамически подгружаемую историю. Вроде, всё перепробовал, что касается корректного обновления индикатора на обновляющейся истории, уже больше не знаю, что ещё надо сделать, чтобы такого не было.
Брокер Альпари. MT5 билд 2363 от 13.03.2020.
На скринах сначала «слетевший» вариант.
Потом корректный после ручного обновления.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос по MQL5. Как принудительно запустить функцию OnChartEvent()? Есть ли какой-нибудь штатный способ?
Я для этой цели использую функцию ChartNavigate(), запуская её из OnChartEvent(). Но это работает нестабильно - когда поступает очень много тиков, часто OnChartEvent() почему-то повторно не запускается после вызова ChartNavigate(). Я не могу понять как это взаимосвязано - работа ChartNavigate() и частота поступления тиков, но тем не менее это происходит.
Здравствуйте!
Может я зря это недавно добавил...Убрал
Заменил на
return(false);
Понаблюдаю.
А про стандартные индикаторы, которые идут с MT5 скажите пож-та, как у вас работают. Слетают ли как у меня в скриншотах выше?
Всем доброго времени суток!
Я осваиваю функцию double OnTester() и функцию TesterStatistics( ). Написал простой код для Тестера в МТ4 , который каждый день открывает по одному ордеру в 10:00 , в 16:00 в 20:00 , и в 01:00. А в конце тестирования функция TesterStatistics( ) возвращает наименьшее значение баланса(то есть относительной просадки).
ПРОБЛЕМА
TesterStatistics( ) возвращает наименьшее значение баланса для ВСЕХ открытых ордеров
ВОПРОС
При помощи какой языковой конструкции можно сделать так, что бы TesterStatistics() возвращала наименьшее значение баланса только для ордера открытого на каком то одном часе, например в 16:00. При этом в коде должны одновременно тестироваться все указанные в коде ордера. То есть TesterStatistics( ) должна отслеживать динамику баланса из всех ордеров только одного ордера , открытого в 16: 00 и в конце тестирования вывести наименьшее значение баланса только по ордеру открытому в 16:00.
Буду очень признателен, если вставите нужную языковую конструкцию в мой код. Это позволит мне очень быстро понять алгоритм решения моей проблемы.
Вот мой код.
Вот это что такое?
Спасибо за отклик. Благодаря Вам понял, что указание функции TesterStatistics( ); вместе с объявлением глобальной переменной Н ... было моей ошибкой. Ошибку исправил.