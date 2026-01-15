Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1153

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

Если ваш код декомпилировали, то ничего не мешает удалить макрос и никаких проблем не возникнет. Но почитайте побольше о возможностях декомпиляции. Даже если предположить, что это возможно, то сто́ит это столько, сколько будут сто́ить десяток советников. Но мне кажется что это развод. Закажи и оплати декомпиляцию и ты больше не увидишь сайт с этим предложением.

Не совсем так. Советник постоянно общается с веб сервером через WebRequest, в теле запроса существует эта цифра, которую выдает макрос. Веб сервер заранее знает какая это цифра и проверяет ее на соответствие. Мой вопрос в том, будет ли этот макрос на своем месте после декомпила или строка сдвинется, ведь если так - номер линии окажется другой и сервер такой запрос не примет. Конечно я знаю что это дорого стоит, и я знаю что это немного параноя. Но, заказчик требует ))

 
Насколько я понимаю, макросы в скомпилированной программе не остаются, перед компиляцией они подменяются на свои значения. Соответственно, в скомпилированном, а также и гипотетически декомпилированном советнике будет находится не макрос, возвращающий номер строки, а сам этот номер.
 

Я только начал изучать MQL4. Пробую разобраться в написании скриптов. Создал новый скрип и в шаблон скрипта вставил код из другого скрипта, но почему то после компиляции у меня появляется ошибка. Я так понимаю ошибка появляется в функции MessageBox, но в чем суть ошибки я понять не могу.

Подскажите, пожалуйста, в чем суть ошибки и как ее исправить?

#property copyright "Kishman Yuriy"

#property link      "kishman_us@ukr.net"

#property version   "1.00"

#property strict

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function                                    |

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

  {  // example 3: counting the amount of "white", "black" and "gray" candlesticks

          

    int black=0;

   int white=0;

   int grey=0;

   

   for(a=0;a<Bars;a++)

   {

      if(Close[a]>Open[a])

         white++;

      else if(Close[a]<Open[a])

         black++;

      else

         grey++;

   }

   MessageBox("black="+black+" white="+white+" grey="+grey,"candles"); 

   

     return(0);

  }


 
Yuriy Kishman:

Я только начал изучать MQL4. Пробую разобраться в написании скриптов. Создал новый скрип и в шаблон скрипта вставил код из другого скрипта, но почему то после компиляции у меня появляется ошибка. Я так понимаю ошибка появляется в функции MessageBox, но в чем суть ошибки я понять не могу.

Подскажите, пожалуйста, в чем суть ошибки и как ее исправить?

#property copyright "Kishman Yuriy"

#property link      "kishman_us@ukr.net"

#property version   "1.00"

#property strict

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function                                    |

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

  {  // example 3: counting the amount of "white", "black" and "gray" candlesticks

          

    int black=0;

   int white=0;

   int grey=0;

   

   for(a=0;a<Bars;a++)

   {

      if(Close[a]>Open[a])

         white++;

      else if(Close[a]<Open[a])

         black++;

      else

         grey++;

   }

   MessageBox("black="+black+" white="+white+" grey="+grey,"candles"); 

   

     return(0);

  }


переменная a необъявленная, а вообще надо обращать внимание на сообщение об ошибке, оно есть внизу, где описание (инструменты), также лучше избавиться от предупреждений, возможно использовав (string) перед числовыми переменными в функции MessageBox

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
  • www.mql5.com
Импортируемая функция не может иметь такого параметра (нельзя передавать указатель, класс или структуру, содержащую динамический массив, указатель, класс и т.д.) Недопустимый возвращаемый тип. Например, такая ошибка будет...
 
Andrey Sokolov:

Приветствую. Подскажите, пожалста. 

Есть ли возможность задавать цвет линий (не стрелок) ордеров в мт4?

в OrderCreate/Modify/Close есть параметр - цвет.

Можно отдельно для каждой пост-фактум, искать в списке объектов и менять совйства

это если я правильно понял вопрос

 
Yuriy Kishman:

Я только начал изучать MQL4. Пробую разобраться в написании скриптов. Создал новый скрип и в шаблон скрипта вставил код из другого скрипта, но почему то после компиляции у меня появляется ошибка. Я так понимаю ошибка появляется в функции MessageBox, но в чем суть ошибки я понять не могу.

...

         grey++;

   }

   MessageBox("black="+black+" white="+white+" grey="+grey,"candles"); 

   

     return(0);

  }


MessageBox("black="+(string)black+" white="+(string)white+" grey="+(string)grey,"candles");

Ошибка гласит "Приведение к типу из .. в .."

 

Приветствую всех трейдеров, Планирую переходить с мт4 на мт5, но вот и первая задачка, прошу помочь перекодировать индикатор под мт5 буду благодарен кто поможет.

Индикатор в свободном доступе https://www.mql5.com/ru/code/9069 буду ждать ответа.Спасибо.

3 in 1: Stoch + CCI + RSI
3 in 1: Stoch + CCI + RSI
  • www.mql5.com
Описание: Используются весьма полезные характеистики этих трех индикаторов, но в одном "флаконе". Идея проста: берется взвешенная сумма трех индикаторов: Советы: Следите за диверами; Определяйте разгон тренда, импульса; Отрегулируйте развесовку индикаторов: если, например...
 
Almat Kaldybay:

переменная a необъявленная, а вообще надо обращать внимание на сообщение об ошибке, оно есть внизу, где описание (инструменты), также лучше избавиться от предупреждений, возможно использовав (string) перед числовыми переменными в функции MessageBox

Да, спасибо за объяснении. Объявил переменную а и прописал string перед переменными в самой функции MessageBox.

 
Vitaly Muzichenko:

Ошибка гласит "Приведение к типу из .. в .."

Спасибо, помогло.)

 
alexsandr11:

Приветствую всех трейдеров, Планирую переходить с мт4 на мт5, но вот и первая задачка, прошу помочь перекодировать индикатор под мт5 буду благодарен кто поможет.

Индикатор в свободном доступе https://www.mql5.com/ru/code/9069 буду ждать ответа.Спасибо.

Начните её решать и приходите с вопросами и своим кодом. Здесь за вас не будут это делать. Вот здесь - будут.

1...114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160...2693
Новый комментарий