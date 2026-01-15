Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1153
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если ваш код декомпилировали, то ничего не мешает удалить макрос и никаких проблем не возникнет. Но почитайте побольше о возможностях декомпиляции. Даже если предположить, что это возможно, то сто́ит это столько, сколько будут сто́ить десяток советников. Но мне кажется что это развод. Закажи и оплати декомпиляцию и ты больше не увидишь сайт с этим предложением.
Не совсем так. Советник постоянно общается с веб сервером через WebRequest, в теле запроса существует эта цифра, которую выдает макрос. Веб сервер заранее знает какая это цифра и проверяет ее на соответствие. Мой вопрос в том, будет ли этот макрос на своем месте после декомпила или строка сдвинется, ведь если так - номер линии окажется другой и сервер такой запрос не примет. Конечно я знаю что это дорого стоит, и я знаю что это немного параноя. Но, заказчик требует ))
Я только начал изучать MQL4. Пробую разобраться в написании скриптов. Создал новый скрип и в шаблон скрипта вставил код из другого скрипта, но почему то после компиляции у меня появляется ошибка. Я так понимаю ошибка появляется в функции MessageBox, но в чем суть ошибки я понять не могу.
Подскажите, пожалуйста, в чем суть ошибки и как ее исправить?
#property copyright "Kishman Yuriy"
#property link "kishman_us@ukr.net"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{ // example 3: counting the amount of "white", "black" and "gray" candlesticks
int black=0;
int white=0;
int grey=0;
for(a=0;a<Bars;a++)
{
if(Close[a]>Open[a])
white++;
else if(Close[a]<Open[a])
black++;
else
grey++;
}
MessageBox("black="+black+" white="+white+" grey="+grey,"candles");
return(0);
}
Я только начал изучать MQL4. Пробую разобраться в написании скриптов. Создал новый скрип и в шаблон скрипта вставил код из другого скрипта, но почему то после компиляции у меня появляется ошибка. Я так понимаю ошибка появляется в функции MessageBox, но в чем суть ошибки я понять не могу.
Подскажите, пожалуйста, в чем суть ошибки и как ее исправить?
#property copyright "Kishman Yuriy"
#property link "kishman_us@ukr.net"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{ // example 3: counting the amount of "white", "black" and "gray" candlesticks
int black=0;
int white=0;
int grey=0;
for(a=0;a<Bars;a++)
{
if(Close[a]>Open[a])
white++;
else if(Close[a]<Open[a])
black++;
else
grey++;
}
MessageBox("black="+black+" white="+white+" grey="+grey,"candles");
return(0);
}
переменная a необъявленная, а вообще надо обращать внимание на сообщение об ошибке, оно есть внизу, где описание (инструменты), также лучше избавиться от предупреждений, возможно использовав (string) перед числовыми переменными в функции MessageBox
Приветствую. Подскажите, пожалста.
Есть ли возможность задавать цвет линий (не стрелок) ордеров в мт4?
в OrderCreate/Modify/Close есть параметр - цвет.
Можно отдельно для каждой пост-фактум, искать в списке объектов и менять совйства
это если я правильно понял вопрос
Я только начал изучать MQL4. Пробую разобраться в написании скриптов. Создал новый скрип и в шаблон скрипта вставил код из другого скрипта, но почему то после компиляции у меня появляется ошибка. Я так понимаю ошибка появляется в функции MessageBox, но в чем суть ошибки я понять не могу.
...
grey++;
}
MessageBox("black="+black+" white="+white+" grey="+grey,"candles");
return(0);
}
Ошибка гласит "Приведение к типу из .. в .."
Приветствую всех трейдеров, Планирую переходить с мт4 на мт5, но вот и первая задачка, прошу помочь перекодировать индикатор под мт5 буду благодарен кто поможет.
Индикатор в свободном доступе https://www.mql5.com/ru/code/9069 буду ждать ответа.Спасибо.
переменная a необъявленная, а вообще надо обращать внимание на сообщение об ошибке, оно есть внизу, где описание (инструменты), также лучше избавиться от предупреждений, возможно использовав (string) перед числовыми переменными в функции MessageBox
Да, спасибо за объяснении. Объявил переменную а и прописал string перед переменными в самой функции MessageBox.
Ошибка гласит "Приведение к типу из .. в .."
Спасибо, помогло.)
Приветствую всех трейдеров, Планирую переходить с мт4 на мт5, но вот и первая задачка, прошу помочь перекодировать индикатор под мт5 буду благодарен кто поможет.
Индикатор в свободном доступе https://www.mql5.com/ru/code/9069 буду ждать ответа.Спасибо.
Начните её решать и приходите с вопросами и своим кодом. Здесь за вас не будут это делать. Вот здесь - будут.