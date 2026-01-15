Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 572
Извините, не пойму, почему нельзя.
можно, но это будет не совсем таймер
ну вот... а если тик не пришел? нужно чтобы "заводился" без тика
первый тик - для синхронизации, и если стартовый тик не пришел значит рынок закрыт, нечего там делать
Добрый вечер!
Снова вынужден обратиться за помощью:
В определенный диапазон времени должен быть открыт один ордер, если с этим мэджиком уже был открыт ордер за последние 30 минут, то открывать не надо. Пишу так:
Если оставить только первую часть, то проблема заключается в том, что если за эти полчаса закрывается позиция по стопу/по тэйку, открывается еще один. Поэтому добавил 2ую часть, чтобы влезть в историю ордеров, и если с этим мэджиком был уже ордер за последние 30 минут, то не открывать. Но что-то не так со второй частью - все равно открывает.
Подскажите пожалуйста!
тут надо считать в секундах
К сожалению не помогло.
Вот так еще попробовал, тоже нет:
К сожалению не помогло.
Что же Вы все строки то сравниваете? Тарас же правильно сказал - считайте в секундах. Его вариант не подошел, потому что в историю счета Вы так и не попали:
Это цикл по рабочим ордерам. По истории цикл будет таким:
Далее в цикле нужно брать не время открытия, а время закрытия ордера.
Про строки если правильно понял, Вы про TimeToStr - то есть в текст переводил?
Поправил, но все равно:
Извините, если совсем туплю.
Произнесите вслух ваше условие и поймёте в чём дело)
Если по условию одному из предыдущих значений буфера индикатора присвоить пустое значение, удалится ли он с графика?
или в буфере будет пустое значение. а на графике останется отрисовка?
Да. Нет никакого смысла переводить время в строку, т. к. время - это число секунд. С этим числом работать гораздо проще, чем со строками, и быстрее.
Вы одно поправили, а другое испортили))
Во второй части вместо:
верните:
В предыдущей попытке эта строка у Вас была правильной.