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MTF MovingAverage Double - индикатор для MetaTrader 4
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Простой вариант построения средней для текущего/старшего временного периода, сразу отображаются две средних, рассчитанных по данным указанными в параметрах.
Параметры
- Period slow Ma - период медленной скользящей средней
- Period fast Ma - период быстрой скользящей средней
- Applied price - цена по которой рассчитываются средние
- Method Ma - метод расчета средних
- Timeframe for calculate - период графика с для которого будут рассчитываться средние.
Невидимые стопы
Советник выставляет стоплосс и тейкпрофит, невидимые для брокера.Игры
"Пятнашки", "Большие пятнашки", "Последний шанс".
CWebRequest
Класс-обертка для функции WebRequest.RegularExpressions на MQL4 для работы с регулярными выражениями
Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном (маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.