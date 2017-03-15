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Индикаторы

MTF MovingAverage Double - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Melnichenko
Dmitry Melnichenko

Dmitry Melnichenko

4.8 (33)
6 кодов 7 тем 92 комментария
Просмотров:
7731
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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‌Простой вариант построения средней для текущего/старшего временного периода, сразу отображаются две средних, рассчитанных по данным указанными в параметрах.


Параметры

  • P‌eriod slow Ma - период медленной скользящей средней
  • P‌eriod fast Ma - период быстрой скользящей средней
  • Applied price - цена по которой рассчитываются средние
  • Method Ma - метод расчета средних
  • Timeframe for calculate - период графика с для которого будут рассчитываться средние.

MTF MovingAverage Double

Невидимые стопы Невидимые стопы

Советник выставляет стоплосс и тейкпрофит, невидимые для брокера.

Игры Игры

"Пятнашки", "Большие пятнашки", "Последний шанс".

CWebRequest CWebRequest

Класс-обертка для функции WebRequest.

RegularExpressions на MQL4 для работы с регулярными выражениями RegularExpressions на MQL4 для работы с регулярными выражениями

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном (маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.