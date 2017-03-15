MTF MovingAverage Double

Класс-обертка для функции WebRequest.

Регулярные выражения предоставляют формальный язык для быстрой и гибкой обработки текста. Каждое регулярное выражение является шаблоном (маской), для которого обработчик регулярных выражений пытается найти совпадения в исходном текстом. Шаблон состоит из односимвольных или многосимвольных литералов, операторов или конструкций.