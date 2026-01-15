Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1150
Спасибо, получилось.
Возможно подскажите можно ли ставить ордера в тестере стратегий на МТ5? Хочу протеститровать один из стандартных индикаторов
Вручную нет - но предполагаю что это можно сделать с помощью торговых панелей которые можно найти в CodeBase
... потом нужно сохранить шаблон графика вместе с панелью и индикатором, а после запуска тестера загрузить этот шаблон (просто в тестере по умолчанию не предусмотрено тестирование двух индикаторов/советников одновременно)
Здравствуйте.
Подскажите плиз. Как преобразовать тип int в datetime?
Вот так ничего не получается:
int m = 8;
datetime n = StrToTime(IntegerToString(m));
на форуме уже долгое время ничего не могу найти.
Тип datetime так-же как и int целочисленный, поэтому особой необходимости преобразования нет. Разве-что для удобства просмотра. Но вот 8 это время 1970.01.01 00:00 08 то-есть 8 секунд прошло от начала 1970го года.
В общем чтобы увидеть такое время
Это понятно. Но у меня следующая ситуация.
int m = 8; // Это часы (Тобишь Восемь утра)
Спасибо за ответ. Вы направили меня в нужную сторону.
Решение:
int m = 8;
datetime n = m*60*60;
И что? Что с этим временем надо делать?
Здравствуйте.
Как можно запретить менять/отменять стоплосс после его выставления? Например, при попытке изменить стоп, он будет возвращаться к первоначальному значению.
И что? Что с этим временем надо делать?
Время во входных параметрах советника указал в int т.к. тип string при оптимизации советника не перебирает значения
Alexey Viktorov, 2020.05.05 11:55
Функция
... вернула вот это значение
В справке указано что это значение указано в MB - это ведь нереально, где вы видели ОЗУ такого объёма?
Адресное пространство процесса, виртуальная память и иже со всем этим связанное. В общем, изучайте, если из песочницы хотите вылезти, а если нет, то считайте, что это магия от Microsoft и пользуйтесь))).