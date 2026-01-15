Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1150

Яна Шульга:

Спасибо, получилось.
Возможно подскажите можно ли ставить ордера в тестере стратегий на МТ5? Хочу протеститровать один из стандартных индикаторов

Вручную нет - но предполагаю что это можно сделать с помощью торговых панелей которые можно найти в CodeBase

... потом нужно сохранить шаблон графика вместе с панелью и индикатором, а после запуска тестера загрузить этот шаблон (просто в тестере по умолчанию не предусмотрено тестирование двух индикаторов/советников одновременно)

 

Здравствуйте. 

Подскажите плиз. Как преобразовать тип  int в datetime?

Вот так ничего не получается:

int      m = 8;

datetime n = StrToTime(IntegerToString(m)); 

 на форуме уже долгое время ничего не могу найти.


 
Тип datetime так-же как и int целочисленный, поэтому особой необходимости преобразования нет. Разве-что для удобства просмотра. Но вот 8 это время 1970.01.01 00:00 08 то-есть 8 секунд прошло от начала 1970го года.

В общем чтобы увидеть такое время

int      m = 8;
Print((datetime)m); // 1970.01.01 00:00 08
 
Это понятно. Но у меня следующая ситуация.

int      m = 8;  // Это часы (Тобишь Восемь утра) 

 Спасибо за ответ. Вы направили меня в нужную сторону.

Решение:

int      m = 8;

datetime n = m*60*60;

 
И что? Что с этим временем надо делать?

 

Здравствуйте.

Как можно запретить менять/отменять стоплосс после его выставления? Например, при попытке изменить стоп, он будет возвращаться к первоначальному значению.

 
Время во входных параметрах советника указал в int т.к. тип string при оптимизации советника не перебирает значения
 

Функция

MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT)

... вернула вот это значение


В справке указано что это значение указано в MB - это ведь нереально, где вы видели ОЗУ такого объёма?

 
Адресное пространство процесса, виртуальная память и иже со всем этим связанное. В общем, изучайте, если из песочницы хотите вылезти, а если нет, то считайте, что это магия от Microsoft и пользуйтесь))).

