Vladimir Simakov:

ИМХО конечно, но есть мнение и я его поддерживаю

Изучение по видео, примерам, форумам, кричание на них хелп ми и тп - прямой путь к moncey-кодеру. Только учебники, только доки, только бессонные ночи и литры кофе в поисках решения сделают из кодера разработчика.

Я ничего не кричал. Просто спрашиваю почему алгоритм из с++ не работает здесь, а также для старта обучения написания Дат на с++ ( которые нужны мне для взаимодействия с mql, я хотел бы увидеть живой пример, потому что невозможно понять как это работает. В принципе такие примеры должны быть в справке а иначе зачем говорить про подключение dll к mql если нет полной информации. В справке нет инструкций что нужно сделать со стороны с++ чтобы обмениваться datitime и color?

 
Смотрите. Про кричал - это образно, извиняюсь, если задел. По поводу написания dll, mql в экосистеме windows живет, dll Вы пишите под windows, у windows другой формат времени. Ссылку на официальные доки я Вам дал. Примеров в гугле до ... Если хотите научиться - учитесь, если хотите копипастить, то

 The following example converts the Windows API time into Unix time.

#include <windows.h>
#include <wchar.h>

#define WINDOWS_TICKS_PER_SEC 10000000
#define EPOCH_DIFFERENCE 11644473600LL

long long WindowsTicksToUnixSeconds(long long);

int wmain(void) {

    FILETIME ft = {0};
  
    GetSystemTimeAsFileTime(&ft);

    LARGE_INTEGER li = {0};    

    li.LowPart = ft.dwLowDateTime;
    li.HighPart = ft.dwHighDateTime;

    long long int hns = li.QuadPart;
    
    wprintf(L"Windows API time: %lli\n", hns);

    long long int utm = WindowsTicksToUnixSeconds(hns);

    wprintf(L"Unix time: %lli\n", utm);

    return 0;
}

long long int WindowsTicksToUnixSeconds(long long windowsTicks) {

     return (windowsTicks / WINDOWS_TICKS_PER_SEC - EPOCH_DIFFERENCE);
}

С ходу нашел в гугле, не проверял.

 

Пример

Всем привет! Пробую писать своего советника с колен. В скриптах шарю интуитивно, благодаря гуглу. Даже нашел скрипт по изменению цвета терминала и свеч. 

Хочу так же подгрузить своё название и лого, но ничего подобного нет. Возможно есть для более продвинутых, но у меня толку не хватает это самостоятельно написать.

Буду благодарен за помощь. Уже не знаю к кому обратиться...

 
Изучайте типы объектов. По ссылкам на типах объектов есть примеры.

Обратите внимание на OBJ_LABEL и OBJ_BITMAP_LABEL

Artyom Trishkin:

Изучайте типы объектов. По ссылкам на типах объектов есть примеры.

Обратите внимание на OBJ_LABEL и OBJ_BITMAP_LABEL

Знали бы Вы, сколько я пытаюсь понять эту информацию внедрить и компилировать. Не поддается, ну не в какую. Вот поэтому и решил сюда написать. По каким то момента видео на ютубе спасали, а в этом плане всё глухо.

 
Там даже примеры есть...

Только скопировать в редактор, скомпилировать и запустить... И потом тренироваться менять что-либо в нём и смотреть на изменения...
 
Это я тоже смотрел, не получилось соединить с основным скриптом робота. Я же в этом по факту новичок, а может и нельзя много всего в одного советника прописать, я без понятия. 
 
Улыбнуло...

А прибыль советник приносит? Или самое важное в нём логотип и рюшечки?

По сути: Начните с того, что сделайте попытку, покажите код с максимально подробным описанием и тогда будет предметный разговор. А так, к тому того что сказал Артём добавить нечего.

 

Ура, ура ура.... Каким то волшебным образом выгуглил заброшенный форум.

В итоге всё просто, как оказалось. Делюсь, вдруг кому пригодится...

Вставляем это под int OnInit() в строке ObjectSetText меняем на свои параметры и всё готово! 

Осталось щас научиться логотип помещать в правый нижний угол, и каким то образом он должен подгружать

туда файл .bmp из папки MQL4\Images может кто владеет знаниями?

{

   // сейчас мы создадим текстовую метку.

   // для этого, как всегда, используем функцию ObjectCreate.

   // координаты указывать не нужно

   ObjectCreate("signal",OBJ_LABEL,0,0,0,0,0);

 

   // изменяем координату х

   ObjectSet("signal",OBJPROP_XDISTANCE,610);

 

   // изменяем координату у

   ObjectSet("signal",OBJPROP_YDISTANCE,10);

 

   // чтобы указать текст метки, используем эту функцию

   ObjectSetText("signal","Scalper",18,"Arial Black",Black);

   // "signal" - название объекта

   // "lambada" - текст метки

   // 14 - размер шрифта

   // Gold - цвет

 

   return(0);

}
 
Alexey Viktorov:

Улыбнуло...

А прибыль советник приносит? Или самое важное в нём логотип и рюшечки?

По сути: Начните с того, что сделайте попытку, покажите код с максимально подробным описанием и тогда будет предметный разговор. А так, к тому того что сказал Артём добавить нечего.

Рад что улыбнуло. Так как я на начальном пути, пытаюсь максимально научится делать и внешний вид. По поводу прибыли и стратегии,

на это скриптов много в доступе и написать это проще и в дальнейшем менять. Тут я пытаюсь найти ответы на то,

на что не могу найти ответы в интернете или не могу понять как это реализовать. Выше я написал как решил один из 2х вопросов.

Думаю такой же чайник как я поймет, как это использовать)))

