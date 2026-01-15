Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1070
ИМХО конечно, но есть мнение и я его поддерживаю
Изучение по видео, примерам, форумам, кричание на них хелп ми и тп - прямой путь к moncey-кодеру. Только учебники, только доки, только бессонные ночи и литры кофе в поисках решения сделают из кодера разработчика.
Я ничего не кричал. Просто спрашиваю почему алгоритм из с++ не работает здесь, а также для старта обучения написания Дат на с++ ( которые нужны мне для взаимодействия с mql, я хотел бы увидеть живой пример, потому что невозможно понять как это работает. В принципе такие примеры должны быть в справке а иначе зачем говорить про подключение dll к mql если нет полной информации. В справке нет инструкций что нужно сделать со стороны с++ чтобы обмениваться datitime и color?
Смотрите. Про кричал - это образно, извиняюсь, если задел. По поводу написания dll, mql в экосистеме windows живет, dll Вы пишите под windows, у windows другой формат времени. Ссылку на официальные доки я Вам дал. Примеров в гугле до ... Если хотите научиться - учитесь, если хотите копипастить, то
The following example converts the Windows API time into Unix time.
С ходу нашел в гугле, не проверял.
Всем привет! Пробую писать своего советника с колен. В скриптах шарю интуитивно, благодаря гуглу. Даже нашел скрипт по изменению цвета терминала и свеч.
Хочу так же подгрузить своё название и лого, но ничего подобного нет. Возможно есть для более продвинутых, но у меня толку не хватает это самостоятельно написать.
Буду благодарен за помощь. Уже не знаю к кому обратиться...
Изучайте типы объектов. По ссылкам на типах объектов есть примеры.
Обратите внимание на OBJ_LABEL и OBJ_BITMAP_LABEL
Знали бы Вы, сколько я пытаюсь понять эту информацию внедрить и компилировать. Не поддается, ну не в какую. Вот поэтому и решил сюда написать. По каким то момента видео на ютубе спасали, а в этом плане всё глухо.
Там даже примеры есть...Только скопировать в редактор, скомпилировать и запустить... И потом тренироваться менять что-либо в нём и смотреть на изменения...
Улыбнуло...
А прибыль советник приносит? Или самое важное в нём логотип и рюшечки?
По сути: Начните с того, что сделайте попытку, покажите код с максимально подробным описанием и тогда будет предметный разговор. А так, к тому того что сказал Артём добавить нечего.
Ура, ура ура.... Каким то волшебным образом выгуглил заброшенный форум.
В итоге всё просто, как оказалось. Делюсь, вдруг кому пригодится...
Вставляем это под int OnInit() в строке ObjectSetText меняем на свои параметры и всё готово!
Осталось щас научиться логотип помещать в правый нижний угол, и каким то образом он должен подгружать
туда файл .bmp из папки MQL4\Images может кто владеет знаниями?
Рад что улыбнуло. Так как я на начальном пути, пытаюсь максимально научится делать и внешний вид. По поводу прибыли и стратегии,
на это скриптов много в доступе и написать это проще и в дальнейшем менять. Тут я пытаюсь найти ответы на то,
на что не могу найти ответы в интернете или не могу понять как это реализовать. Выше я написал как решил один из 2х вопросов.
Думаю такой же чайник как я поймет, как это использовать)))