Здравствуйте, можете пожалуйста подсказать: у меня есть советник на мт4, с передачей сигналов по api ключу , если я меняю значения в сове, сделки будут открываться или надо перезакрывать терминал? я просто не знаю как правильно и не хотелось, чтобы все сбилось, я только лот меняю, сделок мало 1-5 в мес с одной пары, поэтому не знаю откроются ли...
2) мт4 находится на винде XP 2009, на VPS сервере, немного дороговато выходит мне в 690 р, будут ли передаваться сигналы, если взять винду 2003г?
 

Как называется процесс, который отвечает за вывод возможных вариантов на основе трёх первых символов


Например, я ввожу первые три символа входного параметра ...

di_

и мне тут-же выскакивает список переменных, наименование которых начинается на di_


Моя проблема в том что я скачал бесплатную среду разработки Dev C++ для изучение языка C++, по умолчанию такие подсказки не всплывают - и для удобства хочу их настроить

 
в VS2017 это называется IntelliSense

VS2017 тоже бесплатная, вернее VS2019

 
Спасибо

 
вообще это называется completation - дополнение/расширение

а IntelliSense - это маркетинговое имя от одного известного производителя маркетинговых имён :-)

топик-стартеру: Dev-C++ при всех его даже ней день хороших качествах, более 5-ти лет (может и более того) мёртв. Посмотрите CodeLight - хорошая бесплатная лёгкая IDE

 
я исхожу, как впрочем уже давно и мыслю, какой поисковый запрос нужно написать, чтобы получить ответ в гугле )))

если написать intelliSense setting VS2017 , то с большой уверенностью я получу ответы в первых результатах, но если я напишу completation setting VS2017 , то .... мне придется читать 100500 непонятных тем

использовать устоявшиеся сленги в интернете это как минимум практично - думаю, что и если гуглить intelliSense setting Dev C++ должен дать ответы на вопросы

 

Коллеги, подскажите возможный алгоритм для реализации следующего скрипта: (картинка прикреплена)

Скрипт рисует горизонтальную линию, в имени которой зашифрована следующая информация (hl_01.02.2020@1.10$1.10): тип линии(hl-horizontal line), дата создания этой линии (01.02.2020), цена за вчерашний день (@1.10) и за сегодняшний ($1.10), то есть линия была создана 1 февраля и последние два дня эта линия находилась на одном ценовом уровне. Дальше, 3 февраля, я накидываю скрипт на график и во входных параметрах указываю новую цену для этой линии (1.10), соответственно эта линия перестраивается, ей присваивается соответствующее имя (hl_03.02.2020@1.20$1.10) и создается вертикальная перемычка. Ну и 5 февраля снова вводится новое значение и линия вновь перестроилась.

Вопрос в том-как отслеживать последнюю имеющуюся горизонтальную линию и ее параметры (hl_01.02.2020@1.10$1.10), отслеживать их нужно для того, чтоб сравнивать введенную цену и последнюю цену у этой линии. Думал использовать глобальные переменные, но в них хранятся только числовые значения, поэтому нужно как то запоминать имя последней построенной горизонтальной линии, а потом регулярными выражениями брать информацию. Есть ли какие способы или нужно просто записывать в файл это имя и каждый раз просто перезаписывать?


Чтоб избежать вопросов о целесообразности всего этого-таких линий будет много, вручную вводить долго и неудобно, плюс в дальнейшем входные данные собираюсь брать из удаленного источника, мне нужна помощь лишь в реализации перестроения линии))

Что может означать "sign mismatch" ?


 for (int i=1; i<=count_wave; i++)
  


Если count_wave заменить на число - предупреждение исчезает. 

 
код не полный, Вы не указали тип count_wave , подозреваю, что тип этой переменной uint или ulong - что и вызывает предупреждение компилятора, что при сравнении возможна ошибка из за сравнения знакового и безнакового числа

 
точно! спасибо )

