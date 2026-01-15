Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1067
2) мт4 находится на винде XP 2009, на VPS сервере, немного дороговато выходит мне в 690 р, будут ли передаваться сигналы, если взять винду 2003г?
Как называется процесс, который отвечает за вывод возможных вариантов на основе трёх первых символов
Например, я ввожу первые три символа входного параметра ...
и мне тут-же выскакивает список переменных, наименование которых начинается на di_
Моя проблема в том что я скачал бесплатную среду разработки Dev C++ для изучение языка C++, по умолчанию такие подсказки не всплывают - и для удобства хочу их настроить
в VS2017 это называется IntelliSense
VS2017 тоже бесплатная, вернее VS2019
Спасибо
вообще это называется completation - дополнение/расширение
а IntelliSense - это маркетинговое имя от одного известного производителя маркетинговых имён :-)
топик-стартеру: Dev-C++ при всех его даже ней день хороших качествах, более 5-ти лет (может и более того) мёртв. Посмотрите CodeLight - хорошая бесплатная лёгкая IDE
я исхожу, как впрочем уже давно и мыслю, какой поисковый запрос нужно написать, чтобы получить ответ в гугле )))
если написать intelliSense setting VS2017 , то с большой уверенностью я получу ответы в первых результатах, но если я напишу completation setting VS2017 , то .... мне придется читать 100500 непонятных тем
использовать устоявшиеся сленги в интернете это как минимум практично - думаю, что и если гуглить intelliSense setting Dev C++ должен дать ответы на вопросы
Коллеги, подскажите возможный алгоритм для реализации следующего скрипта: (картинка прикреплена)
Скрипт рисует горизонтальную линию, в имени которой зашифрована следующая информация (hl_01.02.2020@1.10$1.10): тип линии(hl-horizontal line), дата создания этой линии (01.02.2020), цена за вчерашний день (@1.10) и за сегодняшний ($1.10), то есть линия была создана 1 февраля и последние два дня эта линия находилась на одном ценовом уровне. Дальше, 3 февраля, я накидываю скрипт на график и во входных параметрах указываю новую цену для этой линии (1.10), соответственно эта линия перестраивается, ей присваивается соответствующее имя (hl_03.02.2020@1.20$1.10) и создается вертикальная перемычка. Ну и 5 февраля снова вводится новое значение и линия вновь перестроилась.
Вопрос в том-как отслеживать последнюю имеющуюся горизонтальную линию и ее параметры (hl_01.02.2020@1.10$1.10), отслеживать их нужно для того, чтоб сравнивать введенную цену и последнюю цену у этой линии. Думал использовать глобальные переменные, но в них хранятся только числовые значения, поэтому нужно как то запоминать имя последней построенной горизонтальной линии, а потом регулярными выражениями брать информацию. Есть ли какие способы или нужно просто записывать в файл это имя и каждый раз просто перезаписывать?
Чтоб избежать вопросов о целесообразности всего этого-таких линий будет много, вручную вводить долго и неудобно, плюс в дальнейшем входные данные собираюсь брать из удаленного источника, мне нужна помощь лишь в реализации перестроения линии))
Что может означать "sign mismatch" ?
Если count_wave заменить на число - предупреждение исчезает.
код не полный, Вы не указали тип count_wave , подозреваю, что тип этой переменной uint или ulong - что и вызывает предупреждение компилятора, что при сравнении возможна ошибка из за сравнения знакового и безнакового числа
точно! спасибо )