Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1066
Вот пример из документации.
Видел,спасибо.
Для меня это слишком сложно...
Решил вопрос по другому
Сначала пересчитываю текущие цену и время, а потом назад в Х и У.
В итоге результат
Канал был слева, стал справа)
Приветствую.
Подскажите, пожалста, как сделать подобные изображения? В папке Images их нет.
OBJ_BITMAP_LABEL
спасиб.
понятно, а как сделано что в Images их нет? Советник из маркета и никакие рисунки отдельно никуда не добавлял
Изображения хранятся ресурсом в теле советника.
Спасиб. А нет ли у кого примера кода?
Приветствую.
Только не ставьте эту дичь в панели, советники и помощники. Это безобразно безвкусная аутистическая штука.
Я тебе ссылку дал на пример кода
спасиб. в том примере указаны файлы в папке Images, или я что-то не так понимаю?
Да, все верно.