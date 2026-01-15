Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1066

Alexey Viktorov:

Вот пример из документации.

Видел,спасибо.

Для меня это слишком сложно...

Решил вопрос по другому

         ChartTimePriceToXY(0,0,TimeCurrent(),iClose(0,0,0),xr,yr);
   if (InpCorner == 2 || InpCorner == 3) {
         y=yr;x=xr;
   }
   if (InpCorner == 0 || InpCorner == 1) {
         y=100;x=5;
   }
         ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt_1,price_1);
         ChartXYToTimePrice(0,x+100,y,window,dt_2,price_2);
         ChartXYToTimePrice(0,x,y+20,window,dt_3,price_3);

         ChannelCreate(0,name,0,dt_1,price_1,dt_2,price_2,dt_3,price_3,clrRed,STYLE_SOLID,1,InpBackRect,true,false,false,InpHidden_OBJ,0);

Сначала пересчитываю текущие цену и время, а потом назад в Х и У.

В итоге результат

Канал был слева, стал справа)

 
Andrey Sokolov:

Приветствую. 


Подскажите, пожалста, как сделать подобные изображения? В папке Images их нет.

OBJ_BITMAP_LABEL
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
 
MakarFX:
OBJ_BITMAP_LABEL

спасиб.

понятно, а как сделано что в Images их нет? Советник из маркета и никакие рисунки отдельно никуда не добавлял

 
Andrey Sokolov:

понятно, а как сделано что в Images их нет? Советник из маркета и никакие рисунки отдельно никуда не добавлял

Изображения хранятся ресурсом в теле советника.
 
Artyom Trishkin:
Изображения хранятся ресурсом в теле советника.

Спасиб. А нет ли у кого примера кода?

 
Andrey Sokolov:

Спасиб. А нет ли у кого примера кода?

Я тебе ссылку дал на пример кода
 
Andrey Sokolov:

Спасиб. А нет ли у кого примера кода?

Читайте в документации раздел Ресурсы - всё в шаговой доступности.
 
Andrey Sokolov:

Приветствую. 


Подскажите, пожалста, как сделать подобные изображения? В папке Images их нет.

Только не ставьте эту дичь в панели, советники и помощники. Это безобразно безвкусная аутистическая штука.

 
MakarFX:
Я тебе ссылку дал на пример кода

спасиб. в том примере указаны файлы в папке Images, или я что-то не так понимаю?


 
Andrey Sokolov:

спасиб. в том примере указаны файлы в папке Images, или я что-то не так понимаю?

Да, все верно.

