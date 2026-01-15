Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1063
Казнить нельзя помиловать.
Какая ошибка?
Вот.
Как видите нельзя передавать в функции структуру объявленные на локальном уровне.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ поменять время открытия баров h4 и d1? Грубо говоря имитировать смену часового пояса. Возможно скрипт строящий оффлайн графики на основе h1 таймфрейма или что-то в этом роде.
Нужно работать с этим
А проверить самому? Сложно? И зачем лишнего писать?
Я не проверял. Что вам мешает?
Артём, такой вариант действительно не будет работать. Структура должна быть определена на уровне глобальных переменных. А переменная типа структуры где угодно. Тогда её можно будет передать по ссылке. Потому, что тип во входящих параметрах функции будет не определён.
Вы путаете определение структуры с объявлением переменной с типом этой структуры.
В смысле. Вы имеете в виду то что структура должна быть объявлена глобально, т.е. за пределами кода, и структура по своему определению не может быть описано внутри кода т.е. локально а только переменные можно так создавать или я что-то не так понимаю? Объясните пожалуйста.
Значит всё таки глобально.
Значит всё таки глобально.
НЕТ. Структура это пользовательский тип. И соответственно этот тип должен быть доступен везде. А ПЕРЕМЕННАЯ пользовательского типа может быть объявлена где пожелает левый мизинец правой ноги и передавать эту переменную куда пожелает любимая собака, но только по ссылке.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Artyom Trishkin, 2020.01.30 17:59Вы путаете определение структуры с объявлением переменной с типом этой структуры.
В общем раз Артём не отвечает ничего, а человек выше дал ответ что функции работают со структурами которые должны быть известны и следовательно должны быть объявлены глобально - делаем вывод что структура должна быть объявлена глобально.
По своей природе функция работающая со структурой может принимать только одинаковые статические структуры. Значит локально объявить структуру чтобы она имела ограниченную область видимости объявить и передать в функцию не получится.