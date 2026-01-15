Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1880

Mihail Matkovskij #:

Ну как всегда в теме... Бросать файл в папку Experts когда точно известно что это индикатор!... :)

"... он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей."

Откуда это точно известно?

 
Andrey Sokolov #:

Да точно известно - подтверждаю

Вот на другом терминале видно на скрине

Файлы:
Screenshot_70.png  51 kb
 
Andrey Sokolov #:

Ну и что, а вот они же на графике в другом МТ4

Файлы:
Screenshot_72.png  52 kb
 
Halina Okopna-Pecuch #:

Да точно известно - подтверждаю

Вот на другом терминале видно на скрине

Судя по скрину 68 у вас это эксперт.

 
Andrey Sokolov #:

Судя по скрину 68 у вас это эксперт.

В папку с экспертами можно кинуть что угодно и оно появляется в списке, но на график его фиг перетащишь, потому что это не эксперт а индикатор. 

 
Halina Okopna-Pecuch #:

В папку с экспертами можно кинуть что угодно и оно появляется в списке, но на график его фиг перетащишь, потому что это не эксперт а индикатор. 

Что пишет во вкладке "эксперты" при попытке включить их на графике?

А лучше дайте сами файлы, посмотрим.

 
Halina Okopna-Pecuch #:

В папку с экспертами можно кинуть что угодно и оно появляется в списке, но на график его фиг перетащишь, потому что это не эксперт а индикатор. 

Это индикатор купленный ? 

Возможно у индикатора есть ограничения  ( работает  в одном терминале).

 
Andrey Sokolov #:

дайте сами файлы

"EX4"       Барабашкин не позволит!

 
Andrey Sokolov #:

Что пишет во вкладке "эксперты" при попытке включить их на графике?

А лучше дайте сами файлы, посмотрим.

Я сейчас в дороге. Вернусь домой всё сюда скину, если это можно конечно так сделать

 
Alekseu Fedotov #:

Это индикатор купленный ? 

Возможно у индикатора есть ограничения  ( работает  в одном терминале).

Выше было указано, что если взять шаблон, в котором эти индикаторы есть с другого МТ4 и применить этот шаблон в проблемном МТ4, то все индикаторы на графике есть и работают корректно, хотя в списке индикаторов даже после перезагрузки МТ4 их не видно

