Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1880
Ну как всегда в теме... Бросать файл в папку Experts когда точно известно что это индикатор!... :)
"... он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей."
Откуда это точно известно?
Да точно известно - подтверждаю
Вот на другом терминале видно на скрине
"... он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей."
Ну и что, а вот они же на графике в другом МТ4
Судя по скрину 68 у вас это эксперт.
В папку с экспертами можно кинуть что угодно и оно появляется в списке, но на график его фиг перетащишь, потому что это не эксперт а индикатор.
Что пишет во вкладке "эксперты" при попытке включить их на графике?
А лучше дайте сами файлы, посмотрим.
Это индикатор купленный ?
Возможно у индикатора есть ограничения ( работает в одном терминале).
дайте сами файлы
"EX4" Барабашкин не позволит!
Я сейчас в дороге. Вернусь домой всё сюда скину, если это можно конечно так сделать
Выше было указано, что если взять шаблон, в котором эти индикаторы есть с другого МТ4 и применить этот шаблон в проблемном МТ4, то все индикаторы на графике есть и работают корректно, хотя в списке индикаторов даже после перезагрузки МТ4 их не видно