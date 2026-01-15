Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1746
Первое проверь это
а второе - возможно у брокера нет такого объема котировок
Не-не, я чуть-чуть копирую, пробовал периоды от суток до года. Указанные параметры стоят на максимуме (10000000).
При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован.
При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше данных.
Странно. Пишут, что загрузка сама пойдёт, если копировать из незагруженной истории, но... ничего не происходит. Ошибка 4073 (и после перезагрузки если повторить)
В МТ5 не так как в МТ4
Взят из справочника МТ4Как я понял, даже после одного запроса, история должна подгрузиться
https://docs.mql4.com/ru/series/copytime
На сколько я с этим сталкивался, то МТ4 подгружает из архива, а МТ5 с сервера брокера
Уточните, пожалуйста, что значит "их архива"?
аааа, ясно. Тогда ясно
Эх, эта запись в документации теперь покоя не дает
Приветствую. Подскажите, пожалста, можно ли сделать, и если да, то как.
Можно ли писать свои функции так, чтоб в написанные функции можно было передавать разное количество параметров?
Как, к примеру, в эту функцию, можно передать 4 или 5 параметров.
2,5 способа: 1) делать параметры со значениями по умолчанию 2) писать функции с одинаковыми именами, но разными аргументами. 3) писать "шаблонные функции" (используя и 1 и 2)
для пользователя функции будет подобно тому что у функции "4 или 5" параметров и/или параметр принимает разные типы
Спасиб.
Получается разные функции с одинаковыми названиями. А так чтоб именно можно было передавать разное количество параметров не сделать?