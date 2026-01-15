Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1037

Новый комментарий
 
Артем, Игорь, спасибо вам еще раз, вы оба предложили рабочее решение, все теперь работает как часики.
 

Здравствуйте,подскажите в чем ошибка semicolon expected?

111

222

333

 
ramiroz94:

Здравствуйте,подскажите в чем ошибка semicolon expected?


В 72 строке нет фигурной скобки

 
Vitaly Muzichenko:

В 72 строке нет фигурной скобки

Спасибо

 
ramiroz94 :


Строка 61 - поставьте точку с запятой в конце.

 
Vitaly Muzichenko:

В 72 строке нет фигурной скобки

А зачем они там?

А вот отсутствие ; в строке 61 это важно...

 
Alexey Viktorov:

А зачем они там?

А вот отсутствие ; в строке 61 это важно...

Да, не заметил первое изображение, а на втором нет начала, поэтому бросилось её отсутствие.

 
Vitaly Muzichenko :

Да, не заметил первое изображение, а на втором нет начала, поэтому бросилось её отсутствие.

Все ошибки устраняются, если в конце поставить точку с запятой в первой строке изображения с номером 61.

 

Здравствуйте! 

  Помогите, пожалуйста, определиться с оптимальными параметрами компьютера, чтобы не зависал при одновременной работе нескольких роботов: частота, ОЗУ, количество ядер и т.п. Или ссылку нв эту тему, плииииз)))

 

Приветствую.

Платформа MT5.

Просьба ткнуть в доки или ветку форума где возможно обсуждался этот вопрос.

Вопрос в следующем, как в визуальном тестировании в эксперте отображать не стандартный индиктор который передается по хэндлу, а уже измененный?

Например у нас есть две МА, от которых методом скользящих сумм получаем линейную регрессию - вот ее и необходимо отобразить при визуальном тестировании.

1...103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044...2693
Новый комментарий