Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1037
Здравствуйте,подскажите в чем ошибка semicolon expected?
В 72 строке нет фигурной скобки
Спасибо
Строка 61 - поставьте точку с запятой в конце.
А зачем они там?
А вот отсутствие ; в строке 61 это важно...
Да, не заметил первое изображение, а на втором нет начала, поэтому бросилось её отсутствие.
Все ошибки устраняются, если в конце поставить точку с запятой в первой строке изображения с номером 61.
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, определиться с оптимальными параметрами компьютера, чтобы не зависал при одновременной работе нескольких роботов: частота, ОЗУ, количество ядер и т.п. Или ссылку нв эту тему, плииииз)))
Приветствую.
Платформа MT5.
Просьба ткнуть в доки или ветку форума где возможно обсуждался этот вопрос.
Вопрос в следующем, как в визуальном тестировании в эксперте отображать не стандартный индиктор который передается по хэндлу, а уже измененный?
Например у нас есть две МА, от которых методом скользящих сумм получаем линейную регрессию - вот ее и необходимо отобразить при визуальном тестировании.